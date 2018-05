Por Dr. Adrián Báez

Estimados lectores. Lamentablemente, una vez más, en estos años de gobierno del Frente Amplio, el futuro de todo el Uruguay se podría encontrar en manos de personas desconocidas para la enorme mayoría de los orientales, quienes no fueron electos gobernantes ni representantes en los actos comiciales indicados en la Constitución de la República, pero que, para la gobernante fuerza política, pesa, importa y tiene mayor relevancia que lo elegido por la ciudadanía en las urnas. El próximo sábado 5 de mayo, el destino del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, será decidido por el Plenario del Frente Amplio, donde los opositores al acuerdo poseen una importante mayoría. De acuerdo a lo trascendido, los sectores que apoyan al tan discutido tratado comercial, serían el FLS (Frente Líber Seregni), la Vertiente Artiguista y el Partido Socialista; mientras que el Partido Comunista, Casa Grande, la Lista 711, la Liga Federal y el Partido por la Victoria del Pueblo, se oponen tajantemente con un discurso perimido. Pero, lo que podría llegar a inclinar la balanza hacia la victoria de la propuesta del gobierno, que sin lugar a dudas en varios temas viene en una sintonía absolutamente diferente a la de los radicales que comandan al partido; es la posición que adopte el MPP al respecto, cuyos líderes máximos (el expresidente Mujica y la Vicepresidente Topolansky), se han manifestado a favor, en la línea de respaldar lo que indique el gobierno. Sucede que, fiel a su estilo poco serio y peligroso, el actual Senador, al mismo tiempo de encolumnarse con Vázquez y Nin Novoa, hizo un llamado a la unidad y al “respeto a las mayorías” dentro del partido, en medio de esas aguas divididas. “La unidad significa discutir para sintetizar, pero las discusiones no pueden ser infinitas cuando hay que gobernar. Al final hay que respetar a las mayorías, aunque uno se tenga que comer un sapo”.

“Es mucho más importante la unidad de la herramienta que lo que uno pueda pensar individualmente. Hay que tener la humildad de someterse al papel de las mayorías porque de lo contrario no hayunidad”, agregó. Claro, Mujica, ni lerdo ni perezoso, apuesta a quedar bien con Dios y con el Diablo. No asume, como nunca lo ha hecho, una posición firme respecto a temas centrales y trascendentales para el porvenir del país que él, ha venido minando en sus principales aptitudes y orgullos, que tanto reconocimiento le valieron a lo largo de su corta pero seria historia. Mujica, demócrata por conveniencia, desoye la decisión de sus compatriotas que, si bien votaron a su fuerza política, no lo hicieron para que ésta dejase el gobierno en manos de sus militantes, sino que, lo hicieron convencidos y esperanzados en que los políticos a los que mandataron, tomarían las decisiones correctas para construír el país que todos soñamos. Ante esta diyuntiva, le damos la razón sin miramiento alguno, al Máster en Política Internacional Nicolás Albertoni, quien claramente ha expresado que: “Nuestra política exterior solo se trasnformará con acciones concretas. Mientras nosotros seguimos debatiendo sobre la etimología de la sigla TLC, nuestros competidores avanzan a pasos agigantados”. No lo entiende quien no lo quiere entender. Una vez más lo reiteramos: Uruguay necesita urgentemente la elavoración de políticas de estado que nos permita conectarnos al mundo, en serio. Y, esa patriótica tarea, no le compete solamente al gobierno de turno, sino que también a la oposición, mediante una pormenorizada discusión, y una responsable campaña informativa, a favor o en contra, dirigida a la gente, la que, si lo considera pertinente, pueda, en el buen sentido de la palabra, obligar a sus políticos electos, a que actuen según el supremo interés de la República. Eso sí, lo que no podemos permitir, es que sean unos pocos, ilegítimos y representantes de nada, los que nos hipotequen el futuro. El TLC con Chile, lo debe decidir la ciudadanía, a través de sus legítimos representantes.