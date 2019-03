Menos es más. Aunque le resulte tentador al analista o ingeniero agregar “una funcionalidad más” a su aplicación, la propuesta de valor del modelo de negocios tiene menos probabilidad de fracasar cuando es concreta y con un foco definido. Al final de cuentas, si nos referimos al posicionamiento dentro del segmento de clientes, el mismo será más sencillo de lograr en la medida que no se abarque demasiado, sino que en cambio, lo que se haga, se realice de buena manera y apunte a la excelencia.

Téngase en cuenta que al hablar de la importancia de hacer foco, ello no necesariamente significa ofrecer apenas un único producto, no ni mucho menos. Si pensamos en una ferretería, un supermercado o una gran superficie, podremos apreciar en su propuesta de valor que se ofrecen cientos y hasta miles de productos, y el ma nejo de inventarios termina siendo un tema fundamental a gestionar cuando ponemos la lupa a sus procesos. No obstante, en esos casos, es en realidad la existencia de una experiencia de tener “variedad” en un lugar y poder solucionar “la compra de varias cosas en poco tiempo” lo que lleva a tener a los clientes satisfechos.

A partir de las líneas anteriores, queda claro que el modelo de negocios en sí mismo, más que un ofrecer bienes o servicios, termina siendo un generador de experiencias y por lo tanto, emerge a la vista la noción de “concepto” del negocio o en otras palabras, el valor diferencial que lleva a su posicionamiento dentro del mercado.

El objetivo del presente artículo para Link de El Pueblo, es invitar al lector a reflexionar sobre el foco de los esfuerzos que dedica el emprendedor durante el proceso de puesta en marcha de su negocio. De manera más específica, cómo los inputs se invierten y de qué forma ello se apalanca en la generación de resultados máso menos extraordinarios o mediocres.

Co-crear la propuesta de valor

De la misma forma que no es posible ofrecer todo para todos, resulta lógico entender el punto de vista en el que la cuestión de fondo es más importante que la forma, mucho más cuando son los emprendedores que a vista de la sociedad han tenido “éxito”, fueron los que terminaron generando soluciones concretas.

Si al hacer contrastes, nos remitimos a los inicios y el funcionamiento actual de emprendimientos como Facebook, Google o Mercado Libre, todos ellos actualmente en posiciones de liderazgo dentro de sus mercados, apreciaremos que la mejora continua y la innovación gradual o disruptiva, llevaron a que pasen mejorar su apariencia visual, agregar productos ampliados y por lo tanto, terminar mejorando “su forma”. No obstante, eso fue luego de comprobar la existencia de un mercado y hacer foco en una estrategia que tenga como eje principal, el segmento de clientes o lo que el mismo demanda.

De lo anterior, surgirá la importancia que tiene que el equipo emprendedor pueda empatizar y con ello, la co-creación de la propuesta de valor sea una realidad. Sin dudas, es “tentador” al emprendedor del ámbito tecnológico aplicar sus conocimientos y observar cómo ellos se hacen realidad, sin embargo, que la funcionalidad desarrollada sea “grandiosa” para quien pretende ofrecerla, no necesariamente significa que para el segmento de clientes sea algo necesario.

-Estamos desarrollando una aplicación que nuclea la oferta de productos y servicios con descuentos, y dentro de las funcionalidades le agregaremos un mapa que permita al usuario tener clara la ubicación dentro de la ciudad, saber el número telefónico y los datos de contacto, etc.

-La plataforma web permitirá que los profesionales puedan gestionar su facturación electrónica y “ya que estamos”, estará disponible la posibilidad de que las personas que se registren, puedan dar seguimiento a su contabilidad diaria.

Iniciamos el artículo en su primer párrafo diciendo “menos es más”, y aunque sea difícil y hasta implique ello un alto desgaste, saber decir “no” y hacer foco en lo que realmente se precisa, podría ahorrar importantes dolores de cabeza al emprendedor.

¿Queda claro por qué descargan la aplicación que desarrolla el equipo emprendedor?, si el motivo por el cual una aplicación se usa es conocer el mejor descuento de un alojamiento y no otra cosa, empezar a agregar un sinfín de “caramelos y dulces”, llevará a que se pierda la esencia de lo que agrega valor y lo que no, y por otra parte y no un tema menor, retrasar el lanzamiento del negocio.

Pareciera que todo converge en saber decir no y en la importancia, quizás hasta obsesiva por el fondo y no tanto por las formas.

Agregar valor… pero al proceso de puesta en marcha

Es normal que el emprendedor se confunda y crea que necesita financiamiento cuando muchas veces, en realidad, lo que precisa son clientes. Si el cliente deja de elegir la propuesta de valor, todo el modelo de negocios como lo conocemos, cae; o al menos necesitará redefinirse hasta que la oferta y demanda, se crucen.

