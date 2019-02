Con Jimena Silva, la primera mujer a cargo de la dirección del Campus Salto de la Universidad Católica.

El 1° de febrero la Licenciada Jimena Silva, docente de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), tomó posesión del cargo de dirección del Campus Salto de la UCU, transformándose de esa manera en la primera mujer que ocupa dicho cargo, lo que no es un dato menor. A los pocos días, el rector P. Dr. Julio Fernández Techera, acompañado por el vicerrector Administrativo Mag. Santiago Mercant, dieron una conferencia de prensa para informar de la novedad en el cambio de autoridades de la sede local.

LINK dialogó con la nueva directora del Campus Salto para conocer sus expectativas y proyectos para llevar adelante, donde se destaca la posibilidad de traer la nueva carrera de Medicina para Salto, siempre y cuando exista interés en los potenciales estudiantes de dicha carrera.

– Tras diez años como docente en la UCU, ahora le toca la responsabilidad de dirigirla, ¿cómo ha sido esa transición?

– Sí, diez años como docente y también como estudiante, porque en esos diez años hice un posgrado de Dirección y Administración de Empresas, entonces de esos diez años también viví dos de ellos como estudiante. Estamos desde el 1° de febrero al frente de la dirección, y la verdad que he tenido mucho apoyo, no solamente del director saliente, Emilio Silva, sino también del equipo, que además ya teníamos una relación de apoyo en mi rol de docente. Así que creo que migró ese apoyo del docente al director de todo ese equipo, formado por coordinadores, gente delObservatorio económico, gente de la administración, y por la gente que está en la parte de promoción.

– Los cambios pueden ser traumáticos por lo que representa la nueva responsabilidad que se asume, ¿en este caso cómo fue?

– No lo ha sido, igual es el cuarto director del Campus, se trata de una institución que está acostumbrada a que cuando cambia el rector, cambian los decanos, las direcciones…

– En el caso anterior, Emilio Silva estuvo ocho años al frente de la dirección…

– Sí, pero ahora se están respetando más los plazos previstos para eso. También se da con las coordinaciones.

– ¿Cuáles son sus expectativas para trabajar en este período al frente de la dirección del Campus Salto?

– Lo que quiero es lograr la excelencia académica y que el estudiante tenga una vida plena, pero en esa vida plena en la universidad, que también los docentes y no docentes del Campus puedan tenerla también dentro de la institución. Es decir, excelencia académica y la otra parte que es la vida que tienen los estudiantes adentro de las universidades. Que pasa en el mundo y que pasa en Uruguay, que en distinta medida, esa vida, que si uno se pone a pensar, los mejores años son los que estuvimos en la universidad, no importa la edad, que muchos de nosotros después seguimos haciendo otras carreras o posgrados o maestrías, y siempre son los años los que te aportan más desde el punto de vista del ser humano y del académico también.

Hay que focalizarse en eso, pero también en otras cosas. Por ejemplo, a este Campus tenemos que internacionalizarlo. Es decir, la UCU tiene un convenio con 300 universidades del mundo en los cinco continentes. Es una idea muy válida que los estudiantes del Campus puedan irse a hacer uno o dos semestres al exterior, y eso te abre la cabeza. A su vez, que los estudiantes que vienen del exterior, puedan tener esa experiencia no solamente en el Campus de Montevideo o en el de Punta del Este sino también en el Campus Salto. Entonces, también traer estudiantes d el resto del mundo, porque esos estudiantes van a aportar a nuestros estudiantes, en todo sentido, desde un choque cultural a todo lo demás. Y sobre la internacionalización de este Campus con el mundo ya tenemos experiencias. El año pasado se fue una alumna a París y un alumno a México, que esos estudiantes también van a ser referentes para que otros alumnos puedan hablar con ellos sobre su experiencia, que siempre serán experiencias que enriquecen y suman.

Cuando se hace ese tipo de intercambio tiene un antes y un después, en la vida de uno hay como un quiebre, y eso es lo que te marca, te diferencia y te hace ver las cosas desde otro lugar.

– En estos años la presencia de la UCU en la región se ha fortalecido con la presencia de más de 500 estudiantes, y alcanzar a completar algunas carreras. En ese sentido, ¿cuáles son sus aspiraciones para este nuevo tiempo?

– En este momento tenemos carreras completas, como pueden ser Contador, Dirección de Empresas, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Gestión Agrícola Ganadera y Licenciatura en Psicopedagogía, que es con una nueva modalidad, semipresencial. Es decir que tenemos la infraestructura como para que los estudiantes puedan hacer la carrera completa de manera semipresencial.

– ¿Por videoconferencias?

– Sí, además de entregas de trabajos y algunos otros aspectos que permiten justamente que la carrera pueda realizarse, como le dije, de manera semipresencial. Esto implica que tenemos estudiantes de toda la región, y a esa modalidad vamos, no porque vaya el Campus Salto, es porque el mundo va hacia esa modalidad. Entonces, hay un tema que es de innovar, porque buscamos innovar con las carreras, porque tenemos que crecer para así poder tener más servicios académicos. Psicología, que es una carrera de la que tenemos solo dos años, también es en esa modalidad. La idea es extender esto que es una práctica global que incluso se practican en universidades que están rankeadas como primeras en el mundo.

– El rector de la UCU anunció que en 2020 llegarían nuevas carreras, ¿podemos adelantar algo de lo que se viene?

