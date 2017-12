SUSPENDIDO, y no por mal tiempo, es el acto de cierre de año que tenía previsto hacer hoy el intendente Andrés

Lima en Diagonal Calafí. Así lo anunció el portal del exintendente Ramón Fonticiella el pasado miércoles. Lo que llamó la atención en filas frenteamplistas, fue la convocatoria que pudo escucharse en radios y verse en televisión pues nadie se hacía responsable del mismo…

***

PARTIDARIO. Así lo informaba el portal de radio Tabaré, “la forma de presentación, la ausencia de logos o identificaciones de listas o sectores políticos, y banderas del partido del intendente (Frente Amplio), hizo pensar en un acto institucional de la Intendencia. Si lo fuera, llamaba la atención que el video culminara con la frase promocional “Andrés Lima, intendente de todos”. Posteriormente se fue sabiendo que se trataba de un acto político partidario, del cual no aparecía promovido por ningún sector, partido o lista. Solamente se nombraba y veía a Andrés Lima”…

***

AMBIGUO. Ante la ambigüedad de la convocatoria, que se hizo en un formato similar a los spots televisivos oficiales que publicita al gobierno departamental, ante la falta de claridad y de información, sobre si se trataba de un acto sectario, como luego se confirmó por los “organizadores”, en la interna del FA se preguntó al intendente quién pagaba los avisos. Corolario: Lima decidió suspender el acto.

***

ACERTIJO: Si en verdad la actividad de despedida de año lo organizaban los sectores que apoyan la reelección del intendente Lima a su entero costo y no la intendencia, es extraño que no se haya mantenido. ¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué Lima tuvo tanta resistencia en la interna del FA para realizar el acto? ¿Por qué Lima cedió?

***

DEL FACEBOOK. “Si me preguntan en que FA quiero estar, quiero un FA donde la autocrítica sea aceptada, un FA que si algún compañero quiere cambiar su camino no lo veamos como un enemigo, un FA que lleve el programa de gobierno como el proyecto de todos… ese es el FA que quiero, si lo encontrás decime que me sumo, está en algún lugar latiendo, esperando que volvamos a las raíces con humildad, respeto, valores (Mario de los Santos, ex jerarca de la intendencia, en su muro 8.12.17)

***

POLÉMICA. Últimamente todo es motivo de discusión en Salto. Debatir en las redes sociales sobre el arbolito de navidad de la intendencia es bajar demasiado el listón cuando hay problemas muchos más serios que esperan nuestra atención.

***

RENUNCIAS. Al menos 5 sindicatos estarán presentando el 15 de diciembre la renuncia a sus cargos en el Ejecutivo del PIT CNT salteño por entender que sectores de una línea sindical identificada con el Partido Comunista rompieron con el equilibrio que desde hacía años se mantenía en la central obrera local.