Maximiliano es el dueño de «Máximo San Martín», que se encuentra en Andrés Latorre 904.

Puede encontrarlo también en las redes sociales donde puede verse la variedad en indumentaria masculina y accesorios que allí se encuentra.

- ¿De dónde surge tu vocación por la imagen personal que pasa por andar bien vestido y tener una buena imagen?

– Surge desde hace mucho tiempo, de cuando era niño que iba a una escuela privada, y que a diferencia de algunos compañeros que se sentían un poco incómodos con la ropa que nos tocaba usar, a mí me gustaba usar mucho el pantalón de vestir, la camisa blanca, la corbata y el bléiser negro que se usaba. Después empecé a mirar, siempre me gustó estar investigando un poco el tema de la indumentaria, no tanto a la moda porque la moda es algo pasajero y suele ser un poco dura con las personas, pero sí mirar cómo era el buen vestir y la idea de las buenas costumbres.

A partir de allí entendí que el tema de la indumentaria es importante, sobre todo en el mundo actual, porque es un mundo visual, donde lo primero que entra es por los ojos, y la primera impresión resulta ser de capital importancia, al menos para mí.

Y luego también acompañar lo de la indumentaria, que no es lo único, también está el saber decir, moverse de determinada manera, con el conocerse asimismo, que es fundamental. Porque hay personas que por ahí te dicen que no le interesa mucho esto, pero en realidad capaz es importante que te preguntes a vos mismo, que te conozcas a vos mismo, como decía aquella frase del Templo de Delfos. Resulta ser tan importante el día para saber cómo ir vestido a determinados lugares, cómo hablar, cómo rodearse y presentarse frente a un empleador…

- Incluso para hacer negocios…

– Así es. Saber entonces cómo mirar al otro, el apretón de manos, el saludo, todo es importante y requiere de un conocimiento, porque si uno lo sabe, por ahí puede ser esa primera impresión negativa y perder lo que había ido a buscar.

- ¿Estudiaste para esto?

– Exactamente, primero de forma personal, investigando todo lo que anda en internet, que nos da muchas posibilidades.

Encontré en Brasil la posibilidad de ir a estudiar en «JB Academy», donde había un profesor que me interesaba mucho porque es como el gurú de la moda masculina, que es Alexandre Taleb.

Se trata de una escuela privada, me parecía importante poder llegar ahí y tener así el conocimiento que me faltaba.

Estudié allá seis meses en la ciudad de Maringá (Paraná, Brasil), y gracias a eso y a los libros que he estado leyendo, estoy preparando mi propio curso online, y también mi propio libro.

- ¿En qué etapa estás hoy?

– Estamos trabajando con la tienda propia aquí en Salto, donde mostramos todo lo que hacemos y aplicamos esa parte del asesoramiento al cliente que llega como algo extra, como un valor agregado que es importante dárselo. Además de eso, tenemos un taller donde damos trabajo a salteños, y donde ponemos en práctica todo lo que son nuestros diseños propios para el hombre moderno.