LO DOTA DE GRANDES HABILIDADES FISICAS

Si bien jamás se mostró la imagen ni el nombre del verdadero padre de Tarzán – ni siquiera en las películas- bien se sabe que detrás de la misma historia escrita por el autor, cuando es pequeño el bebe que viaja junto a sus padres que recorren Africa en un viejo barco, a fin ales del siglo XIX, es abandonado junto a sus progenitores en plena selva, después de un fuerte motín en la embarcación. Los padres fallecen y la criatura -a quien llamaron John Clayton III- es encontrado y adoptado por una manada de simios parecidos a los gorilas, los «mangani», éstos le llaman Tarzán, que en magani significa «mono blanco». Así, el propio Edgar Rice Burroughs, lo manifiesta en sus escritos, creando el personaje, y siendo el verdadero «padre» de Tarzán, donde lo dota de grandes movimientos físicos, saltando desde los árboles, columpiándose por las lianas -al igual que los monos- siendo capaz de enfrentarse a cualquier animal salvaje para defender a su familia; heredando un gran nivel de habilidad mental. Edgar Rice B. lo llevó de la mano a la fama, y lo cuidó, haciéndolo popular en todas partes, por sus filmes, revistas de caricaturas, libros y demás.

BAJO LAS LUNAS DE MARTE

Burroughs nació en Chicago, Illinois, USA, el 1o. de septiembre de 1875, siendo el cuarto hijo de María Evaline Zieger Burroughs, y del Mayor George Tyler Burroughs, veterano de guerra. Edgar concurrió a varias escuelas, y durante la edpidemia de gripe que asoló Chicago en 1891, pasó un año y medio en el rancho de su hermano en Río Balsa, Idaho. Más tarde concurre a la Academia Phillips en Adonver, Massachusetts, e inmediatamente a la Academia Militar de Michigan, graduándose en 1895, pero al no salvar la prueba de ingreso en la Academioa Militar de Estados Unidos, culminó como soldado alistado de caballería en Fort Grant, Arizona. Después de acusar un fuerte problema cardíaco, no fue apto para el servicio; le dieron de baja en 1897. Dos años más adelante, empieza a realizar tareas en la empresa de su padre, y contrae enlace con Emma Hulbert, novia de la infancia, en enero de 1900. En 1911, luego de once años de salarios bajos, por varios trabajos, se emplea con un mayorista de sacapuntas de lápices, comenzando a escribir ficción, y leyendo en ratos libres infinidad de revistas de aventuras, que lo alientan a escribir en esa línea su primer cuento, llamado «Bajo las lunas de Marte», en 1912.

TARZÁN DE LOS MONOS

«Bajo las lunas de Marte» fue un suceso, de manera que Edgar se dedicó a escribir todo el tiempo. Llegarían varias novelas más, entre ellas «Tarzán de los monos», publicada en octubre de 1912, transformándose en una de sus más logradas series. Tal fue su impacto, que aprovechó el personaje para explotarlo en todas las posibilidades, ya sea en cintas, una tira de radio, estilo radioteatro, variado tipo de merchandising y la famosa tira llamada «Tarzán», que fuera un verdadero «boom» a posteriori, convertiéndolo en uno de los animados de mayor hit hasta el día de hoy. La primera película de Tarzán, llevaría el título de «Tarzán de los monos» -»Tarzán of the apes»- muda, 1918, blan co y negro, encarnada por Elmo Lincoln, Enid Markey, y George B. French. Con el paso de los años, Tarzán sería estelarizado por otros actores en el cine, siendo el más reconocido y el más popular, la personificación del rumano Johnny Weissmuller, que lograría su primera película siempre con la trama de Edgar Rice Burroughs, en la remake de «Tarzán de los monos», sonora, 1932, para después continuar con otras tantas de taquilla enorme.

EDGAR RICE BURROUGHS, INC.

Ya en 1923, Burroughs había establecido su propia compañía, Edgard Rice Burroughs, Inc, comenzando a imprimir sus propios libros y novelas hasta los años cuarenta. Ya había escrito ciencia ficción popular, con historias fantasiosas de aventureros en varios planetas, westerns, y todo el sentimiento en romances de la historia. Se casó en dos ocasiones, con Emma Hulbert, novia de la infancia, en enero de 1900, con la cual tuvo tres hijos: Joan, Hulbert, y John. Se divorciaron en 1934, y Edgar contrajo enlace nuevamente en 1935 con la ex-actriz Florencia Dearholt Gilbert, ex-esposa de su amigo Ashton Dearholt. Burroughs adoptó a los dos hijos de Dearholt. La pareja se divorció en 1942. Edgar, quien había tenido con anterioridad problemas de salud, falleció de un ataque cardíaco, el 19 de marzo de 1950, en Encino, California, a los 74 años, luego de haber escrito alrededor de 80 novelas. Con parte de lo recaudado por el «personaje de la selva» se había comprado un costoso rancho, que le había puesto el nombre de «Tarzana», idem de la zona donde vivía. Más allá de la nostalgia.