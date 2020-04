Entrevista a Lucía Minutti

Con la frontalidad que la caracteriza, la Psicóloga Lucía Minutti analizó desde su condición de dirigente nacionalista (Espacio 40) la actual situación generada en Salto por la pandemia del COVID 19.

- ¿Cómo vio la polémica institucional y política que hubo la semana pasada entre las principales autoridades del MIDES local y la intendencia de Salto por las canastas donadas por el futbolista Luis Suárez?

– Me parece que en estos momentos no están buenas esas polémicas entre instituciones, porque más allá de las personas, involucran a dos instituciones que operan en función del Estado, y el Estado tiene que cumplir en este momento con determinada función. Lo mejor, es que se pueda cumplir en forma coordinada con esas funciones, que tienen que ver, nada más y nada menos, con la asistencia a poblaciones o personas que están pasando mal, independientemente de por qué están pasando mal y de lo que hizo uno u otro. Entonces, es muy importante que cuando se instala el tema del coronavirus y la elección departamental queda postergada, el doctor (Carlos) Albisu fue uno de los que dijo que salía de la campaña electoral porque en este momento es otra la situación del país y se requiere de otro profesionalismo de todos nosotros para encarar el problema.

Por eso me parece que, en esta situación, todas las instituciones del Estado tienen que ponerse la camiseta, que en Salto están representadas en el CECOED, que involucra a la policía, al ejército, a la intendencia, al MIDES, al Ministerio de Salud Pública. Si se ha podido coordinar de manera adecuada el tema de las inundaciones, este tema a través de la asistencia de canastas, bonos, platos de comida, tiene que estar coordinado y estar institucionalizado, no puede ser una cuestión de voluntarismos solamente, porque es el Estado el que tiene que responder.

- Trascendió en algunos medios que el MIDES no estaría siendo convocado a las reuniones del CECOED…

– No sé a quién convoca el CECOED y a quién no, ni quién convoca. Lo que me parece es que en el CECOED tienen que estar todos representados, el MIDES y la intendencia tienen que concurrir al CECOED. Salto siempre ha dado muestra, acordémonos de la campaña por el IMAE, de priorizar los momentos y las crisis, dejando de lado un montón de cuestiones que tienen que ver con la política partidaria. Eso siempre dio resultado a Salto, siempre fuimos abanderados de la buena coordinación, se trabajó muy bien con todas las instituciones cuando se hizo todo el movimiento por el IMAE. Entonces, en estos momentos hay que apelar a eso, a lo más importante que es cómo Salto está llevando esta situación de crisis, y no estar pisándose los callos, porque de pronto hay gente que recibe un montón y hay otra gente que no recibe nada.

Lo que no puede pasar ni está bueno que pase, de un lado ni del otro, es que las personas sientan que tengan que depender de la política partidaria para que le den algo. Eso me parece mal, por eso apelo a la institucionalidad del CECOED.

- La diferencia con lo que fue la campaña por el IMAE que usted mencionó, es que en ese momento no se estaba en campaña electoral, y ahora sí. Parece que es difícil convocar a un diálogo institucional cuando hay actores que demuestran que están peleando por su chacrita.

– Por eso mismo me parece que hay que mirar un poco más allá, y no transformar a la institución o al CECOED, donde debería producirse una correcta coordinación institucional. En este momento la ciudadanía a través del Estado ha dado un mandato a las instituciones, no pueden hacer lo que se les antoje. Por eso hay que apelar a la coordinación en el trabajo institucional, porque la gente luego atribuirá responsabilidades por lo que se hace o por lo que no se hizo, y será el Estado el que responda a eso.

Entonces, el Estado acá responde de varias maneras. Responde a través de la policía, de la intendencia, del MIDES, del ejército, del Ministerio de Salud Pública. Por eso digo que espero se esté dando esa coordinación institucional. A ver, esa pelea es legítima, pero hay que cuidarse de no transformar las necesidades de la gente o el desarrollo de las personas en una cuestión de darle más a uno que a otro de acuerdo a quien vota. Eso sería pervertir lo que es la institucionalidad del CECOED.

- A dos semanas que el gobierno nacional asumió su mandato se desató la pandemia del coronavirus que, entre otras medidas, impidió que mucha gente pudiera seguir trabajando, lo que llevó a más de cien mil personas a seguro de paro, aparecieran cientos de ollas populares en todo el país y la necesidad de otras medidas como la entrega de canastas a personas que están fuera del sistema. ¿Esta pandemia empobreció de golpe a nuestra sociedad o desnudó lo endeble que estaba nuestro entramado social?

– Esta pandemia desnuda todo lo que era el empleo y la cantidad de personas que estaban empleadas, si no, no habría la cantidad de trabajadores informales que hay y que hoy realmente no tienen ningún ingreso al verse cortada la posibilidad de salir a buscar la changa. Y esto va a desnudar otra cosa, que no es solamente el tema de la dificultad con el empleo, sino de todos los costos que el Estado tiene que asumir para poder sostener esta situación y que las personas que supuestamente habían salido de la línea de pobreza, no vuelvan a caer. Porque al depender de un determinado nivel de ingresos y no haber tenido posibilidad de ahorro o de mejora, obviamente que, al no contar con el ingreso, esa persona cae, y en algunos casos hasta con dificultades de alimentación.

