¿Cómo empoderar a una niña? Empowerment, en inglés.

Si bien el día 11 de octubre de cada año es el Día Internacional de la niña, todos los días debemos empoderarlas, quienes tenemos hijas mujeres sabemos de qué se trata.

Tanto la UNESCO, UNICEF, y tantas organizaciones internacionales están en vías de concientización de la sociedad toda sobre este asunto.

¿Quienes no escuchamos esa frase?: «esta niña es una mandona» …cuando éramos chicas, comentarios de este tipo abundaban, bueno eso limita el desarrollo del liderazgo cuando la connotación es negativa.

Sin embargo, si esa misma característica está desde lo positivo es muy probable que esa niña sea realmente una líder, que tenga equipos a su cargo, que organice, que articule. Que pueda desarrollar todas las capacidades. Las competencias necesarias para estar al frente de organizaciones, emprendimientos, etc.

Esa misma frase se sigue escuchando de adultos, de otras formas, sutilmente, a modo de chiste o con una rancia ironía. De quién aún hoy no pudo o no supo, desarrollar esas competencias, habilidades directivas, en el caso del ejemplo.

Educar a las niñas para que en un futuro no dependan económicamente de nadie, inspirarlas para que se cuiden, que tengan salud, y que su apariencia física no sea lo más importante, es clave. Hay determinadas cosas que tienen mucho mayor valor. Debemos motivar a las niñas a no callarse, a dar su punto de vista, a expresarse en forma transparente, de todo lo que puede llegar a ser, de todo el potencial que tenemos las mujeres, de esa visión holística con la que miramos al mundo.

Es enorme la responsabilidad que tenemos en la educación de las niñas, no lo imaginamos.

Quienes de alguna forma hemos roto el «techo de cristal», sabemos que tuvimos una educación diferente, por lo menos para la época.

Para que el empoderamiento sea real, las mujeres deben estar económicamente empoderadas. Algo que se logra con educación.

¿Cuántos de nosotros preguntamos esto en el colegio cuando vamos a inscribir a una niña?. Trabajé 20 años en un colegio donde iban niñas desde los 15 meses hasta el bachillerato, iban en general sus madres o padres a inscribirlas, y nunca nadie me preguntó, ¿cómo empoderan a las chicas?, ¿cómo desarrollan en ellas la resiliencia a este mundo que no las favorece?, ¿como las potencian?… nadie, ni una sola persona, ni una sola mamá, ni un solo papá. No nos cuestionamos cómo las podemos posicionar, como las vamos a empoderar.

Las condiciones sociales obligan a las niñas a abandonar el estudio, necesitamos ser más mentoras, apoyar, desde el ejemplo, desde la acción y desde el contagio. No me representan las feministas radicales, entiendo que la femeneidad es un complemento a la masculinidad. Sin embargo si no actuamos como mentoras de niñas y adolescentes, no vamos a poder cambiar la realidad. Debemos ser potenciadoras de las mujeres a todo nivel y también desde lo empresarial. Me preocupan las Juntas Directivas sin mujeres, los cargos altos de grandes organizaciones sin ellas…

Según estudios de OIT el «Techo de cristal « no es el único impedimento que tienen las mujeres en el ascenso de su carrera profesional. Es un impedimento pero hay otros…Según estudios llevados adelante por el organismo las mujeres siguen asumiendo el trabajo doméstico y el cuidado del hogar, incluso cuando trabajan a tiempo completo. Todo esto sitúa a la mujer en una posición de desventaja al competir con un colega varón, porque hay que maniobrar entre las responsabilidades del hogar y las profesionales.

Re formulemos la educación de niñas y adolescentes para tener resultados diferentes en los lugares donde las mujeres debemos ser más que protagonistas.

Lic. Jimena Silva.