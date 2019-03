La importancia del correcto uso de la “Gestión Humana” en las empresas

Andrea Dos Santos es psicóloga que se ha especializado en gestión humana y que hoy está a cargo del Parque Acuático Aquamanía. Dialogó con LINK para contarnos los detalles de su trabajo.

– ¿Cómo definiría su trabajo?

– Mi trabajo es en el área de la gestión humana. Estudié psicología y en un inicio, cuando recién me recibí hice clínica, donde supervisé casos. Trabajé mucho, sobre todo con niños y adolescentes, pero lo que me pasó fue que cada vez que quería postular para un concurso, hace de esto unos diez o doce años, todos los llamados pedían alguna profesionalización en recursos humanos. No sabía en ese momento dónde podía estudiar, qué cosas podía hacer, y busqué formarme en lo que ahora es gestión humana. En aquel entonces era recursos humanos, ahí me encuentro con un área que fue donde comencé a definir mi carrera y lo que hago hoy. Ahí empecé a caminar en VSelex, que como consultora trabajamos tercerizadas dentro de las empresas, pero una vez que se hacen los procesos y que se ajusta a lo que la empresa te pide, uno se va y la empresa continúa sola.

A mediados del año pasado se dio la contratación para Aquamanía. En principio fue un desafío gestionar a las personas dentro del parque, pero eso se fue ampliando, y fue así que estoy ahora con este desafío de Aquamanía.

– Quien la siga en las redes sociales podrá ver que está muy motivada con este trabajo porque se la puede ver en forma permanente promocionando el complejo de Aquamanía con fotos y videos, mostrando cómo disfruta la gente de su estadía…

– Sí, lo que me pasa es que esto es como algo personal y me pongo la camiseta de esos lugares. Ya que apuesten a la gestión humana, para mí que estoy en esto, es algo que me conquista enseguida, y después cuando trabajo para determinadas empresas, me pasa eso, que me pongo la camiseta y lo que vuelco es lo bueno que veo de esa empresa donde estoy, por más que sean períodos de dos o de tres meses. Me pasó con otras empresas locales. Y ahora en Aquamanía puntualmente, cuando acepté el desafío, para mí fue muy importante acá en Salto esta apuesta fuerte a una gestión, a un cargo –porque estoy como encargada-, en el caso de que hayan apostado por el área de la gestión humana, porque siempre se busca por el área de los contadores, de empresarios. Entonces como que esta apuesta fue

para mí un reconocimiento dentro de mi carrera, eso ya me conquistó y me motivó. Esto que ves en las redes sociales tiene que ver con que cuando ingreso, hacía muchísimos años que no iba al parque a disfrutar como usuaria, como clienta, y me encuentro con un parque que sigue estando precioso, que está muy bien cuidado porque la gente de mantenimiento hace una tarea formidable cada vez que el parque cierra. Entonces me vienen como estas ganas de compartir y que Salto vaya a más, porque nos visita gente de las escuelas y liceos de todo el interior del país cuando hacen su viaje de fin de año que terminan llegando a Salto.

– Casi siempre las empresas colocan el área de gestión humana como un gasto y no como una inversión, ¿por qué es importante para las empresas trabajar en gestión humana?

– Es importante porque también te lleva al ahorro, y en este momento que es muy difícil, donde todas las empresas están viendo cómo ahorrar sus costos, y el costo en recursos humanos es de los más altos de todas las empresas, bien trabajada la gestión humana uno ahorra.

– ¿Por qué?

– Porque cuando no fallás en la selección, tenés a la persona cubriendo el cargo que realmente tiene que cubrir. Porque muchas veces, ¿qué hacen las empresas? Como un funcionario no da abasto, contratan a otro, entonces para ese mismo cargo tienen a dos personas trabajando. Pero a veces no es por falta de tiempo, sino porque erraste en la selección, trajiste al cargo a una persona que no está tan preparada o que no puede hacerlo por diferentes cuestiones, porque cuando uno ingresa a un cargo, estando totalmente preparado, después entra a tallar lo que es la cultura organizacional. Y a veces la persona está sumamente preparada, pero lo que choca o no se puede amalgamar, es el sentirse alineado con esa filosofía de la empresa. Entonces termina no sirviendo para el cargo. Por eso siempre me gusta recalcar que no tiene que ver con la persona en sí, sino que juegan tantas cosas, que a veces uno no puede sacar lo mejor de sí en ese trabajo porque la empresa no le sirve, no le gusta.

– ¿Gestión humana sirve para que cada pieza de la empresa encaje en su debido lugar?

– Sí. La primera definición en una empresa desde el área de gestión humana, es conocer la cantidad de cargos o el organigrama. En mi caso, cuando ingresé a Aquamanía, fue ver con cuántas personas se necesitaban trabajar en cada área. Y esa fue como una de las primeras cosas que se acomodó, porque algunas áreas tenían más personas trabajando de las que en realidad el parque necesita. Luego de tener claro ese organigrama, se empiezan a buscar los perfiles, que en mi caso lo hago en términos de competencia. Necesito para esta área que las personas sepan hacer esto, lo otro, y ahí se sale a buscar.

