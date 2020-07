Fiorella Lima

¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Siendo salteña, me vine a vivir a Montevideo hace un año y medio. Aquí curso la carrera de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, ya que en Salto, solo está la posibilidad de realizar un año básico en el Centro Universitario Regional Litoral Norte.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Actualmente estoy trabajando en BPS, me anoté el año pasado para un llamado que realiza ésta entidad generalmente, para pasante Administrativo. Ocupo un puesto en la parte de tele-consultas, donde brindamos asesoramiento al usuario, respecto a trámites en general.

¿Fué mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Al principio sí, en realidad sin esfuerzo no hay recompensa dicen y lo estoy confirmando. Pero a pesar de eso hay que disfrutar del proceso.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

El primer año fue un poco difícil, ya que tenía otra actividad laboral y con los horarios se me complicaba un poco.

Con el trabajo actual, logré adaptarme con facilidad.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Sí, me tomo un tiempo para estar con mis allegados, familiares y amigos.

Antes de la pandemia, salía a caminar que es algo que también me gusta hacer.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

La verdad que sí, me siento muy afortunada de poder estar donde estoy hoy, y haber logrado parte de mis metas.

También me siento afortunada por la familia que tengo, que me apoya, en especial mi madre y hermanos y mi querida amiga que de lejos siempre me está dando ánimos.

¿Qué planes tienes en mente?

En el proceso de la carrera, tengo pensado ir conociendo el Uruguay.

Viajando, conociendo los hermosos lugares que tiene nuestro país y en un futuro, también viajar a otros países.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Mi mensaje es que se animen. Que al principio cuesta dar el primer paso, pero luego van a estar en camino a lo que quieren, que por más mínima que sea la acción, avanzan. Hay una frase que me gusta mucho y dice así «si crees que puedes, ya estás a medio camino».