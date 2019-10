El pasado viernes abrió sus puertas la Tienda de Alimentos «Vamos al grano», con una propuesta novedosa

Justamente hoy hace una semana que abrió sus puertas la Tienda de Alimentos «Vamos al grano», donde se venden alimentos a granel, de esos que usted busca por todos lados y desde el pasado viernes usted ya no tendrá problemas en encontrar. La tienda se encuentra en avenida Barbieri 1888, esquina Blanes. Se trata de un emprendimiento comercial familiar, atendido por Verónica Zorrilla, esposa de Juan José Guarino, quien trabaja también al lado, en la clásica distribuidora de frutas y verduras «Guarino». Con él habló LINK, para explicarnos de qué trata este innovador emprendimiento.

– ¿Cómo surgió esta nueva propuesta?

– Esta idea surgió porque Verónica, mi señora, hace unos años tuvo un ACV, entonces la idea era que ella se encontrara con un nuevo emprendimiento para que fuera avanzando. Y conversando un día con un amigo comerciante nos dio la idea porque él veía la tendencia del consumo más razonable de alimentos naturales, y se nos ocurrió la venta a granel, estuvimos mirando en varios países que hay mucha venta a granel, como en India y en España, donde hay muchas tiendas de este tipo, y pensamos que por ahí a Salto podría aportarle algo. Lo armamos en este espacio para poder estar también con ella, y así que estemos juntos.

– Abrieron el viernes y veo que ya viene bastante gente…

– Sí, sí. Pasa que por un lado vemos que se va pasando rápidamente la noticia de boca en boca, pero además hicimos una movida por la apertura en las redes sociales, e hicimos publicidad en el diario EL PUEBLO y en la radio. Entonces nos dimos cuenta que por el boca a boca, las redes y un poco de publicidad, y como nuestra propuesta resulta novedosa con estos dispensadores que te permite venir y servirte a granel cincuenta gramos o cinco kilos, y aparte vendemos al por mayor, por cantidad, la gente se empezó a interesar. No lo tenemos aquí exhibido porque no tenemos lugar, pero ya estamos vendiendo al por mayor y envasamos nosotros mismos.

– Está muy bien presentado para que el cliente pueda servirse él mismo.

– Seguro, es que no abríamos la tienda si no teníamos los dispensadores. Los importamos de China, y pasaron cuarenta y cinco días que estuvimos esperando para que llegaran.

– Iba a decir que dispensadores de este tipo no he visto en Salto.

– Claro, acá en Salto no hay. Lo que tiene es que la gente viene y se sirve a granel lo que quiera. Además, estamos fomentando el tema de que la bolsita sea de papel, tiene un costo mayor para nosotros pero además de que estamos brindando alimentos naturales a granel, la idea del granel es el no uso al tachito de plástico, a la bolsita…

– ¿La gente está cambiando sus hábitos por la comida natural?

– Sí, la gente está cambiando su tipo de consumo de alimentos, y pide más. Obviamente que siempre nos está faltando algo porque todos los días viene la gente. Ayer vino una muchacha y nos decía que ella cocina todo diferente a lo normal, en su casa ella hace todas las comidas de India, o sea, no come hamburguesas ni tortas, y si hace tortas le pone chia, sésamo, le pone avena. Sie mpre está innovando, pero también vemos cantidad de gente como deportistas que han venido, entre ellos se destacan los ciclistas. O sea, recién se están comunicando porque recién abrimos las puertas al público el sábado de mañana, estuvimos solo cuatro horas abiertos, y ayer (lunes) la gente vino, y hoy también. Se nota un consumo que ha cambiado de manera impresionante.

– Veo que están bastante bien surtidos con una multiplicidad de artículos, pero ¿qué es lo que más pide la gente?

– Frutos secos es lo que más piden, los mix de frutos secos es lo que más se vende. También nueces, las castañas de cajú es una de las cosas que más se vende también. Después todo lo que trae chocolate, como la naranja con chocolate, banana con chocolate, café con chocolate, almendra con chocolate, nuez pecan con chocolate. Si ahora ves los dispensadores verás que está todo movido justo ahí. Maní, coco rallado, la lenteja pelada se vende bastante, tuvimos que reponer y ahora recién cuando llegaste estaba haciendo un pedido a Montevideo porque fuimos trayendo poquito para ir probando, y bueno, ahora vamos a animarnos a traer más cosas.

– ¿Qué es lo más raro o exótico que tienen para ofrecer?

