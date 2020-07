Natalia comenzó con «Coqueto», una peluquería móvil de mascotas. Luego siguieron otros emprendimientos. Por consultas pueden contactarse a su WhastApp 099 706 834.

- ¿Cuántos emprendimientos tiene?

– En el momento tenemos Fantástico, que es un salón de fiestas infantil en calle Artigas 1220, tenemos Divertilandia, que también es para niños y que se encuentra en la Costanera Norte, frente a la placita del Ayuí.

También tenemos Recalculando, donde mientras juegan al pool o al tejo, escuchan buena música con una pantalla gigante, y pueden comer pizza. Este último nos adaptamos a la modalidad de ahora, está en calle Brasil 272. También lo usamos para cumpleaños para adolescentes y adultos, porque en realidad ese local era para eso. Lo adapté a estas circunstancias porque como comenzaron a dejar abrir modo bar, modo pizzería, y como nos quedamos sin trabajo desde el 13 de marzo donde no se podía hacer nada, dije, tengo este local, vamos a darle otro giro, porque la idea original era que fuera la continuación de los dos locales para festejos infantiles, donde festejan hasta los 12 años y para 13, 14, 15 años no hay nada, ¿a dónde van? Me faltaba cerrar el círculo, entonces dije, vamos a hacer una casa de cumpleaños que sirva para preadolescentes, adolescentes y adultos. En los tres lugares tenemos servicio de catering, mozos y muebles, con un servicio personalizado a gusto de todos».

- ¿De dónde surge esta vocación por emprender y ser empresaria?

– Siempre me gustó la idea de las fiestas de cumpleaños, desde chica. En vez de disfrutar de los cumpleaños a los que iba, siempre estaba ayudando a las madres a servir o a arreglar los globos, me encanta todo eso.

Nuestro primer emprendimiento en este rubro fue «Divertilandia», pensando en algo al aire libre que no había en Salto, donde los niños y las familias pudieran ir a pasar un rato agradable.

Ahí están los cuatriciclos, que tampoco había en Salto, con autorización y seguros como tenemos, que se encuentran en la parte de atrás del parque en una carpa, cada uno con su casco y demás protección, como debe ser. Los juegos inflables están adelante.

Yo había comenzado a comprar inflables para alquilar para cumpleaños, me entusiasmé y los compré, fue cuando pensamos que en Salto estaba haciendo falta un lugar físico fijo para este rubro de inflables.

Mi nene quería además tener un lugar donde poder andar en cuatriciclo, y bueno, todo terminó siendo por mis hijos, porque uno siempre termina pensando, ¿dónde los llevo? Esto fue lo que nos llevó a poner este primer emprendimiento que fue el comienzo de todo lo que vino después.

El secreto de cualquier persona para seguir adelante y triunfar pasa siempre por buscar superarse a uno mismo, esa es la base. No buscar superar a otro o mirarlo como competencia.

Cuando uno hace lo que le gusta y siente que lo está haciendo bien, no tenés por qué estar tirando tierra a nadie. La clave es superarse a uno, no querer superar al otro, eso es lo más importante.