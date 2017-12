Dr. Adrián Báez

Estimados lectores. Dijo Frédéric Bastiat: “El Estado, no lo olvidemos jamás, no tiene recursos que le sean propios. No tiene nada, no posee nada que no tome de los trabajadores”.

Leyendo estas sabias palabras, podríamos entender que bajo un gobierno republicano (de derecha o izquierda), este concepto debería de estar marcado a fuego; más, tratándose de la última parte de la cita, donde se aclara que los dineros adquiridos, provienen del esfuerzo de todos y cada uno de los miles de contribuyentes que, no justamente, aportan al sistema innumerables sumas, provengan del sector que provengan.

Para tener una idea de la poca o prácticamente nula atención que se le presta a dicha máxima –quizás por desconocerla, quizás por considerarla irrelevante-, basta con mirar las cifras que el gobierno frenteamplista (pero que es el de todos los uruguayos), ha malgastado en la subvención de aventuras poco redituables.

El FONDES (Fondo Nacional de Desarrollo), ha “invertido” a troche y moche en dichos fracasados emprendimientos, la suma nada despreciable de 70 millones de dólares. Los ejemplos más salientes han sido la malograda ALAS U, a la que se le aportó 15 millones de dólares -a los que habría que sumarle otros 10 millones por el seguro de paro desde el año 2012 al 2015-, por volar tan sólo durante 10 meses, quebrando recientemente; y la empresa Envidrio, la cual hace un año que se encuentra parada en sus actividades, tras recibir 11,5 millones de dólares.

Las preguntas imposible de no realizarnos son: ¿qué condiciones se solicitan al momento de otorgarse dichos “préstamos”? (si es que se solicitan); ¿existe un estudio previo que habilite el emprendimiento, tanto de la parte privada como de la pública?; ¿cuál sería la modalidad de recupero de dichas sumas, si en realidad hablamos de préstamos?

Sabemos que muchas cooperativas han visto en dicha mano brindada por el gobierno, una salida -por lo menos circunstancial- a una grave problemática de desempleo; pero, también se han dado de bruces con la realidad, cuando las condiciones de competitividad y el mal manejo de las finanzas, les ha jugado en contra, sea por una mala gestión o por la inviabilidad de la idea.

Ante dicha coyuntura, la gente esperanzada (como los funcionarios de la ex Pluna y de la ex Cristalerías del Uruguay), han visto sus sueños hechos añicos; y saben qué, ellos no son los principales responsables si se quiere buscarlos; sin embargo, sí lo es el gobierno (el anterior, gran gestor del Fondo, y el actual por ser más de lo mismo), al no saber decir que no, y aventurarse y hacer aventurar a personas que no buscan otro fin que el de conservar la fuente de sus ingresos; ingresos que por ende, si bien, por un lado, son “otorgados” o mal otorgados, por el otro, son quitados para transitar por sendas muy poco claras, que terminan en rotundos fracasos y dinamitan la fe de aquellos a quienes se dice proteger. Y todo por irresponsabilidad y mucho de demagogia.

Se ha hecho costumbre en los últimos tiempos en Uruguay, sostener que las irregularidades y el mal manejo de los recursos públicos (tanto en el gobierno central, como en las comunas), son errores y pasan por ello.

Si bien algunos de dichos casos –como los dos ejemplos dados y la infaltable Ancap- están en la órbita judicial; lo cierto es que no puede suceder que, quienes tienen el deber de velar por el erario de los ciudadanos, lo administren inescrupulosamente y con total desfachatez, y no sean responsables en lo más mínimo.

Cuando en Uruguay alguien se atrasa en abonar alguna cuenta, cae en el inquisitivo sistema del Clearing, y durante cinco años, estará sancionado, condenado e inhabilitado en su acceso al crédito; en tanto, los gobernantes, despilfarran a piacere nuestros impuestos, y nada sucede.

Por lo tanto, no solamente consideramos que debe de existir la responsabilidad política, sino que también la jurídica y sin remordimientos. De lo contrario, la tan alagada igualdad ante la ley, se transforma en un discurso ridículo y vacío de contenido. Simplemente, entendemos que, ya es hora de responsabilizar a los políticos por sus actos.