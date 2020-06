Una nota exclusiva de: JUANJO ALBERTI,

desde Montevideo

AQUELLA TELEVISION BLANCO y NEGRO

En tiempos de grandes antenas en la azotea y pesados aparatos en blanco y negro, la televisión de los sesenta y parte de los setenta, nos dejó diferentes programas que nos llegaron a entusiasmar, reviviendo historias de repente con alguna semejanza del diario vivir, nos ponían sentimentales, y hasta nos hacían emocionar o reír. Hubieron muchos espacios que seguramente se recordarán a través del tiempo, de buenos contenidos, con infinita nostalgia.

Las series, los musicales, los dibujos, los periodisticos, los teleteatros, los espacios humorísticos. Todos ellos tenían cabida en aquella caja mágica que emitía imágenes con audios. En los primeros años de la década setentera, ya había llegado el conocido «video-tape» a través de un rollo de cinta que registraba cada momento, pero ¡que situacion!.. como no había muchos en los stocks de filmoteca de los canales, cada programa se regrababa en el mismo carrete cada semana, aunque Ud. no lo crea. De esa forma, muchos espacios antológicos no poseen de un determinado archivo -citemos «Decalegrón», entre tantos- ya que el material se destruía sobre cada registro que se hacía.

Es que nadie se imaginaba -además- que lo que grababan se constituiría a través de los años, en algo referente para la televisión. Así fue transcurriendo el tiempo, con la llegada de los avances tecnológicos. Pero, quedémosnos por ésta vez en esos momentos memorables para la pantalla chica.

EL VIDEO PARA LA EMISION

En los primeros instantes de los setenta al aparecer el video, crecen los teleteatros argentinos, que comienzan a distribuirse por toda América Latina, marcando un alto pico de teleaudiencia. En el año 1972, nacía «Carmiña», tira protagonizada por la exquisita María de los Angeles Medrano, y Arturo Puig. De la mano del autor Abel Santa Cruz, el elenco estaba de manifiesto con Diana Arias, Betiana Blum, Emilio Comte, Yayi Cristal, Marité de la Torre, Francisco de Paula, el actor y cantante Ricardo Dupont, y más invitados especiales. Mientras se dejaban oír: «Yo quiero dibujarte» con Elío Roca, «Tu sangre es mi sangre» por Graciela Yuste y «Ave María» por Silvestre, se desarrollaban las diferentes escenas en una producción de Canal 9, que presentaba Saeta Canal 10 de Montevideo, por las noches de aquella época.

Fue tan impactante el suceso de la serie que al año siguiente se rodó la película de «Carmiña» (Su historia de amor) que reeditó el impacto del contenido televisivo por las salas cinematográficas.

PAPÁ CORAZÓN, 1973

Hubieron muchas tiras por esa época, pero «Papá corazón», consiguió colarse en el corazón de los televidentes. Se trataba de una novela de corte infantil de 1973, escrita por Abel Santa Cruz, y estelarizada por la niña estrella de ese momento, Andrea del Boca, junto a Norberto Suárez, Laura Bové, y Elcira Olivera Garcés. Por ese desempeño, Andrea del Boca -que había recibido tres años atrás el premio Martín Fierro como revelación- se convirtió en uno de los nombres del momento de la tv. Se grabó en los estudios de Argentina Sono Films, en blanco y negro, y al año siguiente se hizo un filme llamado «Papá corazón se quiere casar», 1974, que se pudo disfrutar en colores por las diferentes salas.

También en ese año 1973, irrumpía en pantallas «Amar al ladrón», se acuerdan?.. encarnada por Cristina del Valle y Claudio Levrino. Bajo la autoría de Luis Gallo Paz, y Lucy Rossi, desfilaba el elenco con Cristina Alberó, Raúl Aubel, Patricia Castell, Noemí Escalada, Gustavo Fabiani, Oscar Fontova, y más. Producida por Perla Márquez, con el leiv-motiv de apertura de Anne Marie David, «Te reconocerás». Los temas musicales evidentemente siempre identificaron cada tira.

MINGUITO y EL PRESO

«Piel naranja», fue una de las producciones argentinas de ese instante llevada adelante por Arnaldo André, Marilina Ross y Raúl Rossi, entre otros. Creada por Alberto Migré, uno de los autores más exitosos de ese rubro, siendo emitida originalmente por Canal 13 de Buenos Aires en 1975, logrando índices de teleaudiencia históricos y muy recordada hasta hoy en día. «Piel naranja», en blanco y negro, fue un ícono en el rubro. En la tira se dejaba oír «Quiéreme tengo frío» por Marilina Ross que sonaba permanentemente en la novela.

Y cerramos con «Minguito y el Preso», que estaban en el espacio de «Operación Ja Ja», registrando toda una época. Notable… Con las ocurrencias y locuras bien escritas por «el ruso» Sofovich y que tan bien desarrollaban los dos actores. Qué más podemos agregar?.. Esos si que hacían reír y que la tenían bien clara!! Más allá de la Nostalgia.