Estoy convencida que las fallas arrancan con la selección de personal. Pasa que cuando uno llega a la selección del personal de su empresa, siempre es con urgencia, es porque o se fue alguien o porque se le va a ir en dos o tres días. Entonces siempre les digo a las empresas, es preferible que estés dos o tres semanas en un caos brutal, pero no poner a la primer persona que te trae un curriculum, porque luego la decisión es a largo plazo. Entonces, lo mejor es tomarse el tiempo en una buena selección y hacer la inversión, porque es una inversión una buena selección, para que después tenga a la persona que realmente necesitaba tener.

– ¿Todo pasa por la profesionalización de la empresa?

– Exactamente, que es algo que en Salto es medio complicado. Yo estoy con la consultora desde 2011, no te digo que estamos en el mismo lugar, no, pero cuesta muchísimo. Yo que estoy en contacto con la gente de VSelex en Montevideo, me doy cuenta cómo funciona todo a otro ritmo, las empresas tienen otra urgencia de la gestión humana, pero acá todavía seguimos con muchas empresas familiares…

– Donde se manejan mucho con la intuición…

– Claro, sí. No le quito mérito a la intuición. Es más, cuando me entrevisto con los empresarios para hacer un proceso de selección, escucho mucho a esa parte que la persona me dice, porque esa parte hace a la cultura. De todas formas, entiendo que ya es tiempo de empezar a amalgamar, ni solo una cosa es la intuición ni solo es lo otro, la profesionalización. Estamos como en un período de transición en donde me parece que hay que empezar a amalgamar lo que estaba antes y lo de ahora.

Por ejemplo, me pasó en una institución muy conocida del medio que querían incluir a una persona más en el equipo. Les pregunté cómo sabían que la solución era incluir a una persona más. Ahí lo que hicimos fue una evaluación psicotécnica de la gente que estaba trabajando, y lo único que hicieron fue un movimiento de sectores, María pasó para acá, Juan pasó para allá. Estaban todos en los lugares en donde no les gustaba y no querían estar. Por ejemplo, quien estaba en comunicación le interesaba marketing, y el que estaba en marketing le interesaba administración. Eran todos perfiles administrativos comerciales, pero no estaban en su sitio. Lo que hicimos fue una rotación. No solo que no contrataron a nadie más sino que el equipo despuntó.

Si no estás feliz donde estás, no estés un minuto más en esa empresa porque te hacés mal a vos y le hacés mal a la empresa. Es una cosa que alguien podrá decir que parece una pavada, pero uno está todos los días en su lugar de trabajo. Siempre digo, cuando uno tiene una mala experiencia en su trabajo o estás a disgusto, bueno, tenés que salirte. Por eso también, otras de las cosas que en otros lugares del mundo, en Montevideo ahora también, se está dando mucho lo que tiene que ver con la desvinculación asistida.

– ¿Qué es eso?

– Es un proceso de gestión humana que ayuda a las personas a egresar de las empresas. ¿Cómo lo ayudas? En primer lugar, rearmando otra vez su curriculum, ayudando a que la persona entienda para qué es capaz y que se conozca un poco más, qué cosas puede hacer, no en esta empresa sino en otra. Que se pueda reconocer asimismo laboralmente de lo que es capaz como para poder egresar de esa empresa y saber a dónde ir. En Montevideo es muy común contratar con nuevas consultoras. Por ejemplo, Deloitte es una de las consultoras que está haciendo estos procesos. Juega muchísimo hoy que las empresas quieran cuidar su marca como marca empleadora, porque es la única forma que puedas atraer después buenas personas.

Pero además hay otros procesos. Así como conté que uno escribe el organigrama de la empresa y eso te ayuda a tener en cuenta la cantidad de cargos que cada empresa necesita para funcionar bien, eso le estructura para todas las demás actividades que tenga, por ejemplo, hacer la descripción de cargos porque cada uno de esos cargos que están en el organigrama se describen. Uno describe las tareas, las responsabilidades, y de ahí mismo va sacando el perfil del cargo a ocupar para poder hacer así los demás procesos, como la selección de personal. En función de esa descripción de cargos que uno escribió, es que se puede luego formular el aviso laboral que se va a publicar. En función también de ese cargo es que se hacen las entrevistas, dirigidas a investigar si esa persona tiene o no las competencias que se están buscando.

También eso después le sirve para describir otro de los procesos que es el de inducción, que es la bienvenida que se le da al nuevo funcionario, cuando se le especifica bien cuáles son las tareas, cuál es esa cultura de la empresa a la que se está incorporando. El proceso de inducción te sirve como carta de presentación. No todas las empresas lo hacen. A veces los funcionarios empiezan a trabajar, y el primer día de trabajo ya le zampan todo, y no se genera esa cosa re importante que es el momento fundacional de la relación laboral.

Otro de los procesos es el de evaluación del desempeño, que se hace al año. Todos los años se puede hacer una evaluación del desempeño y saber cómo está rindiendo el personal de la empresa. En función de esa evaluación, se pueden planificar los premios que se pueden llegar a dar a fin de año o las correcciones que haya que hacer si los funcionarios no están actuando de acuerdo a lo que es esperado. Una empresa organizada es siempre mucho mejor.

