Entrevista Link a Hugo Benedetti y Marcos Juayek

Pensando en realizar inversiones personales o sobre cómo incursionar en inversiones que no son las habituales, es que un grupo de personas se organizó direccionando su interés en la tecnología, donde se reúnen para intercambiar experiencias o información, y que además en el correr del año estará proponiendo traer gente para dar charlas y conversar de estos temas. Uno de los representantes de este grupo es Marcos Juayek, quienes invitaron a Hugo Benedetti, director de IBF Negocios para dar la charla “Entrando al mundo de las inversiones: los conceptos claves”. Con ambos dialogó LINK.

– Para empezar, háblenos del grupo del que forma parte.

Juayek- Esta idea surge hace ya un buen tiempo, una motivación personal mía y de otras personas, que estábamos incursionando en el tema de las inversiones como un camino personal. Estamos hablando de poder invertir nuestros ahorros, el capital individual, en instrumentos que nos dejen una renta o un retorno de nuestro capital que no lo vamos a lograr teniendo el dinero parado en el banco o debajo del colchón, como se suele decir.

La gente habitualmente tiene miedo a invertir porque no entiende el tema, porque no hay prácticamente educación, nadie nos enseña la materia “dinero”, ni en la escuela ni en la educación secundaria, y a veces tampoco en la terciaria. Por más que conozco gente que ha estudiado Economía, me refiero a contadores y demás que no saben del tema. No soy profesional en la materia, vengo de otra rama, del de la tecnología, soy ingeniero p ero siempre me interesó mucho este tema, así que me fui formando por mi cuenta leyendo tanto libros como otras fuentes de información por internet, y comencé de a poco en este mundo.

Una de las cosas que más me ayudó en todo este proceso fue reunirme con personas que estaban en la misma situación. Juntarme con gente que recién estaba empezando o ya tenía un poco más de experiencia y que de alguna manera te podía orientar o te ayudaba a compartir ideas, conceptos o bajar a tierra alguna idea o simplemente darte ese empujón inicial para poder arrancar en este mundo que al principio te da un montón de miedo e incertidumbre.

De ahí surge la idea de formar acá en Salto un grupo, así que empezamos a trabajar en conjunto con el Centro Comercial, que nos abrió las puertas, para hacer este espacio acá y empezar a hacer actividades relacionadas a la temática con el foco de educar, de divulgar, de juntar y armar una comunidad de gente relacionada a la temática en Salto. Este es un grupo abierto a todo el público. No es necesario tener conocimiento previo del tema, tampoco es necesario –para desmistificar un poco todo esto- tener mucho dinero para empezar a invertir, con algunos pocos ahorros se puede empezar a invertir y a aprender, y con el tiempo generar alguna rentabilidad.

Hoy lo invitamos a Hugo (Benedetti), que maneja un Fondo de Inversión, es una persona que tiene un montón de experiencia en el tema y que nos va a contar un poco sobre esos conceptos claves de cómo arrancar en este mundo, y que consideramos algo realmente valioso para que la gente pueda empezar a introducirse en esta temática.

– ¿Cómo recibió esta invitación desde Salto?

Benedetti- Bueno, nos sumamos de alguna manera a la iniciativa de los amigos del Centro Comercial. Nos parece que es una temática de lo más actual, de lo más candente, lo que refiere al mundo de las inversiones. Esta charla que vamos a dar aquí tiene como base dos grandes pilares. Por un lado, la idea de desarrollar unos conceptos sencillos y claves importantes para entrar en el mundo de las inversiones. No en el mundo de las grandes inversiones, simplemente en el mundo de las inversiones en la medida de las posibilidades de cada uno. Ahí uno de esos pilares son los conceptos técnicos, sin ser esto una clase de finanzas, simplemente los grandes conceptos que van a servir de guía, de orientación a lo largo de todo un trayecto financiero que la gente puede ir desarrollando primero como ahorrista y luego como inversor.

El otro pilar de esta charla son los aspectos que tienen que ver con las cuestiones más subjetivas, las creencias, los valores, las guías internas que perseguir. Recién el amigo mencionaba un factor clave en esto de las inversiones que es el factor miedo, todo lo que está relacionado con la seguridad y los riesgos. Es un tema importantísimo, particularmente en Uruguay es un tema sensible porque por nuestra idiosincrasia somos bastante conservadores, amamos la seguridad, tenemos un concepto exacerbado de lo que son los riesgos. Y eso, en algunas situaciones, puede limitarnos bastante en ese trayecto financiero que pueda llevarnos de ahorristas a inversores, y eventualmente de inversores a hombres de negocios o personas de negocios, para ser más inclusivo.

Más o menos esos son los dos grandes pilares de la charla. Nuestra mayor aspiración con la gente que nos acompañe hoy es que salga de acá con cinco o seis grandes conceptos en su cabeza y le resulten inolvidables, que los orienten cada vez que tengan por delante ideas en las que esté involucrado el dinero, cómo ganarlo, cómo manejarlo, cómo invertirlo. Sobre todo, de alguna manera incitarlos a tener inquietudes para que vayan a buscar más, a investigar, a leer, a asistir a otras charlas porque este es un camino. Tener un plan financiero personal es un camino de largo aliento que se puede desarrollar durante toda la vida.

