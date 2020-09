Entrevista a Ofelia Somma

Ofelia Somma no solo es la titular de «Somma Turismo», sino que además forma parte de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto. LINK conversó con ella para conocer cómo se ha venido trabajando desde la reapertura de los parques termales en tiempo de pandemia y cuáles son las perspectivas para 2021.

- ¿Qué balance se puede hacer una vez que se volvieron a abrir las termas?

– El monitoreo que llevamos hasta ahora, gracias a Dios, es que de la gente que está viniendo hay cero contagios y ha habido cero problemas en la zona de Daymán específicamente, que es la que hace más tiempo está funcionando, porque Arapey recién está arrancando ahora, y arrancaron solo los fines de semana, aparentemente ya van a abrir más días los hoteles. Digamos que todo viene con mucho control y acompañamiento de todas las partes involucradas, así que digamos que viene bien, sobre todo los fines de semana largos, en las vacaciones vino mucha gente y no hubo mayores problemas, y los que hubo, son más administrativos que otra cosa, como la demora en los controles para entrar al parque termal, pero eso se viene solucionando de a poco.

- ¿Hablamos de turismo interno porque el extranjero aún no está habilitado?

– Por supuesto, turismo extranjero no está entrando, tampoco sabemos cuándo podrán entrar.

- ¿Se viene monitoreando lo que ha sido la reapertura de las termas y la llegada de visitantes al departamento?

– Sí, se viene monitoreando. En particular, y me parece que ha sido un logro, porque no todo es malo en este tipo de situaciones, algo que no se hacía con tanta asiduidad era el control de las aguas. Hoy se monitorea seriamente por el laboratorio de la UDELAR controlado por Salud Pública y su Dirección Departamental junto a la intendencia y el Centro Comercial con su Comisión de Turismo, así nos aseguramos que está todo bien para recibir a los turistas. Lo mismo que el tema higiene, están los protocolos, están los horarios que se cierran las piscinas para limpiarlas todos los días, y un día a la semana también cierran para higienizar. Entonces, todas esas cosas van brindando garantías. Con respecto a los hoteles que están registrados en el Ministerio de Turismo, todos han sido controlados y todos tienen el sello de garantía de que manejan los protocolos y que lo hacen de forma correcta.

- ¿Sorprendió que el día que reabrieron las termas llegara tanta gente de otros destinos?

– Es que hay mucha gente que está muy estresada, que hace mucho tiempo que los niños están encerrados, que necesitan aire, y eso es justamente lo bueno que tiene nuestro departamento, que le puede brindar a los turistas eso, sol, aire, agua comprobada que es buena y saludable. El único problema es que hay que controlar la distancia social y la higiene, pero bueno, se está haciendo.

- Lo del aforo termina complicando porque suele haber bastante más gente que quiere ingresar al parque termal del número permitido por el protocolo.

– Es así, pero en realidad, hoy en día estando «Agua Clara» abierto, eso divide un poco al público, pero además, hay varios hoteles que tienen agua termal con piscinas que están todos bajo la órbita del Ministerio de Turismo con los controles pertinentes, y muchas veces lo que hemos notado es que esos turistas que van a los hoteles no van a los parques municipales, se mantienen en el hotel, cosa que también contribuye a que la mayor cantidad que venga, no estén todos aglomerados.

- ¿Se está pensando con el Ministerio de Salud Pública de ampliar el aforo permitido?

– Eso será determinante según cómo se comporte el COVID. Hoy aparentemente, en Salto no está circulando, eso da mucha garantía, se controla la temperatura antes de entrar al parque, y pienso que el parque es lo suficientemente grande como para que tal vez pudiera recibir un poco más de personas, pero preferimos que se controle el número de personas que venga y que nos den garantías de que todo salga bien.

- ¿Se está pensando en algo en particular para las vacaciones de verano?

– Están trabajando la comisión, los hoteles, los barrios de la zona de Daymán embelleciendo sus cuadras, hay toda una movida muy interesante, incluso ahora para el fin de semana del 12 de octubre va a haber una prueba piloto con una feria artesanal y de gastronomía en la zona de La Chinita, que está la gente del barrio trabajando en eso. Pero sí, obviamente vamos a estar trabajando para tener la mayor cantidad de público posible para que se puedan mantener los hoteles, los centros de gastronomía y de artesanía abiertos. Ahora también abre sus puertas Aquamanía dentro de unos días, y eso va ampliando la capacidad de gente que podemos recibir.

