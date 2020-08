Las vueltas de la vida han querido que Alfonso hoy sea el rematador más joven y su padre, José Luis, el rematador más veterano de Salto, dato que Alfonso no quiso dejar pasar por alto y que contó a LINK con orgullo. Desde diciembre de 2017 es Rematador Público, y no hay forma que olvide su primer remate, donde seguramente su padre quiso comprobar aquella sabia expresión de que «los pingos se ven en la cancha».

«Me recibí el 1° de diciembre de 2017 –comenzó a recordar Alfonso-, y al otro día, mi padre tenía un remate grande en Bella Unión que duraba tres días, y yo sin saberlo, porque estaba ahí, acompañándolo, trabajando con él, desde abajo, en la pista, en un momento me pide que suba a la tarima, y subí, recién recibido y todo vergonzoso. Ese fue mi primer remate, me acuerdo que estaba de bermudas (risas). Pero para el segundo día, ya entré más tranquilo», y vestido para la ocasión.

- ¿Te mandó a la guerra sin avisarte?

– Y sí (risas), me mandó para arriba de la tarima nomás. A partir de ahí no paré más, y ahora tenemos remate todos los meses, dos o tres por mes, ahí me di cuenta que esto es lo mío, es lo que me gusta.

- Uno entiende que la sangre tire, pero ¿por qué decidiste igualmente seguir esta carrera?

– Después de terminar el liceo estudié un par de cosas. Me fui a Montevideo a estudiar Técnico Agropecuario, también estudié Ingeniero Agrónomo. De todas maneras, siempre estuve relacionado y cerca de los remates porque mi padre es rematador desde hace más de treinta años. Así que terminé haciendo el curso de rematador, y con el apoyo de mi padre fui entrando a los remates. Ahora estoy metido en esto y realmente me gusta.

- He visto que no solo participas en remates en Salto…

– Es cierto, tenemos remates en la región, como ha sido en Paysandú, en Bella Unión. Hacemos remates de donde nos llamen, ahí estamos.

- ¿De dónde surge tu vocación como emprendedor?

– Una vez que terminé el curso de rematador, enseguida arranqué a trabajar con mi padre, y como nos llevamos muy bien, fui acompañándolo, y ahora estamos haciendo remates individuales y juntos. Una cosa llevó a la otra, está todo relacionado.

- ¿Qué tipo de remates realizas?

– Estoy más especializado en hacer remates de bienes muebles e inmuebles, siempre acá en la ciudad, nunca en el rubro ganadero.

- ¿Has tenido la oportunidad de verte en el futuro? ¿Cómo te gustaría estar en este o en otro negocio?

– No he pensado mucho en eso, siempre he sido de la idea de ir por la vida paso a paso. Pero ahora con esto de internet, que va haciendo todo más globalizado mientras uno está acá en Salto, se puede llegar a estar en otro lado a la vez rematando para todos los departamentos. Eso es algo que estamos viendo de implementar.

- ¿Cómo hace la gente para ubicarte?

– Tenemos dos casas de remates abiertas permanentemente, una de ellas está en el centro, en 19 de Abril 634, que es la más antigua de todas, y después tenemos el otro local, en avenida Viera 1382, frente al cuartel, que es ahí donde más estoy.