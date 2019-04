Desde 2014, Cuti se suma a la celebración mundial de las Girls in ICT, un día para sensibilizar sobre la falta de mujeres en la industria TI e incentivar para que más chicas consideren su futuro en las tecnologías.

Este jueves 25 de abril en nuestra ciudad, Abstracta, ReconverTIte, RoboProk Salto, Soluciones y BF Sistemas abrirán sus puertas a todas aquellas chicas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en edad de elegir su profesión para que puedan conocer de primera mano las posibilidades que les ofrece el sector y puedan expandir sus experiencias y ambiciones. Norte Tecnológico con el mismo fin estará concurriendo a centros educativos. La idea es generar un espacio de intercambio, adaptable a la realidad de cada ambiente de trabajo.

Valentina Tortarolo CCO de Abstracta nos cuenta cómo se vive este día en la empresa.

Este es el tercer año que Abstracta Salto se suma a Techy por el día. Queremos que más mujeres tengan la oportunidad de conocer qué es lo que hacemos. Abrimos nuestras puertas para compartirles la realidad de nuestro trabajo.

Este año será muy especial ya que compartiremos la actividad junto al equipo de ReconverTIte. Mujeres en testing. ReconverTIte es una idea que nace en Abstracta y está orientada a empoderar mujeres y reconvertirlas a la industria de la tecnología, para que puedan trabajar sin tener que mudarse de Salto.

“Quienes concurran también podrán conocer a las 10 mujeres que han sido seleccionadas para ser parte del programa y son la primera generación de TIters. Podrán conocer historias de mujeres que se animaron y comenzaron a dar sus primeros pasos en el mundo de la tecnología. Mujeres que descubrieron que esto no es para algunas elegidas, que no es algo imposible por difícil y que es algo que está a nuestro alcance”.