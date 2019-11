Entrevista a Mariana Blengio Valdés

Mariana Blengio Valdés preside la Institución Nacional de Derechos Humanos (DDHH) y Defensoría del Pueblo, y el pasado lunes visitó nuestra ciudad invitada por la diputada Cecilia Eguiluz, manteniendo una serie de reuniones en la sede de la Junta Departamental. En un instante de su agenda, recibió a EL PUEBLO.

– ¿Cómo ha sido su visita a Salto y en qué vienen trabajando?

– Hemos tenido distintas instancias, no es mi primera venida a Salto, felizmente en este trabajo que venimos realizando a lo largo y ancho de todo el país, estamos tratando de llevar el pedacito de la institución a todos los rincones. Hoy tuvimos muchas oportunidades de interactuar, como hemos hecho en algunas otras veces que hemos venido, y entendemos que los DDHH confirman una plataforma ineludible y esencial en lo que refiere a la construcción de la democracia, cuyos pilares están fundados en el respeto a los derechos, a las libertades y por supuesto, al cumplimiento de los deberes para vivir en una comunidad más justa y organizada.

Nuestra labor como organismo independiente, totalmente autónomo de cualquier tipo de poder del gobierno y organismos del Estado, nos lleva, dentro de lo que es el mandato que nos dio el legislador en el año 2008 por la Ley Nº 18.446, a desarrollar acciones en lo que refiere a la investigación de todo tipo de denuncias o quejas vinculadas a presuntas violaciones de DDHH. Así también, en relación al monitoreo de instituciones que puedan albergar por parte del Estado personas que estén en situación de privación de libertad o situación de encierro.

También tenemos otra de las áreas que lleva adelante la institución que refiere a la promoción y educación en DDHH, y con gran en tusiasmo podemos señalar que en el año 2018 hemos inaugurado una plataforma educativa en la que estamos trabajando en la sensibilización y capacitación de todos aquellos ciudadanos uruguayos o no, que quieran interiorizarse, sensibilizarse sobre qué son los DDHH, cuál es su historia, por qué hemos construido este ordenamiento jurídico que apunta al respeto de la condición humana y cuáles son las garantías que tenemos para hacer valer nuestros derechos y cuál es la función que dentro de lo que son las garantías jurídicas, cumple la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo.

– ¿Cuál sería el derecho que más se reclama y que menos se protege?

– Dentro de los derechos más denunciados, encontramos el principio al derecho de igualdad y la no discriminación, pero quiero destacar que ese derecho se entrecruza con todos los demás que pueden tener otro tipo de naturaleza como puede ser el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la higiene. Entonces, no podemos decir que sea únicamente un derecho sino que la Institución está recibiendo constantemente denuncias que vinculan a un universo muy grande de derechos, marcados en muchos casos porque se entrecruzan con el principio de igualdad y la no discriminación por cualquier tipo de causal. Puede ser por razones étnico-raciales, por cuestiones de discapacidad, de orientación sexual, por distintas cuestiones que se plantean.

También señalar que dentro de lo que son las denuncias, dentro de los grupos vulnerados que más denuncias recibimos, son aquellos que van de los cero hasta los 18 años. Es decir, de niños, niñas y adolescentes. Y lo destaco no porque ellos denuncien sino porque muchas veces las denuncias giran en torno a problemáticas de niños, niñas y adolescentes, y no es un dato menor porque como usted sabrá, estamos celebrando este miércoles (20 de noviembre) los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas en el año 89 y que Uruguay ratificara en el año 1991.

– La sensación que tiene la gente es que desde el Estado se protegen más los derechos de los victimarios que el de las víctimas, ¿cuál es su visión?

– Justamente, hay que trabajar en la convicción de que DDHH tenemos todos y cada uno, cualquiera sea nuestra condición humana, cualquiera sea nuestra función o rol que tenemos dentro de la sociedad. Así que para eso, hay que trabajar en la comprensión de que los DDHH son inherentes. ¿Y qué significa la inherencia? El estar dentro de cada uno de nosotros, no importa cuál sea, vuelvo a decir, nuestra condición o nuestro rol en la sociedad. Y por supuesto, aun cometiendo algún tipo de infracción o delito, también hay derechos y garantías que observar. Pero tenemos que tratar de trabajar en esa preocupación porque la ciudadanía se apropie de los DDHH, en el mejor sentido de la palabra, y entienda que la proyección del individuo y de todos y cada uno, pasa por el reconocimiento de todos sus derechos.

– ¿El Estado se está encargando de alguna manera de las víctimas?

– Es una pregunta muy amplia y muy genérica pero supongo que la pregunta apunta a víctimas del delito. Entiendo que el Estado, a través de sus organismos, ha tenido acciones en relación a la reparación y la preocupación por la reparación de las víctimas. Ese es uno de los cometidos también del Estado, trabajar en todo lo que hace a la reparación integral de aquellos que han sido vulnerados en sus derechos. Destaco que en el caso de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo, intervenimos únicamente cuando es el Estado el que vulnera el derecho. Recibimos denuncias solo que involucran a organismos estatales como ministerios o cualquier tipo de organismo y personas públicas no estatales. No intervenimos en conflictos particulares, es decir, de dos personas en el ámbito privado. Para eso hay otras instancias de solución de los conflictos.

