Los números que Juan Sartori no supo dar son muy importantes porque para un candidato político, que quiere se presidente de la República, es dable saber qué es lo que pasa en el país y quiénes somos los uruguayos. Pero nos referiremos a alguno de los aspectos como el de la seguridad social, y en este caso, la situación de los jubilados.

En primer lugar, en Uruguay hay 507.669 pasividades, lo que representa al 80% de los jubilados y pensionistas, que no pagan el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

El director en representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, indicó que esto se debe a que ese 80% de jubilados o pensionistas cobran por debajo de los 32.232 pesos mensuales.

Ruiz presentó un informe sobre la situación actual de la seguridad social.

El jerarca señaló que los números en cuanto al déficit del BPS en el año 2018 no están cerrados pero se estima en unos 700 millones de dólares.

Lo proyectado para el 2019 alcanzaría los 800 millones de dólares adelantó; agregando que el próximo gobierno tendrá que abrir un debate sobre la seguridad social y qué reforma es la necesaria.

Los Números:

507.669 pasividades no pagan IRPF

20% de esas pasividades pagan

100 mil pasivos aproximadamente

700 millones de dólares de déficit

32.232 pesos deben ganar para pagar