No obstante, a partir del párrafo anterior se desprende una primera observación sobre la eficacia con la que se realizan los procesos de puesta en marcha de empresas; la cuestión del fondo es ante todo tener asertividad y mucho de timing: existencia de una necesidad, interés en la solución y predisposición a pagar por la misma, y a eso, agregarla un equipo emprendedor con aptitudes y actitudes que le permitan poner en marcha el negocio en el momento correcto.

-Aún no salimos al mercado porque queremos agregarle un video de bienvenida a la interfaz inicial de la web para que sea más “amigable”.

-No estamos conformes con la aplicación, por eso, preferimos esperar para generar el contacto con los clientes porque nos da miedo “manchar la marca” ya de arranque.

Pareciera evidente que los objetivos y el alcance de los mismos, que se plantea el equipo emprendedor al momento de empezar su negocio, juegan un rol fundamental en relación a la actitud con la que luego transitan ese camino emprendedor. Tanto los sobre-enamoramientos con la idea de negocio, como los frenos que ocasionan las dudas con la misma, son aspectos que derivan o al menos predisponen la ocurrencia de desviaciones entre la planificación y los resultados.

Dime qué tipo de objetivos estás priorizando en los próximos meses, y te diré si fracasaras. De nada sirve plantearse metas galácticas en el largo plazo si en el corto, no se generan avances significativos, aunque pequeños, pero que en su realización terminan elevando la moral de los emprendedores.

Agregar valor al proceso de puesta en marcha, a partir de ello, lleva a que sea una tarea a la cual amerita dedicarle algún tiempo, definir con claridad, qué es lo que debe lograrse y qué de lograrse, en realidad no aporta el valor esperado. Una vez hecha esa actividad en sí misma, la de planificar las actividades a realizarse, lo que resta es dar un seguimiento, al menos quincenal de los avances, retrocesos y “temas empantanados que quedan en el camino”.

En el proceso iterativo, de ir avanzando en el cronograma, aparece la figura de lo que podríamos denominar “hoja de ruta del emprendedor”. En la misma, los emprendedores que pasan del dicho al hecho, no pierden tiempo y los que lo hacen, rara vez salen del mundo de las ideas.

Lograr esa eficacia trae consigo una disciplina que favorezca ir cumpliendo un cronograma de actividades previstas y con ello, hacer realidad una serie de hitos. Si se analizara qué hacer y qué no, el conocer cuánto valor agrega cada decisión que tomaremos en la hoja de ruta, lleva a guiar, como con una suerte de brújula qué cosas priorizar y qué no.

Todo comenzará con la definición de una meta, un plazo, y a partir de allí, los pasos que anteceden el logro de los mismos. No obstante, es justamente en dicho camino recorrido que aparecen situaciones que obligan a encontrar equilibrios entre flexibilidad y perseverancia por parte del emprendedor.

Salta a la vista que destinar cualquier recurso a cuestiones de “forma” y que las mismas no tengan un fondo que apalanque el proceso emprendedor, será una pérdida que pudo evitarse. En otras palabras, y a modo de ejemplo, “agregarle una nueva funcionalidad más a una plataforma que no tiene valor para nadie”, lejos estará, a años luz, de contribuir a la monetización de modelo de negocios.

A modo de conclusión: ¿productividad emprendedora?

De manera resumida, podríamos decir que la productividad es igual a los outputs, bienes y servicios producidos, sobre los inputs, entradas, de un emprendimiento, cuando dicho valor es más alto, mejor. A partir de ello, surgirá que es necesario optimizar la dedicación de esfuerzos y recursos que utiliza el equipo emprendedor para que la productividad sea buena.

¿Es realmente necesario comprar un dominio web ahora? ¿Cómo se distribuyen las horas que dedica el equipo emprendedor? ¿Qué es lo que se prioriza alcanzar en el corto, mediano y largo plazo?

Yendo más allá de los titulares, la definición del monto de la inversión inicial, la cantidad de horas invertidas, la elección de la personería jurídica, entre otras cuestiones, terminan afectando el desempeño del equipo humano en relación a su proyecto, particularmente al referirnos a su desenvolvimiento dentro del proceso de puesta en marcha de su negocio.

Dificultades el emprendedor tiene a la vuelta de cada esquina, cambio en una reglamentación, modificación de los hábitos de consumo, llegada de un nuevo competidor, decisiones que toman los competidores, etc. No obstante, y dependiendo de la forma en que se la visualice a la misma por parte de los protagonistas del proyecto, ella se convierte potencialmente en una oportunidad, un desafío o una amenaza sin margen de decisión.

Sea como sea, el encontrar el fondo y no confundirse con cuestiones cosméticas o de forma, no es una tarea sencilla, pareciera que una suerte de “miopía del emprendedor” lleva a que las desviaciones de lo planeado sean algo innato al mundillo emprendedor. Algo es evidente: más que una idea suelta, importa por qué, quiénes y cómo la hacen realidad.

Lic. Nicolás Remedi Rumi