– La carrera de Medicina, por ejemplo. Luego hay que hacer un estudio para ver qué carreras se pueden extender a los Campus del interior.

– ¿Qué dependería para que la carrera de Medicina también pueda llegar a Salto?

– Será una lucha nuestra para ver qué carreras se traen para Salto. En definitiva, dependería de conocer el interés del salteño y de potenciales estudiantes de la región que les interesaría cursar la carrera de Medicina en nuestro Campus. En principio la carrera de Medicina sale para UCU en Montevideo. En general, luego tenemos que ver en Salto qué otras carreras podremos traer, y muchas de ellas en la modalidad semipresencial.

Luego tenemos otras carreras que no están completas, pero la empiezan acá, como la de Gestión Logística, la de Negocios Internacionales, Ingeniería en Informática y otras, y luego la van a finalizar a Montevideo.

– El otro día en la conferencia de prensa el rector habló de los desniveles académicos con los que llegan los jóvenes del liceo, ¿cómo hace la UCU para tratar de emparejar los niveles académicos de los jóvenes que inician aquí sus estudios terciarios?

– Tenemos cursos de nivelación en materias más duras, pero se van viendo los requerimientos según la carrera. Pero estos cursos de nivelación los encontramos hasta en los posgrados, cuando muchas veces venimos de distintas disciplinas a hacer un posgrado. En las carreras de grado por lo general, estos cursos de nivelación son, como le dije, para materias más duras. Pero además, el diferencial que ofrecemos son profesores más cercanos al alumno, que muchas veces los llevan a las empresas donde trabajan o los recomienda o hacen que ese alumno después tenga una salida laboral más rápida porque conocen a los estudiantes. Además, acá en el Campus Salto se tienen clases siempre, y en eso también queremos hacer foco porque es un diferencial. Tenemos docentes cercanos al alumno siempre.

– ¿El cuadro docente es básicamente salteño?

– Sí, pero por ejemplo, en las modalidades semipresenciales no. Incluso tenemos docentes que son de la región que están trabajando y muchos de ellos viajan para venir a dar clases. Eso se da en algunas carreras más que otras. En Agro, por ejemplo, tenemos docentes que vienen a dar clases de Paysandú o de Young. El plantel docente en su mayoría sí es salteño, pero como le dije, también hay docentes de la zona. Y dependiendo de la carrera, también tenemos docentes que vienen de Montevideo.

– También se puede apreciar el acompañamiento a los estudiantes desde el cuadro no docente.

– Así es. Ese mismo apoyo que hay hacia la dirección y al docente cuando tiene que pasar actas, por ejemplo, también puede apreciarse en el momento en que los estudiantes tienen que inscribirse para alguna actividad. Es decir, hay mucho apoyo porque hay equipo atrás de esto, que está todo el tiempo interactuando con el estudiante o con el docente.

– En la UCU se trabaja también con el tema becas, ¿estaban por expedirse en estos días?

– Sí, fue el concurso de becas, plural y abierto como es la filosofía de la universidad. Fue el 7 de febrero y también ahora hay un tema puntual de la carrera de Agro en estos días, así que quien tenga interés se puede acercar al Campus…

– Esa carrera, la Licenciatura en Gestión Agrícola Ganadera, ¿se da en forma exclusiva en Salto?

– Esa carrera se da solamente en el Campus Salto, es cierto, con un excelente nivel de docentes. Esa carrera ahora tiene un sistema de becas puntual. El coordinador de esta carrera puede recibir a quienes estén interesados, que es el Ingeniero Andrés Treglia. Y el concurso de becas de Agro es ahora, en estos días. Quienes tengan interés, pueden acercarse a hablar con el Ingeniero Treglia que los va a asesorar. Las becas son bastante atractivas.

– ¿Ya está abierto el período de inscripciones para el año 2019?

– Sí, por supuesto. Las clases empiezan el 11 de marzo. Es siempre bueno que tengan una entrevista acá en el Campus, incluso los coordinadores son los que hacen en una segunda instancia la entrevista como para bajarle la carrera, mostrar los planes. Es decir, tenemos una personalización de las carreras y de cercanía con el estudiante.

– Sáqueme de una duda, ¿usted sería la primera mujer que ocupa este cargo de dirección en el Campus Salto de la UCU?

– Sí. Siempre fueron hombres, eso me da una visión más holística de todo, y creo que eso no es casual. Para mí es una gran responsabilidad estar al frente de una institución tan prestigiosa como es la Universidad Católica, y más desde el punto de vista que forma profesionales que el día de mañana van a ser actores en la región. Para mí eso es clave, porque nuestros egresados no solamente tienen una buena salida laboral sino que además están en lugares estratégicos.

PORTFOLIO DE JIMENA SILVA

Casada con Miguel Feris. Tienen tres hijos. Es del signo de Acuario y Rata en el chino. De chiquita quería ser artista y abogada. Es hincha de Peñarol, “por mi hermano”.

¿Una asignatura pendiente? Hacer una maestría. ¿Una comida? Mariscos. ¿Un libro? El diario de Ana Frank. ¿Una película? La lista de Schindler. ¿Un hobby? Jugar bridge. ¿Qué música escucha? La de los 80 y 90. ¿Qué le gusta de la gente? La honestidad intelectual. ¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía