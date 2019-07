Entrevista a Felipe Herrero y Luciano Corujo

Ecolicuá es la primera plataforma online de comparación y contratación de seguros del país. Al día de hoy ofrece una comparación de 5 aseguradoras en la que el usuario puede contratar y administrar su seguro de forma 100% online. En Uruguay existe una amplia oferta de seguros, muchas compañías y muchos productos; sin embargo, es muy difícil poder comparar esta información de forma simple y transparente. Así fue que Felipe Herrero y Luciano Corujo dieron inicio a Ecolicuá, la primera plataforma online de comparación y contratación de seguros del país.

– ¿Qué es Ecolicuá? Me recuerda a la palabra italiana “ecole cuá”

Herrero- Eso es, que en verdad en italiano, no sé cómo es la pronunciación pero se escribe “equilicuá”, que significa “eso mismo”, y nosotros buscando nombre al principio, dando vueltas y vueltas, creamos algo de acá, que sea nuestro en un sentido pero al mismo tiempo que sea trasladable en otro país. Para dar una referencia estuvimos pensando en “eureka”, que es algo mundial, pero que es una expresión que a priori no significa nada y Luciano encontró ecole cuá que es el “ecolicuá” en lunfardo…

Corujo- Buscamos qué significaba y nos remite a cuando venían los inmigrantes italianos, le hacían una pregunta a los que ya estaban acá, y cuando le respondían le decían “ecole cuá”, que se fue deformando y en América Latina se utiliza distinto. Entonces dijimos, vamos a ponerle de alguna manera, buscamos el “ecole cuá” y el dominio ya estaba comprado, entonces compramos uno que era “ecolicuá”, y así quedó el nombre.

– ¿Y qué se hace en Ecolicuá?

Corujo- Somos un comparador de seguros online. Lo que hacés es, si querés contratar el seguro de tu auto, lo ponés en nuestra página, nosotros te mostramos los seguros de todas las compañías, elegís la que más te sirve, lo contratás, ponés ahí ya los datos del vehículo y tus datos personales, y ya queda tu vehículo asegurado. No precisás ir a ningún corredor ni compañía de seguros, no precisás ir a ningún lado. El auto queda asegurado en el momento. Eso es lo que hacemos.

Entonces, Ecolicuá es una palabra de velocidad, que te dice, “eso mismo, encontré lo que estoy buscando”, asegurar el auto porque es algo que a todos nos aburre hacer, es algo que a todos nos pesa porque es un trámite, y lo que buscamos fue solucionarle la vida a la gente de una manera transparente. No tenemos ningún tipo de incentivo para resaltar un seguro o el otro, te mostramos cinco compañías con los seguros totales para el auto (que es el que te cubre tu auto si tenés un accidente, si te lo roban o si se incendia, es lo mismo, y te cubre los daños a terceros), estos cinco seguros medios (no te cubre tu vehículo si tienes un accidente) y estos cinco seguros básicos (te cubre solamente los daños a terceros), esto a grandes rasgos. Pero lo que buscamos fue una estandarización para que la gente entienda rápidamente y pueda comprar sin mayor complicación.

– O sea que más allá de la información, ¿ofrecen un contrato directo online?

Herrero- Exacto. Nosotros lo que hacemos es conectar nuestro sistema con el de las compañías. Entonces el cliente se conecta punta a punta con la compañía, por más que estamos en el medio con la plataforma y obviamente brindando asesoramiento a quien lo necesite, el cliente puede conectarse directamente con la compañía y ver las opciones y contratar en cuestión de minutos dentro de la página.

– Entonces, ¿un potencial cliente en vez de tener que ir a buscar por internet la información en cada una de las páginas de las distintas compañías de seguros, va a Ecolicuá donde tiene toda la información que necesita de cinco compañías de seguros?

Herrero- De hecho, somos la única página que te ofrece las cinco compañías más grandes del mercado. Por ejemplo, ninguna de las compañías ofrece precios en su página web. Trabajamos con el Banco de Seguros del Estado (BSE), Mapfre, Porto, SanCor y Sura.

Corujo- Y como dice Felipe, si vos entrás a la página del BSE, no te da los precios de los seguros de autos, y entrás a la página de Mapfre, y tampoco. Vos les pedís la cotización y te la mandan, obviamente con un tiempo razonable, pero no es en el momento. Eso en Ecolicuá no pasa.