- Está claro que la vedete del turismo en Salto son las termas, pero, ¿hay otros atractivos turísticos que también se puedan trabajar?

– Sí, por supuesto. De hecho, es algo a lo que nos hemos dedicado durante muchos años, pero específicamente desde que empezó la pandemia. Lo que hicimos fue salir a visitar a todos los lugares que pueden recibir a turistas y tratar de promoverlos, incorporarlos y hacer que la hotelería los conozca, porque muchas veces había desinformación de la misma gente que trabaja en la hotelería de todas las cosas que les pueden recomendar para hacer en Salto que son muchas y muy variadas. Hemos hecho varias presentaciones por zoom y personalmente en la Expo Prado, donde la gente se sorprendía de la cantidad de actividades que Salto tiene y que no estaban informados de ellas, inclusive la misma gente de Salto.

- ¿Cómo por ejemplo?

– Las cabalgatas guiadas, el buceo en la cantera El Terrible, que casi nadie sabía de su existencia, parapente, senderismo, en la otra cantera que tiene la tirolesa, un parque para hacer camping y un montón de actividades de turismo aventura, la pesca del dorado, de la tararira, de la boga, los paseos en la lancha, los olivares, las bodegas, las cervecerías, las ferias de la Colonia Osimani, todo lo que es turismo rural, se pueden presentar las plantaciones con degustación de los productos que las mujeres rurales hacen, ahora tenemos en el Km. 525 el Parador, donde ellas presentan todas sus mermeladas y su producción, estamos trabajando con ellas para que lo puedan hacer en Daymán también. De hecho, ahora se les puso un puesto en algunos hoteles, y en Arapey les dieron un espacio para presentar sus productos para ayudarlas a promoverlos.

- Me quedé pensando que algunos de esos paseos o propuestas estarían buenos, incluso, para los mismos salteños…

– Es que en realidad, estoy convencida que los salteños lo deberían disfrutar, y de hecho, por suerte, a raíz de la movida que hicimos, por lo pronto las cabalgatas han aumentado su número de personas, porque están casi a la altura de la mano, unos kilómetros antes de Daymán. Los salteños debemos apoyar todas estas cosas, visitarlas, promoverlas, usarlas porque el hecho que los salteños ayudemos a mantenerlas va a hacer que se puedan desarrollar y que los turistas les dé el tiempo para conocerlas y realmente potenciar las distintas actividades. Está bueno que nosotros mismos apoyemos esas actividades de ese centro de entretenimientos para las familias, todos esos lugares son muy interesantes. Después va a estar también lo de ENERGIMUNDO, que eso va a ser un polo de desarrollo muy importante y un lugar muy interesante para todos, para los salteños y para los visitantes.

- ¿Cómo afectó la pandemia a las agencias de viajes?

– Muy mal. Estamos cerradas desde marzo, el único trabajo que hacemos es reprogramar los pasajeros que tenían viajes previstos de marzo para adelante, y tampoco tenemos un futuro muy cercano de garantías de poder empezar a trabajar normalmente.

- Hay algunos países de Europa,por ejemplo, que están comenzando a adaptarse a esta nueva realidad de la pandemia y están abriendo sus fronteras.

– Sí, sí, está abierto Europa, Asia, el Caribe, está abriendo Panamá ahora en octubre, si todo sigue bien, y Estados Unidos en algunos aspectos también está abierto.

- El tema central pasa por controlar el miedo a contagiarse en algún viaje, ¿hay alguna fórmula para lograrlo?

