Entrevista a Gerardo Nieto

Gerardo Nieto es un cantante referente de la música tropical que en su momento hizo historia en la reconocida banda Karibe con K y desde que inició su carrera como solista, no ha dejado de trabajar un solo día, hasta que llegó al país el COVID-19. Se ha destacado últimamente por tener una opinión crítica a las decisiones del gobierno sobre el manejo de la pandemia. En visita a Salto, dialogó con EL PUEBLO.

- ¿Cómo le cambia la vida a alguien que lleva tantos años trabajando en la noche, que se corte todo de pronto por culpa de una pandemia global?

– Primero que nada, me hizo ver la magnitud de lo vulnerable que somos los seres humanos, que una pandemia nos afecta y que inclusive nos puede poner a todos en una misma bolsa. No distingue estratos sociales, ni de más ni de menos plata. También me di cuenta que te hace reaccionar, tuve la oportunidad de darme cuenta que el dinero no lo es todo, que en realidad priman siempre los afectos en todas sus formas de amor, la familia.

Somos muy vulnerables y a veces peleamos por egos, por cosas que creemos que las tenemos debajo del brazo y que son como un derecho, y a veces un plato de comida no es tan fácil de lograr. Por ejemplo, a mí como artista esta pandemia me afectó directamente, somos el sector más vulnerable porque somos parte del sector que cortan primero, los espectáculos públicos y el último que se va a reestablecer porque lo nuestro no es de primera necesidad. Es increíble ver cómo de la noche a la mañana me quedé sin empleo, lo que también me hizo ver lo endeble que es. Al bajarme de los escenarios de golpe pude dedicarme a estar con mis hijas por una razón particular, tuve que quedarme con las dos más chicas porque la madre estaba de viaje. Fue bueno en ese sentido porque me hizo acercarme a ellas, porque ser padres separados es difícil y a veces trabajando como se trabaja en la música tropical que es todos los fines de semana, se trabaja mucho…

- ¿Cuántos toques por noche hacía antes de la pandemia?

– En un fin de semana, viernes, sábado y domingo, mínimo seis, y de repente puede llegar hasta quince o veinte.

- En el momento cumbre de la Karibe, ¿cuántos toques llegaron a hacer por fin de semana?

– Veintiocho toques, hablo del fin de semana que es el fuerte, pero puede pasar que tengamos que tocar todos los días, como me pasó este año. ¡Cómo cambian las cosas! Ya en diciembre del año pasado, no hubo un día que no tuviera alguna fiesta privada o toques de boliches o acústicos. Era demencial, no paré un solo día, y estaba bueno ver cómo generábamos, pero eso me estaba llegando a afectar el cuerpo.

-Ha dicho recientemente en alguna entrevista que este parate lo ayudó a reflexionar sobre su futuro…

– Sí, en realidad ya lo venía pensando desde el año pasado, venía buscándole la vuelta para estructurarme de otra manera y trabajar menos, hacer menos shows y pensar en hacer algo más grande, donde de repente se pudiera cobrar más, shows más integrales, con pantallas, algo más específico, temático. En definitiva, trabajar menos, cobrar más y así lograr tener mejor calidad de vida porque me estaba afectando el cuerpo, que ya no responde como yo quiero. O sea, si bien la voz sí, me duele todo, termina el domingo y estoy hasta el miércoles o jueves que no sé ni dónde estoy.

- Pero además, no es solo usted, atrás suyo está la banda, sonidista, iluminador, ¿cuánta gente trabaja con usted?

– Sí, no menos de quince personas en forma directa, pero indirectamente con el boliche se genera mucho trabajo, el manager, el chofer, los utileros, toda la banda. Afecta porque todos dependen de vos. Estaba tratando de estructurarme para trabajar menos pero que todos pudiesen cobrar más, además de poder ser un poco más libre en mi vida personal, no depender tanto de mi laburo. Pasa que al amar lo que hago, tuve mucho tiempo que no me importaba si descansaba o si no descansaba. Tuve años trabajando sin darme cuenta que cualquier ser humano normal, al menos una vez al año se toma un mes de licencia, que sería lo básico. Eso estuve sin hacerlo diez o quince años.

Trabajo todo el año, por eso no me daba cuenta, y uno piensa, trabajo el fin de semana y me voy el miércoles a algún lado, y me dicen que me sale un show ese día, que no puedo irme, y el jueves también. Entonces ta, no me puedo ir, y ya reenganchamos con el laburo el viernes que comienza el fin de semana. Se van pasando los días y es tan rápido la vorágine del laburo que pasan los años y no te das cuenta. No me di cuenta, por ejemplo, que hacía más de quince años que no me tomaba licencia, y entonces empecé a tomar licencia y empecé a darme más tiempo. Eso me costó, y adaptarme al descanso ni te digo. Y con esta situación de hoy con esta pandemia, me ocurrió de que antes de la pandemia me había ido de licencia, y cuando me reintegré a trabajar, justo empezó todo esto. O sea, tuve un mes de licencia más los tres meses que está esto, suma cuatro meses que no trabajo. Si me preguntás si extraño el laburo, la respuesta es no, hoy no lo extraño, agarré el gustito de estar quieto y distendido…

- Pero va a llegar un momento en que tendrá que volver a trabajar…

– Ah sí, ahora económicamente me estoy sustentando con los ahorros, siempre fui medio cauto y de ahorrar, eso me permite hoy estar así.

- Cuando arrancó tan joven, ¿ya pensó que podría vivir de la música?

– Sí, en ese sentido tenía un ego bastante grande capaz, pero me veía con material como artista, me daba cuenta que tenía condiciones y que esto era lo mío.