– ¿Incluyen solo seguros para los autos o también otros tipos de seguros?

Corujo- Arrancamos con seguros de auto, la idea es tener más adelante otros tipos de seguros, como el de las viviendas, pero por el momento solo tenemos de vehículos.

Herrero- Esto arranca porque yo era corredor de seguros y viendo un poco el trabajo que hacíamos me puse a pensar en reconstruir lo que hacíamos justo en la rama de autos que era donde yo veía que se podía hacer algo más automatizado, porque en verdad que en autos, ya están todos los productos armados. Es ofrecerles, el cliente elige y la armada del formulario. Eso un poco lo trasladamos a la página de hacerlo bastante lúdico para que el cliente entienda lo que le estamos mostrando, comparar precios y beneficios y cuando el cliente decide, a partir de los precios y beneficios que ve, lo mismo que le mostraba yo cuando era corredor, que elija uno y después en vez que yo complete el formulario, lo puede completar él, igual que nosotros hacemos el servicio de completar el formulario por el cliente, pero podría hacerlo el cliente.

Corujo- Lo nuestro fue una estrategia de mercado, es decir, el seguro de auto la gente lo tiene que sacar. Entonces, lo que tenemos que lograr es que en vez de que vaya a todas las compañías o que vaya a un corredor de seguros, que elija con nosotros, porque el seguro lo va a comprar sí o sí. Si tenés un auto, vas a comprar seguro de auto, lo que nosotros tenemos que lograr es que lo compres con nosotros. Los otros seguros te tenemos que convencer, porque capaz que tenés casa pero capáz que no tenés seguro de casa, porque no es obligatorio. Entonces, hay un doble trabajo.

– ¿Desde cuándo está la página operativa online?

Herrero- Desde el 11 de junio, que fue cuando hicimos el lanzamiento en el aula magna de la Universidad Católica de Montevideo, y a los pocos días arrancamos la campaña publicitaria y ya hace un mes y diez días que estamos online.

– ¿Tienen pensado en algún momento expandir esta página?

Corujo- Obviamente uno siempre piensa para adelante, pero pensamos avanzar paso a paso. Lo que buscamos es que se pueda seguir avanzando en el mercado de seguros, e inclusive se pueda trasladar a otras cosas. Lo que hacemos, es abrir la información al cliente. Hasta ahora, lo que se hacía cuando buscabas contratar un seguro, ibas a la oficina de un corredor que te mostraba los distintos seguros, pero vos no tenías el poder de ver realmente los seguros que tienen todas las compañías con transparencia, o sea, ver directamente la oferta.

Y lo que dijimos es que la tendencia mundial es de cara al cliente, que el cliente tenga la información y decida tranquilo sentado en su casa. Así como se contrata a un hotel, o para contratar un vuelo de avión, que vos como cliente tengas la valoración de otros clientes. Es decir, este seguro o este hotel, “a ver cómo le fue a otros clientes antes que yo”, “ah, mirá, este tuvo este problema”, “capaz que el baño estaba sucio pero la cama estaba bien”. Entonces, en base a los criterios de otras personas que ya estuvieron, tengo una certeza que ese producto es el que yo quiero o no. Antes vos dependías solamente de la voz de lo que te decía el vendedor. Nosotros ahora tenemos como sociedad la posibilidad de organizarnos mediante este tipo de plataformas, porque puedo acceder a tu opinión, y si veo que más o menos tu opinión es parecida a lo que yo pienso y la valoración de determinados seguros del 1 al 5 está en 4,5 y es súper caro, miro otro que es más barato pero la valoración es de 2, bueno, por algo de 5 tiene 2. Entonces, eso yo antes no lo sabía, no lo podía ver.

Herrero- ¿Qué pensamos para el futuro? Bueno, ahora la tecnología nos permite tener una página, buscar los contactos en otro país y cruzar. Pero nuestra visión hoy es Uruguay, que tenemos bastante para hacer, arrancamos en Montevideo y ahora estamos haciendo un esfuerzo comercial para venirnos más para el interior y generar propuestas para acá, primero porque yo soy de Salto, él es de Florida, nuestro otro socio que es el tecnológico es de Maldonado, así que nuestro corazón está en el interior, y creemos que hay un potencial muy grande en Uruguay para desarrollar tanto en la capital como en el interior. Y después que seamos fuertes acá, empezar a mirar a otros países.