A uno le da mucha lástima ver que personas que por ahí trabajaban como cuentapropistas o técnicos que hacían la diaria y que de golpe hoy estén sin ingresos por no poder salir a trabajar, le dé hasta vergüenza tener que llamar para solicitar una canasta o algún tipo de ayuda. Esta pandemia entonces desnuda una realidad de país que muchos de los que trabajamos en el territorio con estas personas lo veníamos viendo. Yo trabajo en el área social hace muchísimos años y uno ve los ingresos de las familias y muchas veces eran las prestaciones del MIDES, pero a su vez acompañadas con las changas que de alguna manera u otra la gente iba consiguiendo vivir un poco mejor. En este momento, esa pata no está. Es muy difícil esta situación y desnuda algo que, al menos acá en Salto, insistí durante mucho tiempo, que es la baja cantidad de inversiones de calidad que no se hicieron en el departamento para que generaran empleo de calidad, y que la gente comenzara a salir de una dependencia del Estado hacia una autonomía y mejora en lo laboral. Esto desnuda que hay muchísima gente que si no recibe ayuda del Estado, cae. Esa es la realidad que hoy estamos viendo.

- En Salto concretamente se habla de más de veinte mil personas que se encuentran trabajando en el informalismo, vendría a ser un 40% de nuestra Población Económicamente Activa…

– Y además, muchas familias que se atienden a través de programas sociales y de convenios que también están recibiendo canastas o viandas a través de la escuela o del CAIF porque si no, comienzan a aparecer problemas de alimentación. Todo eso, en realidad, ya estaba. Eso no lo generó la pandemia, lo que hace la pandemia es desnudar esa realidad. Por eso mismo Uruguay afronta todo un repensarse en cuanto a las inversiones que reciba, los empleos de calidad que se generen y la formación y capacitación de las personas para hacer uso de esos empleos.

Pienso que el día de mañana, INEFOP tendrá un gran trabajo para hacer, de poder capacitar personas para que puedan ocupar puestos de trabajo, que además se tienen que generar. En este momento no tenemos ni puestos de trabajo ni personas capacitadas para ocupar puestos de trabajo mejores. Entonces, es todo un círculo que realmente lo que hace esta situación es desnudarla.

Hay otro tema también, que cuando uno habla de los trabajadores que están en lo informal, como electricistas, carpinteros, toda gente con oficio, que para esas personas cuando uno habla con ellas y le pregunta si no estaba como cuentapropista o monotributista, te dicen que así no les sirve trabajar porque tenían que pagar impuestos, la luz y el agua de comercio, que es más cara, todo eso le suma unos costos que a la persona le convenía discretamente estar en negro. Esta realidad también la desnuda. Es todo un tema del que el gobierno deberá ocuparse.

- ¿Cómo vio la decisión del gobierno de haber retomado esta semana la vuelta a la escuela en el sector rural, pese a la oposición que se marcó desde las gremiales?

– La realidad de las escuelas rurales no son todas iguales. De golpe tenés escuelas rurales de dos o cinco niños y tenés escuelas rurales que están más cerca de la ciudad, están como rurales pero en un entorno más urbano. Ahí hay una diferencia. En cuanto al tema de la vuelta, también hay una diferencia que escuché del presidente del CODICEN, Robert Silva, cuando sostuvo que los niños no tenían en todas las escuelas conectividad como para poder hacer uso de lo que sí estaban haciendo uso los niños de la ciudad. Eso también nos muestra que hay niños en las escuelas rurales que están sin recibir lo que otros en la ciudad estaban recibiendo.

Hay que ver el tema escuela por escuela, primero que nada, porque son los maestros los que van hacia esas escuelas, en algunos casos lo hacían diariamente, hay niños que van a la escuela rural en ómnibus de línea. Entonces, hay que evaluar entre los riesgos y lo bueno que pueda aportar el reinicio de las clases. Capaz que en determinados lugares es lo que el niño necesita para estar en un entorno más formativo, más allá que creo que lo formativo y lo educativo no pasa solo por la instancia escolar.

Lo que me ha quedado claro de parte del gobierno, que es mi gobierno, es que siempre ha estado dispuesto a escuchar. Nadie puede decir que el gobierno no ha escuchado porque hasta Lacalle Pou llamó a la maestra de acá de la Escuela 34 de Daymán para escuchar su punto de vista. Así escuchó también a las gremiales médicas como escuchó a la Sociedad de Medicina Rural, que nunca dijo que no estaba de acuerdo, solamente dijo que había que tener cuidado porque incluso si ellos tendrían que atender algún caso, son muy pocos, sobre todo al norte del río Negro.

