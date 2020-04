Patricio Forti López

«La Verdad de la Milanesa» abrió sus puertas hace tres semanas en la estratégica esquina de Rivera y Florencio Sánchez. Patricio es su propietario, quien en plena crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica, decidió de todas formas apostar a su emprendimiento, del que habla con orgullo y emoción.

– ¿Cómo se te ocurrió abrir las puertas de tu nuevo negocio en este tiempo?

– Este es un emprendimiento que mi viejo tuvo la idea hace mucho tiempo, hace unos 20 años y que nunca pudo concretarse. Uno se largó al comercio, al trabajo, estudiando y preparándose, tomó impulso y salió ahora, en febrero nos decidimos abrir este negocio, pero justo pasa lo de esta crisis, por lo que tuve que postergar dos semanas la apertura para ir viendo cómo iba funcionando el país. Pero bueno, la fuimos llevando hasta que vimos la decisión de Presidencia sobre la cuarentena no obligatoria, algo que fue fundamental para nosotros. Y a partir de eso, aceleramos y abrimos nuestras puertas.

Estamos muy agradecidos con la gente que nos ha acompañado, que respeta mucho todo lo que es la distancia y las demás medidas sanitarias que hay que tener cuando entran al local, son pacientes porque todos sabemos por la situación que estamos pasando. Si uno viene a nuestro local verá las medidas básicas que se toman, por eso hicimos todo nuevo con un cerramiento espectacular de aluminio con ventanas y ventilación con un buen extractor. El personal trabaja con guantes y tapabocas. Siempre apostamos a la calidad del producto que es a lo que queremos llegar, higiene y calidad, que es en eso que se basa nuestra diferencia, brindando un buen servicio, tratando de llegar a todos lados en tiempo y forma con un delibery por el 091 001 713.

– A simple vista puede verse que tienen una amplia variedad de milanesas…

– Tenemos una linda carta, tenemos milanesas de carne, de pollo, de cerdo y de pescado, que han tenido buena respuesta. Hoy tenemos un solo producto de cada uno de ellos, pero tenemos planes para más adelante que iremos agregando para seguir ampliando nuestra propuesta, siempre de buena calidad, garantido porque elaboramos todos nuestros productos. Acá mismo tenemos la fábrica que, si el cliente quiere ver cómo se trabaja, no hay problema. Todo fresquito del día.

– Me contaste que la idea viene de tu padre, pero de todas maneras, no es fácil ser emprendedor en estos tiempos…

– Si, la idea fue de mi viejo, pero a veces por necesidad hay que hacer cosas nuevas. Pero vengo con mis valores y principios desde mi casa, donde aprendí que para salir para adelante hay que pelearla, y eso es lo que a uno lo lleva a enfrentar los desafíos a pesar de la adversidad. Es lo que aprendí de ver a mi padre y a mi madre laburando con 60 años los dos, ver también a mis dos hermanas peleándola, entonces uno no puede ser menos. Por eso pienso que nunca es tarde para emprender siguiendo ese espíritu de lucha que aprendí en mi casa y que nos caracteriza a los uruguayos.