Para que tengas una idea, desde el día del lanzamiento hasta hoy día hemos tenido más de 32 mil visitas a la página. Se ha movido bastante para ser el principio, eso nos da una alegría porque se ve que hay algo ahí, significa que la gente está entrando, mirando, probando y cotizando. Tenemos ya algunas ventas también en lo que va del mes, eso es bastante satisfactorio para nuestro gusto, y ahora tenemos que seguir.

– Se los tengo que preguntar porque algún lector ya debe estar haciendo la asociación de ideas como yo, ¿ustedes serían una especie de TRIVAGO pero para los seguros? (risas)

Corujo- Algo así, pero hay una precisión igual, técnica pero muy importante. Muchas plataformas –desconozco cómo funciona TRIVAGO, pero Booking, que es la primera que se me viene a la cabeza porque es parecida-, funcionan con recomendados, o sea que vos como cliente siempre tenés algo como recomendado o promocionado, etc. En realidad, si sos el proveedor de un hotel o de lo que sea, podés promocionar tu hotel para que aparezca más arriba en el ranking. Nosotros eso no lo hacemos. Nuestra decisión comercial es que no vamos a resaltar a nadie, que el orden esté dado por precio, por cantidad de beneficios (o sea, si tiene remolque, cobertura de cristal, etc.), lo ordenamos por el precio del deducible de lo que tenés que pagar si tenés el accidente, y una vez que tengamos la cantidad de clientes suficientes como para tener la valoración, lo podés ordenar por valoración, pero lo ordenás vos, nosotros no te lo ordenamos.

Es decir, nosotros no ponemos a nadie por encima o por debajo en el ranking, es el orden establecido por el mismo cliente y el orden del mercado. Nunca vas a encontrar en nuestra página un orden recomendado, porque en realidad yo ahí te estaría diciendo que éste es de alguna manera el más importante, y nosotros no tenemos que influir en ningún sentido en el cliente, que lo tiene que decidir solo. Esa es la diferencia técnica con estas plataformas.

Herrero- Eso es lo que proponemos, que el cliente tome la decisión a partir de la información que le damos. No es tan difícil, el cliente sabe lo que necesita. A veces pasa que está muy entreverado porque prima, premio, deducible, y todas esas palabras que para el común de la gente son raras, nosotros te lo traducimos, elegí vos que sabés cómo hacerlo. A veces en muchas empresas y mucho tipo de cosas, se subestima a la gente. Pero la gente sabe lo que precisa, no hay que marearla. Entonces que la gente elija sin ningún tipo de influencia.

– Esta plataforma, ¿es válida tanto para la computadora, la tablet y el celular?

Herrero- Sí, y hay una cosa más. Tenemos una aplicación móvil, además de la página web, que es para los clientes que la bajás del play store, tiene una contraseña, se entra, y si tiene un accidente, toca el botón de accidente que te lo redirige a tu compañía de seguros para que vengan a hacer la denuncia del siniestro.

– En forma automática, ¿se evita así la llamada?

Herrero- Te redirige la llamada, pero te evitás los líos internos porque tenés que pasar la dirección y todas esas cosas. La idea es ir a algo totalmente automatizado, pero esto es hoy lo más rápido que podemos hacer. La logística de las compañías nos limita un poco.

Además tenemos para que uno pueda ver la lista de beneficios. Por ejemplo, que caiga una granizada, que toque el botón de granizada o el de auxilio mecánico, tenés diez auxilios mecánicos gratis, ya usaste uno, te quedan nueve. También tenés la parte de cuotas que te avisa cuánto te falta para el vencimiento, y lo más importante, es cuando tenés un siniestro, hacemos el seguimiento. Es decir, vos chocaste, te viene la gente de la compañía de seguros, te levantan la denuncia, y a partir de ahí todas las semanas en la aplicación te va notificando cómo va el trámite de tu accidente en la compañía de seguros. Así el cliente sabe lo que está pasando y hacer un seguimiento más personalizado del cliente mediante la posibilidad que nos brinda la tecnología.