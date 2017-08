PLANTEO. En una reunión de cúpula del Partido Comunista de Salto realizada esta semana, el Director de Hacienda Gustavo Chiriff planteó su preocupación por la marcha del gobierno departamental y anunció que estaba dispuesto a

dejar su cargo en la intendencia si no se cambiaba el rumbo. Esta información pudimos confirmarla por varias fuentes presentes en esa reunión (incluso escuchamos una grabación). La necesidad de comenzar a pagar el Fideicomiso Daymán y poner coto al ingreso masivo a la intendencia habrían sido determinantes para el anuncio de Chiriff.

***

REUNIÓN. El intendente Andrés Lima mantuvo esta misma semana una reunión con el principal referente comunista del departamento, el Prof. Daniel Dalmao, para pedirle que intercediera para que Chiriff se mantenga en el cargo para no provocar una crisis en el gobierno. Dalmao dijo compartir la preocupación de Chiriff. Mientras tanto, Chiriff fue consultado sobre este tema por varios periodistas, negando la posibilidad de su alejamiento de la Dirección de Hacienda.

***

REACCIÓN. El intendente Lima accedió al planteo de Chiriff de poner orden, y dejó sin efecto el ingreso de nuevos funcionarios, posponiendo esta medida para cuando se acomode el presupuesto municipal. Además de adoptar otras medidas sugeridas por Chiriff, como el recorte en extensiones horarias de los municipales, no cumplir con algunos convenios para tomar pasantías o becas de trabajo, el recorte a ayudas económicas a las comisiones vecinales. Otras medidas se continuarán analizando.

***

TRANCADA. La edil frenteamplista Liliana Filonenko denunció en las redes sociales que la decisión de su fuerza política de sacar de las comisiones asesoras de la Junta Departamental a los ediles que votaron la modificación presupuestal en contra de la decisión del Plenario Departamental del FA, provocó que ya no haya quórum en las mismas impidiendo que éstas puedan trabajar.

***

“QUÉ PENA hoy siendo la hora 19 no pudo sesionar la Comisión Asesora de Desarrollo y Descentralización de la Junta Departamental por no tener quórum. Y pensar que teníamos un equipo que todos los temas se trataban (y) se trabajaba. Al sacarme el Frente Amplio de esa comisión sus ediles fieles no asisten, vergüenza” (Liliana Filonenko, edil del Frente Amplio en su Facebook, 23.8.17)

***

SE VA. La edil Filonenko confirmó en la radio (“Cuarto Poder” de Nueva Era FM) que el lunes 4 de setiembre estará presentando a la Mesa Política del FA su renuncia a dicha fuerza política. No se irá sola, adelantó que similar camino tomarán en breve los ediles Jorge Pintos y Gervacio Carbajal, quienes de aquí en más analizarán juntos el camino a seguir, dejando claro que aún no han tomado una decisión sobre a qué partido político se integrarán, estando en diálogo con sectores de varios partidos políticos. Todo apunta al Partido de la Gente, como informamos la semana pasada.

***

ACERTIJO. ¿Es cierto que desde cierto sector del FA se dio la orden a sus ediles de trancar la propuesta de modificación presupuestal del intendente Andrés Lima?