Entrevista a Leandro Fagúndez, Valentín Hornos y Franco Presentado

Este lunes cristalizó la alianza empresarial entre «OGREAT, Marketing Digital», «ZOOM Producciones Audiovisuales» y «Franco Presentado, Fotógrafo». EL PUEBLO dialogó con Leandro Fagúndez, Valentín Hornos y con Franco Presentado, para conocer detalles de esta alianza y cómo enfrentar el futuro en el marco de una pandemia global.

- Este lunes comenzó una nueva alianza empresarial, ¿qué significa esto para ustedes?

Fagúndez- Es una apuesta a poder ofrecer una propuesta integral, que creo que en Salto no existía esa posibilidad en el sentido de que vayas a un lugar y te puedan dar el servicio de marketing al mismo tiempo que darte el servicio fotográfico y audiovisual. Para acceder a estos tres servicios, lo que antes tenías que hacer era ir a buscarlos por lugares diferentes. Hoy tenemos un gran equipo con una muy buena estructura en el sentido que Franco Presentado es uno de los fotógrafos más destacados que tiene la parte norte del país, con experiencia en todo lo que es fotografía social, para empresas, para políticos, ha sabido viajar también a otros países para realizar coberturas. Después está la empresa de Zoom Producciones que pertenece a la familia Hornos, con Valentín, que fue quien tomó la decisión y la iniciativa de generar esta estructura, donde ellos se encargan de manejar toda la parte audiovisual.

Entonces, para nosotros, que trabajamos en digital y que sabemos que uno de los ejes o de los formatos preferidos por los internautas digitales es lo audiovisual, era muy importante tener una base profesional en ese sentido. Y como nosotros mayormente tenemos nuestra estructura en Montevideo, porque nacimos ahí como empresa hace dos años y medio, y desde ese tiempo a esta parte hemos venido a Salto y hemos podido crecer, nos faltaba tener a alguien acá, en la ciudad, que atendiera a nuestros clientes locales y regionales, que también pudiese brindar ese servicio profesional y de calidad que nosotros estábamos buscando. Porque claro, si cada vez que yo necesitara hacer una producción audiovisual importante o profesional tenía que traerme a la gente de Montevideo, era un costo muy alto, no solo para mí sino también para los clientes. Y la realidad es que cuando hablás de plataformas digitales, el interior le tiene un recelo bastante importante porque todavía prefieren invertir en medios más tradicionales que en medios digitales, cuando en Montevideo eso ya empezó a cambiar hace algunos años.

- Ya trabajan con una lista de clientes bastante importante, por lo que se pudo ver en la publicación que hicieron la semana pasada en EL PUEBLO.

Fagúndez- A nivel empresarial sí, particularmente hablo por OGREAT. Hoy trabajamos con muchas de las empresas más importantes que tiene la ciudad, como Bordenave, Inmobiliaria Larrañaga. Porco Negro para nosotros es como dos clientes en uno porque por un lado está el pub y por el otro la cervecería. Trabajamos con el Estudio Migliaro, con los Alfajores Nobles, con la Veterinaria PuntoVet, con la empresa de informática Lanbox. Entonces, hemos hecho un lindo pasito al andar desde que arrancamos hace un año y medio con nuestro primer cliente que fue Porco Negro. Y después, en cada uno de los trabajos corporativos en los que esté OGREAT, están Franco y Valentín, que son los fotógrafos y el filmmaker que me acompañan a todos lados. Además, ellos tienen su actividad social propia, así que tanto en lo corporativo como en aquello no corporativo, estamos presentes en todos lados. Somos un buen complemento en lo que cada uno sabe hacer mejor, y la sinergia y las ganas de poder generar buenas cosas en conjunto hace que nos potenciemos.

- ¿En qué cambió el trabajo con esta pandemia?

Fagúndez- Y el trabajo digital crece, es el rubro que tiene como consecuencia el crecimiento con el coronavirus, porque aquel empresario que no estaba inmerso en las plataformas digitales entendió, o está entendiendo, que por acá era el camino. Las empresas que pudieron rentabilizar, así sea en menor medida, durante toda la cuarentena o el principio de ella, fueron las empresas que estaban con un e-commerce (comercio electrónico), con un canal de venta directo a través de la web o que podían vender perfectamente a través de las redes sociales. Y las empresas que no tenían esta posibilidad fueron las que en definitiva se les terminó complicando muchísimo más el panorama. Entonces, solo nosotros en los últimos dos meses realizamos más de veinte páginas web con un formato e-commerce, eso quiere decir que la necesidad surgió y que el empresario del interior entendió que no era la televisión ni la radio lo que necesitaban para ese momento específico, sino que era estar presente en digital.

- Hay empresarios que no entienden que las crisis dan oportunidades para cambiar y crecer, sino que prefieren achicarse. ¿Cómo han visto ese tema en Salto?

Fagúndez- Como percepción podemos hablarte de lo que vemos hacia afuera y también de cómo lo supimos tomar nosotros, porque cuando tomamos la decisión de abrir esta oficina, generar esta estructura y de firmar esta alianza, lo hicimos en plena incertidumbre y cuarentena, cuando todavía no se cumplía el primer mes de aquellos dos primeros casos que se dieron en Salto, aquel 13 de marzo.

Entonces, si algo tenemos a favor es que supimos tomar la adversidad como una oportunidad. Fue en base a eso que surgió todo esto.

