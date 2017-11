EN LA MALA. Se ocultó la información que dos semanas antes a las elecciones del sindicato de ADEOMS, Juan Carlos

Gómez había sido desplazado en un Congreso de la Federación Nacional de Municipales de su presidencia con duras críticas a su gestión y anuncios de la necesidad de auditar la misma.

***

INTIMACIÓN. El lunes 20 se reunieron en la ciudad de Durazno los Adeom de San José, Florida, Colonia, Montevideo, Durazno y Flores para “intimar a ADEOM Salto, con plazo hasta el próximo día 24 de noviembre de 2017, para que se sirva entregar toda la documentación administrativa contable referente a su gestión por el período 2015-2017 a su similar de ADEOM Montevideo, bajo apercibimiento de configurarse grave incumplimiento al Estatuto y tomar otras medidas más graves por su no colaboración con sus pares y violaciones de los principios de buena fe y lealtad que gobiernan las relaciones de nuestra Federación y nuestros afiliados”.

***

RESPUESTA. El día antes al vencimiento de tal intimación, Gómez respondió como si aún fuese presidente de dicha Federación, firmando como Mesa Ejecutiva que la documentación requerida será entregada recién en un congreso en Artigas los días 29 y 30 de noviembre, debido a que “dicha asociación (AEMA) vive una situación extrema debido al cese de un funcionario con más de 10 años de antigüedad en la Intendencia sin fundamento alguno así como también otro cese de un funcionario de la ciudad de Bella Unión”. Resulta paradójico cómo Gómez se preocupa por el cese de dos funcionarios municipales en otro departamento mientras que en Salto no solo toleró sino que además fue cómplice del cese de 252 funcionarios municipales.

***

GÓMEZ deberá responder en Artigas por qué no cumplió con la Federación de Municipales cuya documentación requerida debía presentarse previo al Congreso donde se votaban las autoridades. Según pudimos saber, Salto será sancionado por esta omisión voluntaria y dolosa, instruyéndose de forma inmediata una auditoría. Como me informara un integrante de la Federación, “por alguna razón ADEOM Salto no quiere entregar. La sospecha pasa por algunos temas de plata o mala administración de la presidencia de la Federación Nacional de Municipales. Pero son sospechas y especulaciones” generadas por este tipo de actitudes de Gómez.

***

INSEGURIDAD. Previo a la reunión convocada por el Centro Comercial para tratar el tema inseguridad, se supo que representantes de la Comisión Departamental del Partido Nacional por un lado, y las diputadas oficialistas Catalina Correa y Manuela Mutti, mantuvieron reuniones con el Jefe y Sub Jefe de Policía de Salto.

***

CAMBIO. El viernes representantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes estuvieron en Salto, donde entre otras tantas reuniones, dieron su respaldo y solidaridad al Alcalde de Constitución por la mala situación laboral en la que se encuentra la zona y recibieron a una delegación de los municipales cesados durante la administración de Andrés Lima. Según nos comentó Mónica Palacios en la radio, las diputadas Catalina Correa y Manuela Mutti estuvieron en esta oportunidad mucho más receptivas y plantearon alguna crítica al intendente Lima.