¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

La profesión que estoy cursando es el ciclo de Bioquímico (Investigación) y Bioquímico Clínico (Análisis) en la Facultad de Ciencias y Facultad de Química respectivamente de la Regional Norte.

Continuando la carrera el próximo año, en Montevideo.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Mi actividad laboral, se basa en la tarea de plantación y cosecha en la chacra de mi familia, donde se desempeñan mis padres.

Me encargo de todo lo que esté a mi alcance hacerlo, ya que son diversas las tareas que desarrollamos.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

En realidad, intento estar muy enfocada en los estudios.

Pero entiendo que es sacrificado, cuando tengo muchas horas en Facultad y tienen que traerme y luego venir a buscarme. Cuando no pueden venir y me traslado en ómnibus, ya que vivo en las afueras de Salto, en Parada Viña.

Pero en si, el trabajo de la chacra es muy sacrificado y hay que esforzarse, incluso para que muchas veces los precios no concuerden con los gastos que tiene un empresario en ese rubro. Si no se consiguen buenos precios, puede que sean todas pérdidas.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Lo que más llega a costarme es el traslado, donde se pierde tiempo. Pero intento sobrellevar las dos actividades, ya que cuento con mis padres para todo y me gusta también acompañarlos en lo que hacen.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Me gusta mucho y concurro al gimnasio. Estoy muy entregada a Facultad y no me resta mucho tiempo, para compartir con mis amigas.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Si, porque aunque el trabajo de chacra sea muy difícil, mis padres han comenzado sin tener nada y fueron progresando junto a ella. Han avanzado.

Y si me pongo a pensar, si tuviera que trabajar en un empleo acá en el centro, no se si podría cumplir el horario.

Aunque mis padres, me hacen priorizar la Facultad, soy consciente de que hago falta también en mi casa.

¿Qué planes tienes en mente?

Poder continuar con la carrera, aun sabiendo que debo trasladarme a Montevideo el año que viene para hacerlo.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Pienso que si se trata de personas que no les guste una u otra cosa, tampoco les importa demasiado su situación.

Pero me gustaría que entiendan esas personas que están cómodas, que está bueno el hecho de hacer por uno mismo.

Hay tantos chiquilines que no pueden estudiar porque no cuentan con recursos, entonces cuando se puede, hay que animarse y aprovechar oportunidades.

Sería un gran aporte al país. Además es una cantidad importante de personas que están en esta situación.