Entrevista a Gabriel Cartagena, Camilo Dalmao y Elizabeth Bouvier

Días pasados se llevó a cabo en el Palacio Córdoba una charla sobre la “Protección de Datos Personales y uso responsable de las redes sociales” a cargo del Dr. Gabriel Cartagena y el Agente Comunitario Camilo Dalmao, contando en la oportunidad con la presencia de la Escribana Elizabeth Bouvier, representante y líder de Uruguay de la Red EDI. Con ellos dialogó EL PUEBLO.

– ¿Cómo se llegó a la charla que dieron en Palacio Córdoba?

Cartagena- Es una charla que trata sobre la protección de datos personales y uso responsable de redes sociales. Esta charla la venimos brindando con Policía Comunitaria, con el agente Camilo Dalmao desde abril en los distintos liceos, públicos y privados, que a raíz de una charla que se dio en el Liceo 5 por el Día del No al Celular que tienen ellos, los profesores se fueron enterando de la temática que tratamos, como el delito de grooming, sexting, extorsión, les gustó, y a partir de ahí arrancamos. En agosto, la Red EDI, lanza la campaña “Mis datos soy yo”, a la cual yo adhiero como docente, porque fui invitado a una conferencia en Montevideo, y a partir de ahí, a la charla que damos con Dalmao agregamos “Mis datos soy yo” y le dimos más hincapié en la parte introductoria de Datos Personales, y Dalmao la parte relacionada a los delitos sexuales, que en los liceos era al público que queríamos llegar, los adolescentes.

– ¿Qué es la Red EDI?

Bouvier- La Red EDI (El Derecho Informático), surge en Trelew, cuyo director es el doctor Guillermo Zamora, que luego se expande por toda Latinoamérica, inclusive España. Trabajamos con corresponsales en cada uno de los países. En el caso de Uruguay, yo soy la corresponsal. A nivel de diferentes miembros de la Red, surgió la idea de realizar esta campaña de “Mis datos soy yo” porque vimos la necesidad a nivel de la población, no a nivel académico, que también lo hay, que se conociera este derecho a la protección y uso responsable de los datos en redes sociales, con los celulares, con internet. Esta campaña se lanza el 8 de agosto en un encuentro anual que se hace en Montevideo, recayendo en mí la coordinación para Latinoamérica de “Mis datos soy yo”, porque la campaña tiene un alcance Latinoamericano.

Pueden adherir personas físicas o jurídicas, en Uruguay como adherentes a la campaña tenemos la Asociación de Escribanos del Uruguay y el Estudio Cartagena Sanguinetti de la ciudad de Salto.

El objetivo de esta campaña es concientizar a la población, sobre todo comenzar con niños y adolescentes, en la importancia de lo que es el dato personal, qué es un dato perso nal, que no es solamente el nombre y el apellido sino que también es la imagen, lo que nos gusta, lo que hacemos, que todo eso lo vamos subiendo a la red. Cómo cuidarnos, porque si bien tiene sus ventajas, también tiene sus riesgos. Entonces, tanto lo que Dalmao como Cartagena tratan de explicar en sus charlas, son justamente esos riesgos que hay en el uso de la herramienta, sea redes sociales o las búsquedas de internet, para poder minimizar esos riesgos y potenciar el uso de la herramienta.

– Cuando se bajan aplicaciones al celular, algunas que ahora están de moda como la que lo hace a uno viejito (ésta es de una empresa rusa), se advirtió desde Estados Unidos que tengamos cuidado con ese tipo de aplicaciones porque ponen como requisito poder controlar nuestro celular. ¿Qué peligro ocurre en esos casos en donde una empresa de otro país tiene acceso a la información de nuestro teléfono celular?

Bouvier- Ese es el problema de internet. No olvidemos que internet no es algo local, es global, lo que se nos ofrece puede estar en Rusia, Turquía, España, en la China, y justamente estas aplicaciones que tanto nos vimos tentados porque nos hacen más viejitos, de ahí surgió toda la recopilación de datos que hizo Cambridge Analytica, y que después salieron a potenciar y a influir en las campañas tanto de Trump en los Estados Unidos como del Brexit en Inglaterra…

– ¿Eso no fue por Facebook?

Bouvier- Los datos los sacaron justamente porque Facebook tenía esa aplicación, la misma que por detrás te sacaba muchos más datos, y como usted dice, al pedirte el ingreso a tu celular, te pide el ingreso a toda tu vida, y eso es lo que hay que tratar de concientizar a los chicos. Por eso estamos en diferentes redes, como en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde estamos subiendo los videos que se realizan a través de entrevistas que estamos realizando a personas públicas, sean de organismos públicos referente a datos personales, sea gente de la academia, sea sociedad civil, y a través de los videos que han hecho. Por ahora tenemos solamente los que ha hecho Uruguay, o sea que estamos un punto arriba en la campaña gracias a toda esta actividad que se ha desplegado en Salto, porque si entran a “Mis datos soy yo” en cualquiera de esas redes sociales, van a encontrar los videos de estos chicos que han podido trascender Uruguay, gracias a internet, y ser vistos en toda Latinoamérica, cumpliendo con el objetivo.

Semanalmente subimos plaquetas dando consejos o tips o ideas. El último que subimos se refiere a las aplicaciones, donde dice que si permites a las aplicaciones todo lo que ellas te piden, ellas entrarán en tu vida privada. Dicen que son gratis, eso es otra cosa a tener en cuenta, todo lo que nos dan en internet como WhatsApp o las aplicaciones, nos dicen que es gratis, pero nada es gratis, estamos pagando con nada más y nada menos que con nuestros datos.