Y como bien se decía, es un territorio poco explorado. Muchas veces el manejo del dinero personal es un área ausente, incluso de las escuelas de negocios, que deberían ser expertas en la materia, pero termina siendo un área bastante olvidada.

– ¿Cómo se logra convencer al inversor o emprendedor que se puede reducir ese miedo o riesgo?

Benedetti- La mayoría de las personas se mueve por evidencias. Yo le puedo contar a la gente, le pudo dar ideas, le puedo contar experiencias personales y también de socios, pero la gente requiere evidencias, necesita ver, verificar. Cuando uno está trabajando en inversiones, es muy importante que tenga historias interesantes para contar, que sean reales y demostrables, que uno pueda acreditar cada afirmación que haga. Creo que lo que termina convenciendo a la gente es la evidencia. No hay nada que tenga un grado mayor de convicción que lo que uno tenga delante y pueda ver.

Juayek- También a medida que uno entiende más del tema, o sea, se va educando en la materia, va comprendiendo los conceptos básicos y va avanzando, adquiere una mayor seguridad en lo que esté poniendo su dinero. A veces pasa, he conocido personas que por ahí quisieron en algún momento incursionar en las inversiones sin conocer ni querer conocer del tema, sea por un tema de tiempo o por motivos personales, y por ejemplo asisten a un asesor financiero que le dice que ponga su dinero en determinado instrumento, pero sin saber en realidad qué están haciendo.

Luego lo que decía Hugo, la inseguridad los termina llevando a hacer una mala inversión, o porque se sale en un momento inadecuado o no esperan lo suficiente. Entonces, conocer y educarse en la materia, también es muy importante. Sumo a eso, estar en contacto con gente local que esté en la misma situación o que te pueda guiar y quizás, contar experiencias similares de cosas que haya realizado.

Hugo también es autor de un libro muy interesante, porque habla de la inversión desde un punto de vista no tanto de que haya que invertir acá o allá, sino de cómo hay que invertir desde lo emocional y desde lo metodológico. La inversión termina siendo parte de tu vida porque te requiere un montón de disciplinas, de paciencia y prudencia, que son hábitos que los tenés que ir construyendo con el tiempo, para poder meterte en este mundo y salir exitoso, sino el miedo lleva a la gente a cometer errores que terminan costando dinero.

Esa es una de las razones por la cual nos interesó muchísimo que Hugo pudiera estar en esta primera charla, porque ver la inversión, no solo desde la parte fría de los números o de las finanzas, sino verla desde el punto de vista emocional, desde la psicología, tiene una importancia fundamental para la persona que quiera empezar a profundizar en este tema, y alcance así un éxito.

– ¿Qué tanto incide la intuición del empresario que desee invertir?

Benedetti- En las grandes decisiones de negocios la intuición es un componente importantísimo. Usualmente cuando nosotros estudiábamos y nos formamos, vimos lo que es el perfil que hace a la fortaleza de un gran ejecutivo, de un gran empresario. Y vemos que ahí hay una serie de fortalezas tradicionales de las que se habla, su formación, su buen manejo en materia de decisiones, su buen manejo en materia de tiempo, que son de alguna manera, vertientes bastante académicas.

Pero hay otro set de habilidades que no pasa por la academia y que es muy común, sobre todo en los grandes emprendedores y empresarios, y tiene que ver con ese tipo de factor que usted menciona. Tiene que ver con factores intuitivos, con una creencia –creer en algo y lanzarse detrás de eso porque está plenamente convencido-; es toda una serie de habilidades que muchas veces tienen los grandes empresarios, que no necesariamente estén relacionados a la academia. Esa propensión al riesgo, ese sentido de la oportunidad, ese deseo de ir por más. Eso es muy importante en las inversiones, en los negocios es un factor muy importante. Y a veces no está en la descripción de la bibliografía tradicional. A veces uno ve cómo forman a un gran ejecutivo y le enseñan mucho lo que son las habilidades duras y que tienen que ver con lo técnico, con lo académico, pero a veces hay otras habilidades que tienen que ver con determinados atributos de personalidad y de carácter…

– ¿Qué no la tienen todos?

Benedetti- No, no, es que son más difíciles de desarrollar. Me acuerdo que una vez que estaba en el exterior hablando de estos temas en un curso, había una gráfica que mostraba las habilidades tradicionales de empresarios y ejecutivos, y eran las tradicionales, pero hay otro set de habilidades, que son muy importantes y que no aparecían ahí, y que muchas veces son las que hacen la diferencia, la intuición es una de ellas.

A veces le llamamos intuición a otra cosa que es parecida, cuando nos referimos a la denominada propensión al riesgo. Las grandes decisiones de inversión y de negocios, tienen mucho que ver con la propensión al riesgo, hay gente que se manda a hacer determinadas cosas y hay otras personas que es impensable que se manden. Son mucho más guiados y orientados por lo seguro.