Lo otro importante de destacar, es el carácter de nuestras recomendaciones. Que se comprenda que nuestras recomendaciones son, como acabo de decir, recomendaciones, no son sentencias como las que emite el Poder Judicial, no son vinculantes y deberían ser cumplidas de buena fe en la medida que hay una recomendación por un órgano que fue creado por el legislador y sus integrantes representan a todos y cada uno de los uruguayos. Nosotros representamos a todos los uruguayos en base a la elección que se hizo por la Asamblea General, en este caso, el 1° de agosto de 2017 y hasta el 2022 que es el mandato que nos toca trabajar.

– ¿Los organismos estatales acatan las recomendaciones de la Institución?

– Importa destacar que en muchos casos la respuesta es rápida, buena, se trata de revertir una posible situación de vulneración que se haya constatado por parte del Estado, y en otros casos, a veces es más lento, hay demoras en que venga la información, porque recibimos una denuncia y tenemos que oficiar al organismo denunciado a los efectos que se nos diga realmente qué es lo que ha sucedido. Entonces, estamos trabajando en un proceso de concientización dentro de los propios organismos sobre que es importante tener un diálogo fluido y permanente, que muchas veces pasa por oficios o cuestiones que hacen a la parte escrita al expediente que vincula a la denuncia en cuestión, y otras veces, es objeto de reuniones, entrevistas que siempre tratamos de mantener como una herramienta de diálogo y de buenos oficios.

– ¿Por qué no interviene en conflictos privados?

– Es la característica de este tipo de organismo, que tiene su creación y razón de ser en Suecia, en los países nórdicos de Europa, en 1809, que fue la primera que se creó con ese cometido, trabajar en el monitoreo de un posible abuso o mala praxis de las administraciones públicas. Fueron creadas de esa forma y sus cometidos son en el contralor del Estado, por eso no hay que confundirlas con lo que es el Poder Judicial que interviene en otro tipo de conflictos. Ese es el mandato que tiene todo este tipo de instituciones que son las llamadas históricamente “ombudsman”, que quiere decir la protección de la persona frente al propio Estado. Se crearon con ese cometido, porque evidentemente como individuos frente al Estado podemos estar en una situación, por lo menos, de mayor indefensión, más allá que el Estado deba cuidar y proteger nuestros derecho como señala la Constitución de la República.

Así que esa es la razón de ser de estas instituciones, que intervenimos y trabajamos siempre monitoreando, estudiando y apostando a que los organismos que conforman el Estado hagan su labor desde la perspectiva de los DDHH. Quiero aclarar que somos una institución estatal, por eso hice esa aclaración de que como institución estatal controlamos los distintos organismos estatales, y no recibimos ningún tipo de directiva y ningún tipo de indicación de ninguna autoridad u organismo sobre la labor que llevamos adelante.

– ¿Cuántas denuncias por año recibe su oficina y cuántas de ellas pertenecen al interior del país?

– Recibimos denuncias de muchos lugares del país. En el informe que aquí está y que voy a dejar a la Junta Departamental, la institución según el mandato legal tiene la obligación al 30 de abril de cada año de presentar una foto, un informe anual de todo lo que se ha hecho. De ese informe surge que en el año 2018 se emitieron casi un total de 800 recomendaciones, dentro de las cuales podemos identificar a los organismos más denunciados, encabezados por el Ministerio del Interior, ASSE, Ministerio de Salud Pública, CODICEN, información que también se encuentra en nuestro sitio web, donde también podrán verse otros organismos en el que se ha emitido recomendaciones.

En relación a Montevideo y el resto de los departamentos, es variado, porque evidentemente estas competencias son nacionales, entonces muchas veces vinculan a temáticas departamentales. Lo que estamos haciendo, y ha sido una de las prioridades marcadas por este Consejo Directivo, es de que podamos llegar a todos los rincones del país. Es nuestra preocupación que los distintos actores sociales nos conozcan cualquiera sea el departamento. Evidentemente la sede está en Montevideo, en la calle Bulevar Artigas y Palmar, y quizás dentro de nuestras proyecciones, no sé si lo veré de aquí al 2022, está poder constituir una sede en algún punto del país que no sea Montevideo. De todas formas quiero aclarar que las denuncias se pueden presentar por email, en una plataforma que ya tenemos para hacer denuncias en línea y puede haber llamadas telefónicas los 365 días del año porque luego del horario hábil, hay un teléfono de emergencia, que es el 1948, que aprovecho a decir que es una fecha para recordar en tanto el 10 de diciembre de 1948 se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de DDHH.

Perfil de

Mariana Blengio Valdés

Divorciada, tiene tres hijos. Es del signo de Capricornio. De chiquita quería ser madre. Dice ser hincha de Uruguay.

¿Una asignatura pendiente? Viajar.

¿Una comida? Milanesas.

¿Un libro? Cien años de soledad.

¿Una película? La Guerra y la Paz.

¿Un hobby? Andar en bici montaña.

¿Qué música escucha? Clásica.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.

Leonardo silva