Después, vemos un mercado que viene de menos a más, que obviamente también, cuando llegó todo esto al país generó suspicacias, miedos, incertidumbre. Muchas empresas como que quisieron hacer un parate, un frenazo, pero al menos desde hace un mes a esta parte, la actividad, sobre todo para nosotros, empezó a regularizarse. Hoy estamos trabajando a un muy buen ritmo.

- ¿Cómo tomó Zoom esta alianza?

Valentín- Zoom surge con la iniciativa de Nicolás junto conmigo de retomar el trabajo de nuestro padre (Sergio Hornos, hoy la cara informativa del mediodía de Canal 4 de Cablevisión Uruguay), que en los años 90 comenzó con las producciones audiovisuales. Retomamos ese trabajo hace cuatro años, cambiamos la firma a «Zoom Producciones Audiovisuales». Franco se contactó con nosotros para poder ofrecer un servicio unificado a la gente, tanto de foto como de video, para que la gente no tuviera que salir a buscar. Entonces, comenzamos a trabajar con Franco en el tema social, quince años, bodas, eventos, cumpleaños, y luego Leandro se contacta con nosotros para la propuesta de abrir un estudio y oficinas propias. Lo analizamos, nos arriesgamos y ahora viene todo bien encaminado.

- En tiempo de crisis dicen que es el mejor momento para invertir, pero hay riesgos.

Valentín- Sí, claro. Es una buena oportunidad, pero tomamos riesgos, sobre todo ahora que nuestra fuente de ingresos con Franco es el tema social y con el tema de la pandemia todo eso se cortó. Por suerte, apareció Leandro con esta propuesta de crear los contenidos para las empresas.

Tenemos metas muy optimistas para el futuro, estamos esperando que se retome toda la actividad social para poder seguir con nuestros objetivos, tenemos muchas ideas en mente que hoy no podemos llevar a cabo por razones obvias, pero que, si todo sale bien, las vamos a poder hacer. Siguen en agenda.

- ¿Dicen que la unión hace la fuerza?

Presentado- Sin duda, más con el mundo de hoy, revolucionado con lo digital. Si bien tengo 36 años, tengo muchos colegas que tienen unos cuantos años más que yo que estaban con el rubro fotográfico y que aún siguen con el revelado. Yo me inicié con lo digital, y el pasaje a lo digital abrió mucho más el mercado a las posibilidades como para trabajar no solamente en lo que es la parte social sino en la parte empresarial, abriendo el abanico a todo lo que es el rubro fotográfico. Hace cinco años que empecé, tuve la oportunidad de trabajar para uno de los estudios más importantes de Salto, que fue lo que me dio el puntapié inicial para foguearme y adquirir una experiencia bastante importante recorriendo gran parte del país, incluso saliendo de Uruguay, pasando por Argentina.

En Ecuador en una experiencia muy linda que tuvimos con Leandro y OGREAT. Después vino todo lo de la pandemia que nos dejó medio en el aire, como a todo el mundo, como a todo emprendedor, sufriendo el hecho de pensar no solamente en las consecuencias sino en el parate que termina siendo una incertidumbre total al día de hoy, pero con un objetivo puesto en seguir creciendo y saber que lo digital es lo que está haciendo la diferencia en estos tiempos donde la gente no podía llegar a un consumo de cosas diarias o de productos que hoy podés ver y comprar por la vía digital, sobre todo en Salto.

Tuve la experiencia y la oportunidad de hacer foto reportaje para los diarios más importantes de la capital, como El Observador y El País, con una actividad importante en Salto, en diario EL PUEBLO, que en ese sentido Adriana (Martínez, directora de EL PUEBLO siempre estuvo contando con mi trabajo para la parte social.

Hoy en día, estamos con una meta bien definida en cuanto a la estructura que tenemos como alianza, y pensando ya en que cuando pase todo esto, será un resurgimiento bastante importante y el impacto que vamos a causar con las acciones que estamos tomando será algo muy positivo.

- Queda claro que si abrieron estas oficinas este lunes, la pandemia no los achicó y apuestan al futuro.

Presentado- Sin duda, la pandemia sirvió para recalcular un poco los pasos que estábamos dando, porque veníamos trabajando en forma individual, y cuando nos juntamos, que me llegó un mensaje de Leandro a las 2.30 de la madrugada de que quería abrir una oficina, y le dije, bueno, calmá un poco la ansiedad que mañana conversamos, y eso fue hace un mes y medio. Desde ese momento, llevar adelante todo un proyecto donde tres empresas hagan una alianza donde una infraestructura tenga que ser montada, con comunicación, prensa y marketing, y más allá de lo que le aportamos a OGREAT, tenemos el aporte de OGREAT en lo que es poder mostrar nuestro trabajo, y que la gente nos vaya conociendo un poquito más.

En lo social venía con un rodaje bastante importante, cosa que me era bastante favorable como para poder incursionar en lo empresarial porque la gente ya me conoce, y ahora a dedicarse a lo que se viene en estos meses.

Tenemos planificado un plan de trabajo que, si bien no hay eventos sociales porque no está permitido, tenemos pensado un trabajo fotográfico y audiovisual para ofrecerle a toda la gente y a todos los clientes porque siempre estamos pensando más allá, porque como hablaba con Valentín, la gente va a seguir cumpliendo años, celebrando reuniones y juntándose con su familia y seres queridos, en ese margen estamos pensando para ofrecerles un servicio que haga la diferencia.

Siempre digo, no se puede festejar, pero podemos guardar recuerdos y estamos abocados a eso también.

Entrevista de Leonardo Silva