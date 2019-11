Se presentó en Salto «MiCheque», plataforma de inversión definida como segura y rentable donde se financian más de 2 millones de dólares al mes

El Grupo de Inversores de Salto, que funciona dentro del Centro Comercial e Industrial de Salto y que tiene por objetivo fomentar la educación financiera, las inversiones personales, el ahorro y acercar herramientas de empresas e instituciones financieras a la gente que suele desconocer las diversas alternativas que tiene, invitó a la sede del Centro Comercial a la empresa «MiCheque», cuyo CEO, Milton Rodríguez, dialogó con LINK previo a la charla que daría con integrantes del grupo anfitrión.

– ¿Qué es «MiCheque»?

– Es una plataforma que lo que busca es, por un lado, ayudar a las PIMES a que se financien en el corto plazo, y por otro lado, democratizar el acceso a este instrumento financiero para cualquier persona con ahorros o inversores sofisticados. Pongamos un ejemplo. Básicamente una PIME que vende en plazo a noventa días, le pagan puntualmente con un cheque, pero igualmente con ese cheque debe esperar noventa días para cobrarlo, pero mientras tanto, debe continuar pagando impuestos, salarios, comprar materia prima, todo el descalce financiero que genera el pago en plazos. Entonces, «MiCheque» surge como una plataforma para que esa PIME que no tiene acceso al sistema financiero, en lugar de financiarse de otras maneras con tasas altísimas, lo que busca es que publique esa oferta o cheque y ponga el precio, o sea, el monto que quiere por ese cheque.

Supongamos un cheque de noventa mil pesos a ciento veinte días, la PIME puede decir que por ese cheque quiere ochenta y ocho mil pesos, de esa manera define la tasa y el monto, mantiene el control sobre lo que es el instrumento, y después otra persona cualquiera, que tiene ciento cincuenta o doscientos mil pesos en ahorros en el banco, que no va a hacer nada con ese dinero, en definitiva lo usa para comprarlo para ayudar a financiar a esa empresa y se queda con el cheque, el que cobra al vencimiento del mismo, dejándole una ganancia.

– ¿Qué requisitos tienen que tener las PIMES y el inversor para estar en ese sistema?

– Simplemente entrar en «MiCheque.uy» y registrarse. Una vez que cumplen con el registro, van a ir por el lado de inversores o por el lado de PIMES, y tanto uno como otro pued en ser ambos. De momento puede ser una PIME que necesita descontar, por momentos puede ser inversor que le sobra el dinero y lo que hace es invertirlo para después usarlo. Entonces, es registrarse en «MiCheque» y ya pueden operar.

– ¿Hay algún sector o área en particular de la economía en la que estas PIMES trabajen o en general puede trabajar en el rubro que sea?

– Es para cualquiera, de hecho, es una de las ventajas que tiene el inversor también, que aquí diversifica riesgo por industria, por moneda, por montos y demás. Hay PIMES que están, por ejemplo, en el marco de los servicios conexos de la salud, y tienen cheques que son de mutualistas y los ponen a descontar. Pero la PIME también puede ser una imprenta o hacer uniformes. Hay muy variados, plásticos o servicios de limpieza, todos agarran cheques de una mutualista, que fue el ejemplo que estábamos usando. Eso también pasa en la construcción, alguien que alquila baños químicos, se la alquila a constructoras que le pagan con cheques diferidos. Pero esa PIME también puede hacer uniformes, andamios, lo que sea. Hay infinidad de rubros, industrias si se quiere. Dentro de la plataforma no hay una orientación en particular.

– Este sistema de «MiCheque», ¿es nuevo?

– Nosotros lanzamos esta plataforma hace poco más de dos años. Hoy se vienen financiando más de dos millones de dólares al mes. Al principio teníamos muy poquitas transacciones, ahora tenemos alrededor de setecientas. Hemos ayudado a financiar más veinticuatro millones de dólares en más de seis mil quinientas transacciones. No hay otro modelo como este de una PIME con personas, y eso es lo que genera la ventaja, primero la democratización del acceso a este instrumento financiero, y a su vez la ventaja de poder definir y controlar la tasa por parte de la PIME porque del otro lado hay una persona que tiene ahorros, que no genera nada y con esto puede generar algo.

– ¿En qué tiempo la PIME recibe el dinero una vez que entrega el cheque?

– La operativa funciona así, la PIME no tiene que moverse del local, lo que hace desde su celular, sin necesidad de descargar ninguna aplicación, simplemente se registra en «MiCheque.uy» y luego con la página web, inicia el proceso, que son cuatro pasos, sacar una foto, después dice los montos y demás del cheque, la fecha de vencimiento y básicamente cuánto quiere por él. La plataforma ya le sugiere una tasa. Después de ahí, quien es emisor del cheque, hay muchos que ya están cargados, comienzan a escribir el nombre de alguno y se le sugiere y si no, se agrega uno nuevo. Luego, y por única vez, se le pregunta en qué cuenta bancaria quiere recibir los fondos. Siempre se trabaja con transferencias bancarias, y después simplemente confirma los pasos y algún dato más suyo, pero eso lo hace por única vez, porque básicamente la segunda vez ya tiene la cuenta bancaria con los datos suyos cargados.