– En internet, ¿pueden darse delitos como el fraude, la extorsión o incluso delitos sexuales con menores o adolescentes?

Dalmao- Si, es justamente lo que encaramos con este taller. Hablamos acerca del grooming, que es cuando una persona adulta se hace pasar por otra persona con un perfil falso, por un niño o un adolescente, para contactar a otro niño o adolescente y aparte de lograr los datos personales de él, de su familia y de sus amigos, también se podría pasar al sexting, que es cuando esta persona o este niño comparte fotos íntimas llegado un grado de confianza después de cierto tiempo con esta persona que cree que puede ser su amigo, aunque no lo conozca. Es un dilema que tenemos con todos estos gurises, tienen mil amigos en el Facebook pero solo conocen a cinco, los demás no sabemos quiénes son, los aceptamos nomás. Es como una competencia, ver quién tiene más amigos en las redes sociales. Entonces, uno de ellos puede ser esta persona, que después de lograr el objetivo de tener un video o fotos íntimas empieza la sextorsión, que es cuando extorsiona a ese niño.

A nivel mundial se han encontrado muchas redes delictivas de este tipo en donde te dicen que si no le deposita en determinada cuenta tantos euros o dólares, subirá a las redes las fotos que tiene para que las vea su familia, sus amistades, al colegio donde va. En casos locales quizás no le pidan plata, pero le dicen que se vaya a la plaza para encontrarse con alguien para que haga lo que esa persona le pida porque si no, subirán las fotos o videos a las redes.

– Hay casos en que las víctimas han terminado suicidándose…

Dalmao- Así es. Es un peligro porque por ahí esta víctima cae en estas redes, entonces quizás por vergüenza no cuenta a nadie, no soporta tanta presión ni la extorsión y la historia termina mal. Por otro lado, quizás se anima, cuenta y se hace la denuncia, pero la gente, de todas maneras, igual comienza a señalarla, a hablar bajito, entonces esta persona de todas formas deriva en una depresión por lo que le pasó y aunque tenga amigos y familiares que lo apoyen, las redes sociales son muy traicioneras.

– Enterada la familia de lo que sucede, ¿puede lograr, al hacer la denuncia, que la situación extorsiva se termine y detener al culpable?

Dalmao- Claro, nosotros instamos a que se denuncie este tipo de cosas. Tampoco es fácil porque algunas de estas plataformas son del exterior, y el trámite por medio de Interpol es complicado. De todas formas, instamos a que se hagan las denuncias. Las hemos recibido y cuando entramos a la página o al perfil denunciado, ya está bloqueado. Por otro lado, hemos tenido también denuncias de la difusión de videos y fotos íntimas que subió un joven de 19 años, y luego de cuatro años la Justicia llegó a una sentencia y ese joven ya tiene 23 años, con trabajo, supuestamente más maduro de lo que había hecho, pero termina siendo procesado y perdiendo el trabajo, pero la Justicia llegó. O sea, hay casos puntuales que estos delitos han sido penados.

– Los padres estamos tranquilos porque tenemos a nuestros hijos en casa, pero si están con el celular o la computadora pueden estar afuera de la casa, en otro mundo. ¿Cuál sería el llamado de atención que los padres deberíamos atender en estos casos?

Cartagena- En nuestra época cuando salíamos a jugar con alguien, nuestros padres sabían si estábamos enfrente o al lado de casa. Ahora con el celular los chiquilines están jugando en red, por ejemplo, que es habitual que así pase, y pueden estar jugando y en contacto con personas de cualquier parte del planeta. ¿Qué le decimos a los padres? Primero, todos los menores están bajo la patria potestad. Entonces los padres tenemos derecho a saber la clave, de qué forma y con quiénes se contactan nuestros hijos. En la adolescencia es difícil, inclusive en los liceos los chiquilines nos reconocen que bloquean a los padres de sus redes sociales, y muchos jóvenes ya no están utilizando Facebook, que es la red que utilizamos las personas adultas entre 30 y 50 años (y más también), entonces ellos han emigrado a Snapchat, a Instagram o algún otro tipo de red social, porque como nosotros no le damos importancia a Instagram o a Snapchat, ellos sí.

Entonces, ¿qué les podemos decir a los padres? Que tienen que tener un control de las amistades que tienen sus hijos en redes sociales, tener identificado por qué hacen contacto con determinada persona, ver si realmente tienen una amistad con esa persona, porque atrás de los perfiles falsos, es donde se encuentra el posible delincuente o la posible persona que está mirando lo que estamos haciendo, con quién nos contactamos, qué amistades tenemos o dónde vamos a estar. Por eso, hay que tener cuidado del contacto que tenemos, que sean contactos de personas que realmente conocemos o lo mismo cuando pasa con contactos de personas públicas. Andan perfiles falsos de futbolistas, y acá en Salto lo podemos nombrar, Cavani y Suárez tienen su twitter oficial donde se maneja la información, pero sabemos que andan otros twitters con información de ellos que no es la correcta, y mucha gente los siguen.

Para todos nosotros es un desafío, porque crecimos sin teléfono y sin internet. Hoy nos quedamos tranquilos porque nuestros hijos están en su habitación jugando con el celular, pero no sabemos con quién puede estar jugando. Como recomendación podemos decir a los padres que conozcan con quienes interactúan los chiquilines y también sepan en qué páginas y lugares entran. Es preferible hacer eso y evitar desgracias que lamentablemente ya ha pasado con los desaparecidos que tenemos en Uruguay, que si entran en la página del Ministerio del Interior, verán que son muchos y jóvenes, y porán ver que el último mensaje que recibió fue por Facebook, Messenger o WhatsApp de un amigo que nadie conoce.

LEONARDO SILVA.