– Eso es muy difícil, va a ser muy personal de cada uno. Lo que hemos hablado con los médicos es que manteniendo uno el control personal sobre lo que hace, la higiene, el distanciamiento social, el uso de máscara, no tendríamos por qué contagiarnos en ningún lugar. Entonces, más bien pasa por un acostumbramiento nuestro de manejarnos en la vida para entender que el tema es ese, más que nada. Nuestro comportamiento de no permitir que otro se me acerque, o no saludar, o mantener la alimentación correcta, ver donde uno come y qué come, ese tipo de cosas. Pero, va a dar trabajo. Hay gente que se quiere ir ya, como yo, por ejemplo. El primer día que abra el aeropuerto, salgo volando, pero hay otros que todavía están con miedo y algunos que están con bastante miedo, porque hay personas que están pensando que en el 2021 van a poder viajar y hay otros que te dicen que por dos o tres años, y hasta que no estén las vacunas seguras, me han dicho que no piensan viajar. Entonces, el único trabajo que podemos hacer es aconsejarles, comentarles cómo están los lugares, ofrecerles los seguros de salud que hoy día tienen cobertura de COVID, al menos la gran mayoría, y sino dejar en claro que existen y que pueden viajar asegurados, que en el momento en que explotó la pandemia obviamente no estaban previstos, y en cuanto a pandemia no había seguro que te contuviera. Hoy las cosas han cambiado, el COVID 19 está incluido en muchos de los seguros porque ya las aseguradoras también se han instruido, saben cómo manejarlo y cuáles son los riesgos que tienen.

- Algunos médicos me han dicho que el COVID llegó para quedarse, sumado a que se trata de un tema global, ¿tenemos que darnos cuenta que la solución pasa porque nos adaptemos a esta nueva realidad?

– Es una enfermedad más que llegó para quedarse, no tengo ninguna duda de eso, tenemos que aprender a convivir con ella y a protegernos. Mientras no esté la vacuna, hay otras formas de protección, y bueno, nos tendremos que acostumbrar a eso.

- Ya está terminando el 2020, ¿cuáles son las perspectivas para el 2021?

– Como agencias de viajes tenemos esperanza de poder empezar a trabajar en el 2021 y recobrar nuestra actividad, aunque sea en forma paulatina, porque somos muchas familias, en Salto somos ocho empresas que estamos con nuestro personal en seguro de paro y sin ningún ingreso y con egresos, porque no se nos ha ayudado en nada. Nosotros seguimos pagando anticipos del impuesto a la ganancia cuando tenemos la empresa cerrada y no vamos a ganar nada, seguimos pagando aportes patronales y un montón de cosas que tenemos que sacar de casa siendo que no tenemos ninguna actividad.

Pero tenemos la esperanza que en 2021 las cosas cambien, la gente se empiece a acostumbrar a convivir con el COVID y que no nos afecte más de lo necesario, como cualquier otra enfermedad, y que se pueda volver a retomar. Y a nivel departamental, ya solo con el turismo interno debe ser uno de los lugares que más turismo interno pueda recibir del país, con lo cual seguirán trabajando en ese punto. De todas maneras, ya estamos trabajando hacia afuera, es decir, estamos trabajando con operadores mayoristas que están promoviendo a Uruguay en el exterior para el día que abran las fronteras. De hecho, nos pasa a los agentes de viaje cuando hacemos capacitaciones que nos hacen desde Europa, les preguntábamos hace unos meses qué países se imaginaban que podrían visitar primero de acuerdo a cómo está el COVID, ellos nos contestaban Uruguay. Eso quiere decir que ellos ya están planeando venir a América Latina, y dentro de América Latina están pensando en Uruguay, con lo cual, no es un hecho menor para nuestro futuro si lo sabemos trabajar bien, y si aprendemos que tenemos que cuidar la higiene y la estética en Daymán, por ejemplo. Tenemos que trabajar en mejorarlo, en hermosearlo y en mantener la higiene y todos los protocolos para que eso se siga potenciando.

PORTFOLIO DE OFELIA SOMMA

Casada. Tiene dos hijos.

Es del signo de Cáncer.

De chiquita quería ser bailarina de ballet.

Es hincha de Uruguay.

¿Alguna asignatura pendiente? Terminar de conocer el mundo y seguir estudiando.

¿Una comida? La lasaña.

¿Un libro? El secreto.

¿Una película? Me gustan las que plantean temas de la vida cotidiana.

¿Un hobby? Las artesanías.

¿Qué música escucha? Clásica.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.