Roxana de los Ángeles, Leticia Larrechart e Ignacio “Nacho” Toso

Roxana es Psicomotricista y Terapeuta, Leticia es Ingeniera Agrónoma, especialista en hortifruticultura y Nacho es Músico y Estudiante de Psicología, pero los tres son socios en el emprendimiento “Del Mercado”, que lleva hasta nuestros hogares frutas, verduras y productos naturales de primera calidad.

Para saber cómo funciona esta nueva propuesta, LINK habló con Nacho. También se encuentran en Facebook e Instagram.

– ¿Qué es “Del Mercado”? – En un principio era un delivery online de frutas y verduras, así fue en enero, que fuimos los primeros en sacar ese servicio. Ahora estamos buscando un local para abrir. Entonces, el 80% de nuestro servicio es online, la gente nos pide por Whatsapp (098 301 828) la lista de precios, se lo pasamos, nos hace el pedido y se lo enviamos. Frutas, verduras y algún producto más, como dulce de leche, miel, huevos. Tenemos también atención al público en puerta y automercado, que también somos los primeros en inventar eso, que es lo mismo pero la gente te hace el pedido y lo pasa a buscar, y tenés descuento en puerta.

– ¿Cómo surgió la idea del emprendimiento? – Surgió el año pasado, sobre noviembre o diciembre. Recuerda que vivimos un tiempo en Europa, donde se maneja toda esta cuestión del online, y cuando vinimos para acá, notamos que hacía falta un servicio de ese tipo. Estuvimos pensando qué podíamos inventar para hacer justamente algo diferente a lo nuestro, porque Roxana a su vez es terapeuta y psicomotricista. Se nos ocurrió lo que terminó siendo “Del Mercado”, y luego incorporamos a Leticia, que es la que sabe de estos temas.

– Esta propuesta parece ser ideal para los tiempos que estamos viviendo, donde te hacen el pedido y ustedes se lo llevan a la casa. – Exactamente. Empezamos a fines de diciembre, principios de enero. Luego aparecieron otros haciendo algo parecido porque claro, todo el mundo ha tenido que repensar el negocio porque no todo funciona como antes.

– ¿Cómo fue en tu caso pasar de la música a ser un empresario? – En realidad, siempre fui emprendedor, siempre trabajé en muchas cosas aparte de la música, entonces no se me hizo muy difícil, incluso me gusta porque me sacó un poco de lo mío que me tenía medio saturado. Empezar a hacer algo diferente me volvió a hacer poner los pies sobre la tierra. Me adapté súper rápido, aunque reconozco que al principio me costó un poco. Ahora somos varios socios, tenemos un par de empleados (David Guzzeti, médico veterinario; Andrés Machiavello, estudiante de Medicina y próximamente se integrará Diego Márquez, que es un emprendedor en el rubro catering para eventos). Yo con la música básicamente me manejaba solo, pero acá tenés que trabajar con más gente y está bueno ese desafío.

– ¿De dónde son los productos? – Son productos frescos y orgánicos que traemos de las chacras y algo del mercado. Productos locales, la miel que vendemos es uruguaya, el dulce de leche es salteño.

Tratamos de mantener esa línea.