- Cuando ve los videos de la época de la Karibe, ¿qué piensa?

– Me encanta verlos, si bien soy un tipo nostálgico, trato de no quedarme en eso porque es una manera de no avanzar y de no aggiornarse de lo nuevo, de creérsela y decir, llegamos hasta acá con la Karibe y después de esto ya no hay más nada. No se puede crecer así, siempre hay cosas para cambiar y para aprender. Trato de no disminuir el laburo de nadie, ni de los nuevos ni quitar importancia de lo que se hizo. Trato de no quedarme en recordar, pero es cierto que cada tanto me gusta mirar algo, pero ta, me enorgullece. Es lindo hasta hoy escucharse en una radio, que pase un auto y sientas que está sonando tu música, hasta hoy te vibra. Al principio cuando pasaba eso, me daban ganas de salir corriendo por la calle gritando que era yo el de la radio, y más con lo que llegó Karibe, que la popularidad fue tan grande.

- ¿Aprovechó ese momento de popularidad para usar su voz? Y no me refiero a la música, hablo de expresar lo que siente sobre la vida, sobre su país.

– No. Tuve mucho tiempo trabajando en equipo, que es lo que te pasa cuando formas parte de una orquesta, sos una pieza más. Tenés que dividir tu laburo con lo comercial, porque tenés que tratar de hacer algo comercial que sea vendible, que te guste pero que también le guste a la gente. Pasa que a veces uno se boicotea así mismo cuando empieza a crecer musicalmente y quiere hacer arreglos más complicados, pero llega un momento que la gente no entiende porque pretende una música más digerida, más directa. Las cosas comerciales son más directas, estribillos cortos, poca letra, si se puede repetir la letra en alguna parte, mejor. Pero tratamos de no caer en la fácil tampoco, tratar de mediar en esas cosas es lo más difícil.

Cuando salí como solista, me di cuenta que uno va creciendo, madurando y va cambiando su manera de pensar. No puedo ser el guacho lindo, tener una postura sexy que vende temas románticos siempre, tengo que tener una postura un poco más madura. Se me hacía difícil porque tenía un montón de temas que eran clásicos y que me los piden hasta el día de hoy. Pero cuando tenés la oportunidad de hacer tu propio producto como cuando fui solista, dije que a mi banda, mis músicos, los dirijo yo, en el acierto o en el error, los temas son así, y empecé a cambiar y a darme cuenta que quería decir algunas cosas. Si bien me llené de un repertorio de temas románticos porque la gente te encasilla, como que yo para la gente no puedo cantar plena más movida, pero sí, canté «Abre la puerta» y otras, quería salir un poco de eso. A ver, básicamente la música tropical si bien me gustó, me gusta y es a lo que me dediqué toda la vida, comercialmente es un género que no falla y no me ha fallado, me ha dado mucho. Entonces, me gusta, es comercial y vivo de eso, ahora, no es lo único que quiero cantar y no es lo que estoy capacitado para cantar, capaz que soy un cantante más melódico que tropical, y me gustaría cantar un estilo Abel Pintos. Hoy no lo puedo hacer.

- De pronto sorprendió su aparición en los medios con una postura política, opinando sobre las decisiones del gobierno, ¿fue algo planificado o más espontáneo?

– En realidad, nunca tuve pelos en la lengua, pasa que no se daba, nunca me preguntaban, y si no me preguntan, tal vez no sea un tipo que hable de política. Tengo mi opinión, no me considero un político, me considero un militante social que ayuda a las buenas causas cuando puedo. Tengo mi postura política, porque política es todo en la vida, pasa por todos lados. Siempre fui del Frente Amplio, considero que es la mejor herramienta que tenemos los uruguayos para vivir como sociedad, para ser más equitativos y justos. Soy del Frente de corazón, siempre lo fui, desde antes de cantar música tropical. No me creo un gran militante, milito a una manera media cómoda desde mi lugar, no me involucro del todo en la política porque considero que no soy político, si ayudo. Si me meto en la política tenés que saber bailar ahí…

- Pero usted sabe bailar (risas)

– Sí, pero no a ese ritmo, ese ritmo no me favorece (risas). Soy un tipo muy sensible a todo, con una palabra me hacés pelota, soy amigo cuando tenés que ser amigo, te doy una mano que para mí es como una firma, si te digo tal cosa, cumplo. Soy amigo siempre, y así me tomo la vida. Entonces, para hacer política a veces no podés ser así, porque a veces tenés que hacer cosas que no querés porque tenés que hacer lo que te pide el colectivo. En ese sentido es un terreno medio sucio para jugar, y no estoy dispuesto a hacerlo. Por eso ayudo a mi manera.

- Para usted las cosas son blanco o negro, ¿no hay grises?

– Si hay, admiro a la gente que sabe llevar esos matices para sacar el mejor rédito para su lugar, eso es hacer política, yo no lo puedo hacer.

Perfil de Gerardo Nieto

En pareja, tiene cuatro hijos y un nieto.

Es del signo de Tauro. De chiquito quería ser jockey.

Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Vivir con algo que tenga que ver con la música sin tener que preocuparme de hacer shows todos los fines de semana. Tener una chacra para terminar mis días en el campo. ¿Una comida? Soy muy del asado, también de los canelones. ¿Un libro? No soy de leer. ¿Una película? Búsqueda implacable. ¿Un hobby? Andar a caballo. ¿Qué música escucha? Variada, hoy me gusta el tango, folklore. ¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad. ¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.

LEONARDO SILVA