En el momento que pasa al análisis crediticio, que es nuestro valor agregado, analizamos los cheques y sobre todo la empresa libradora. Una vez que pasa ese proceso se publica. En el momento en que se publica, alguien lo compra, a partir de ahí le llega un email diciendo que le hagan llegar el cheque, en el caso del interior muchas veces lo mandan por encomienda o por la vía más sencilla que le resulte si van a Montevideo, porque necesitamos tener el cheque, porque mientras éste sea físico, necesitamos controlar que el cheque sea el mismo que el de la foto y que el endoso sea el correcto.

Una vez que controlamos eso y que esté todo bien, se emite un comprobante. Inmediatamente le llega al inversor un mail diciendo a dónde tiene que girar, cuánto dinero tiene que girar y que tiene doce horas, como mucho, para hacer la transferencia. La hace, sube el comprobante a la plataforma y la PIME que puso ese cheque a la venta lo que hace es revisar su cuenta bancaria para ver si le ingresó el dinero y solo entonces nosotros le damos el cheque al inversor. Si el dinero no ingresó, tratamos de ver por qué fue, porque en realidad, somos una especie de salvaguarda en el medio entre, primero, que el inversor no transfiera antes de que nosotros tengamos el cheque, y que la PIME no termina de liberar el cheque en tanto no reciba los fondos.

– ¿Cuántos cheques puede presentar una PIME?

– Todos los cheques que tenga, puede hacer lotes, subirlo de a grupos. Básicamente tratamos de simplificar el proceso. Si las financieras pagan siete u ocho cheques porque uno agarra de Crédito de la Casa, de OCA, de VISA, de cualquier empresa, puede juntarlos todos y ponerlos a la venta en la plataforma tomando en cuenta la fecha de vencimiento del último, y se toma el riesgo crediticio del peor, en los casos de los lotes, lo lógico.

– ¿Trabajan solo con PIMES o también con personas físicas, como comerciantes que quieren cambiar cheques?

– Primero, siempre son cheques de terceros, es una cosa que había omitido comentarle. El cheque es de una venta realizada, y lo otro es que debe ser un cheque de persona jurídica. Es decir, nosotros a partir del RUT es que se realiza el análisis crediticio, no de la cédula. Entonces, siempre pedimos que sea una persona jurídica. O sea, puede ser una persona física que vende servicios que eventualmente tenga o no una empresa, pero el emisor del cheque tiene que ser una persona jurídica.

– ¿Ya están operando en todo el país?

– Si, se han recibido transacciones de todo el país, por supuesto que hay muchas más en Montevideo donde se concentra sobre todo por un tema de distribución y de logística. Mientras el cheque sea físico, es más fácil cuando estás en Montevideo que en el interior pero hay mucha gente del interior. Aparte también, el esfuerzo de nosotros de llevarlo al interior a través de ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo), que lleva instrumentos de micro finanzas. Estamos trabajando con ellos elaborando un plan de trabajo para poder llevar el instrumento hacia el interior del país.

– Su presencia en Salto, ¿es el desembarco de MiCheque o ya estaban trabajando aquí?

– Hay PIMES que operan de Salto. Yo estoy aquí cumpliendo con una invitación del Grupo de Inversores, pero sobre todo también es nuestra voluntad de acercarnos al interior cada tanto y poder intercambiar experiencias. Estuvimos en Young, en Colonia entre otros lugares, para dar a conocer la plataforma porque es difícil que la conozcan si uno no la lleva.

– ¿Puede aportar algún dato sobre los inversores?

– Entre las personas que invierten se puede encontrar de todo, hay personas que tienen ahorros, hay personas que son inversores sofisticados y que en realidad encuentran en la plataforma opciones de inversión que van, por ejemplo, en pesos por encima del veinte por ciento, de tasa interna de retorno por encima del veinte por ciento neta, descontando nuestra comisión. Y en dólares, hay tasas que van por encima del diez a doce por ciento.

– ¿Con qué otros rubros están trabajando?

– Hay de todo, pero los que quizás muevan montos más atractivos, más grandes, son la salud y la construcción. Hay montos que por el rubro mismo se mueven números grandes, pero después hay de locales que venden con tarjetas de crédito, cervecerías grandes.

– Qué raro, porque lo primero que pensé que contestaría sería turismo, pero veo que no.

– Turismo trabaja mucho con tarjetas de crédito y en realidad hay que llegarles a ellos y contarles que esta opción existe. Hay, por ejemplo, arrendadoras de autos que han operado en la plataforma, subiendo los cheques de la financiera. Por supuesto que la PIME cuando tiene la posibilidad de pasar el cheque a un proveedor, sobre todo cuando es de financiera, que es algo súper seguro, pasarlo al valor nominal. Pero hay veces que necesitan el efectivo porque tienen que pagar DGI o salarios y a veces no te agarran un cheque, y ahí somos la mejor forma de adelantar el pago. Después, si lo pueden esperar también. Hay veces que se pierden de alguna oportunidad por un pago al contado o por lo que sea.

Hay un veinte por ciento de las solicitudes de crédito al consumo que en realidad las hacen las PIMES teniendo cheques en la caja para cobrar en dos o tres meses, como tienen que pagar algo, van y sacan un crédito al consumo, porque en definitiva no tienen otra forma de financiarse, pese a que tienen ese cheque en la caja, y no saben que lo pueden adelantar en la plataforma con unas tasas mucho más bajas que la del crédito de consumo.