– Para mí, raro, hay un montón de cosas (risas), pero claro, para mí es raro, como la tapioca que nunca la había escuchado, pero hay gente que consume tapioca porque hay gente que ha venido y ha llevado. O sea, no te puedo decir lo que es raro porque la gente consume todo. Poroto mung, por ejemplo, yo nunca lo había visto, no tengo ni idea para qué sirve, pero la gente lleva porque lo consume. Lenteja, pétalos de rosa, pétalos de hibisco, cúrcuma, cardamomo. Como ves, hay artículos rarísimos. Pero mirá, aparte de los frutos secos, tenemos todo lo que es condimento, especias, y hay miles, como el jengibre molid o, curry, que es más utilizado, mostaza en grano, sofritos. Tenemos condimentos de todo tipo, de lo que pidas, hay para pescado, para arroz, para tuco. La gente viene y te pide, «yo quiero cebolla triturada», o sea, para mí, no la uso en mi dieta pero la gente sí la usa.

– Veo que hay muchas cosas nuevas que están conociendo, ¿cómo hicieron? ¿Tuvieron que estudiar antes de abrir la tienda?

– Metimos muchas horas de estudio y amor, y por más que no sepa, busco y me informo en internet, busco en Google, miro para qué sirve, cómo se usa. La gente viene y me pregunta si tenemos determinada mercadería, y mientras me están preguntando estoy buscando porque hay tantas cosas que es increíble. Y después si, le metimos muchas horas.

– Pude observar cuando llegué que la gente le pidió algo que no tenía e inmediatamente se comunicaba a Montevideo para hacer el pedido…

– Si, enseguida. Ahora recién, cuando llegaste, estaba pidiendo harina de centeno que fue lo que me pidieron. Ya pedí, pero todavía no sé a dónde lo vamos a poner (risas), pero vamos a traer. La clave es tener todo lo que la gente necesite.

– Es increíble cómo la gente usa estos productos…

– Por eso te digo, yo no sé si es raro el sofrito, si viene gente y me pide sofrito, o me pide anís en grano. No sé cómo lo usan, pero lo usan. Seguramente el anís para los bizcochitos. Después tenemos acá bien diferenciados el sector para las personas celíacas. Estamos trayendo de a poco diferentes productos y aprendiendo también y los mismos celíacos nos están pidiendo cosas. El otro día nos pedían psyllium, que no tengo ni idea qué es, y me pedían otra cosa más, que son dos artículos que un amigo que es celíaco me pidió, y ya estamos en campaña para buscarlo y traerlo. Para mí la clave es tener todo, que la gente venga, pida lo que necesite y nosotros tener el compromiso de responderles.

– Dijo recién que esta nueva empresa es también parte de un acto de amor, porque invertir en estos tiempos parecería ser algo complicado.

– Sí, está bravo para invertir pero le tengo fe, nos tenemos fe, nos jugamos.

– Pero están descubriendo que igualmente había un nicho de mercado en esta propuesta tan particular.

– Si, es lo que hablábamos aquella noche con aquel amigo que te comenté, que podría haber en esto un nicho de mercado, porque la gente estaba apuntando al cambio en el consumo, en la alimentación, en el deporte, en la vida sana a través de los productos orgánicos, que es otro de los artículos de los sectores que tenemos medio armadito. Y ahora la gente viene y consume orgánicos. La gente me dice que tuvo que ir a Concordia o a Montevideo a buscar tal artículo y me dicen «qué bueno que ustedes lo tienen», y bueno, esa es la idea también.

– ¿Cómo están de precios?

– Bastantes accesibles en los precios, y esa es la idea, tanto en los condimentos, en los frutos secos, tratamos de estar con buen precio y brindárselo a la gente, como se lo merece.

– ¿A quién se le ocurrió el diseño de la tienda?

– A mi señora, miró muchas fotos entre ella y la diseñadora que estuvo trabajando con nosotros, yo les di el espacio y ellas lo aprovecharon.

– ¿Qué le diría a los salteños que estaban esperando una propuesta como las que ustedes acaban de abrir?

– Que la gente venga a conocer y verá que les brindamos buen precio y buen servicio, que además vamos a hacer todo el esfuerzo para brindarle una buena atención, aceptando todas las sugerencias para seguir anexando nuevos productos que la gente requiera y necesite. Estará atendido por la patrona y por Roberto Cardozo (foto), gente responsable y llevando adelante un emprendimiento familiar.

