UN GIGANTE DE LA MÚSICA

Es el único artista en mantener al menos un tema dentro del Billboard Hot 100 durante 31 años consecutivos, desde 1970 hasta el 2000. Su canción «Candle in the wind 1997», reescrita en ocasión de la muerte de Diana de Gales colocó más de 33 millones de copias y es el sencillo más vendido en la historia. Con una carrera d e más de 50 años continuados en actividad, ha lanzado alrededor de 30 álbumes de estudio y se ha despachado con más de 300 millones de copias en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la vida musical de todos los tiempos. Ha colaborado con el letrista Bernie Taupin desde 1967 y muchas de sus obras han alcanzado la cima de las listas de éxito en el mundo. Recibió cinco Grammy, cinco premios Brit, dos distinciones por su contribución sobresaliente al rock y el primer ícono de los británicos en 2013 por su «Larga trayectoria en la cultura británica», galardón de la Academia, un Globo de Oro, condecoración Tony, Corona Disney Legends, y el Kennedy Center Honor en 2004. En ese mismo año, la publicación Rolling Stone lo clasificó con el escalón No. 49 en su lista de 100 influyentes de la era musical. Fue incluído en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994, siendo miembro del Salón de la Fama de los Compositores, y participante de la Academia inglesa de compositores y autores. Fue nombrado caballero por Elizabeth II por «Servicios a la música y caritativos» en 1998. Y se ha presentado en varios eventos reales como por ejemplo en el funeral de la Princesa Diana en la Abadía de Westminster en 1997, la Fiesta en el Palacio en 2002, y el Queen’s Diamond Jubilee Concert fuera del Palacio de Buckingham en 2012. Sus trabajos también se han extendido hacia la composición, la producción, y en ocasiones, a la actuación. Se llama Elton Hercules John o Sir Elton John, un gigante de la música.

HERCULES NACIO EN INGLATERRA

Elton John nació en Pinner, suburbio de Londres, bajo el nombre de Reginald Kenneth Dwight, un día como el de hoy 25 de marzo, pero de 1947: está cumpliendo 72 años. Hijo mayor de Stanley Dwight -1925-1991- e hijo único de Sheila Eileen Harris -1925-2017- fue criado en la casa de sus abuelos maternos, en Pinner. Elton se educó en Pinner Wood Junior School, Reddiford School, y Pinner County Grammar School, hasta los 17 años, momento en el que se retiró del centro de enseñanza antes de rendir sus exámenes, para continuar una carrera que él adoró desde pequeño: la música. Aprendió a tocar el piano a una temprana edad. En 1962 ya integraba su primera agrupación, Bluesology, 1962. Enseguida se une a Bernie Taupin para escribir temas para la cantante Lulú, The Hollies y The Scaffold. En 1969 lograba su debut con la producción «Empty sky», logrando impactar con «Your song», encabezando las listas de USA, Reino Unido y otros países europeos. Otras bellas composiciones de su discografía: «Crocodile rock», 1972, «Goodbye yellow brick road», 1973, «Don’t go breaking my heart», 1976, «Sacrifice», 1989, entre tantas. Después de muchísimos años siendo hit absoluto reconocido por el gran público llega al teatro musical y la pantalla grande componiendo la música para «Billy Elliot», «Aída», y «El rey león».

«NIKITA»: UN SUCESO TAMBIEN EN CLIP

Elton también llevó a la fama otros recordados sucesos a lo largo y a lo ancho de la década de los ochenta, incluyendo «Nikita», cuyo videoclip es dirigido por el propio Ken Russell. El tema llegó al lugar 7 en territorio norteamericano, y al sitio tres en Reino Unido. En 1986, una versión de orquesta de «Candle in the wind», trepa al número seis en Estados Unidos. Su simple más destacado fue una colaboración con Dionne Warwick, Gladys Knight y Stevie Wonder, «That’s what friends are you», que se pegó en el primer puesto en USA en 1985, titulado como Dionne and Friends. La canción sirvió para recaudar fondos para la investigación del Sida. A partir de éste trabajo comenzó a involucrarse en la lucha contra esa cruel enfermedad, estableciendo la Fundación de Sida Elton John, recaudando desde su creación hasta el presente más de 200 millones de dólares. Elton, quien anunció que era bisexual en 1976, y ha sido abiertamente gay desde 1988, se unió con David Furnish, el 21 de diciembre de 2005, y luego de que el casamiento entre personas del mismo sexo se legalizara en Inglaterra, en 2014 se unió en matrimonio.

UN 2019 REPLETO DE GIRAS

Sus álbumes siguieron vendiéndose, pero de los editados en la segunda parte de la década ochentosa solo «Reg strikes back», se colocó entre los primeros veinte en Estados Unidos.

Exactamente el 22 de abril de 2017, fue dado de alta de un hospital luego de dos noches de cuidados intensivos por haber contraído «una infección bacteriana» durante su vuelo de regreso a casa, de una tourneé por Santiago de Chile, donde se vió obligado a cancelar la totalidad de sus espectáculos ya programados con anterioridad en abril y mayo del mismo año. Hoy por hoy su agenda tiene giras hasta fines de año, recorriendo todo USA practicamente de punta a punta, Polonia, Alemania, y Reino Unido.

Los boletos para los conciertos se venden con mucha anticipación. Más allá de la nostalgia.

Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo