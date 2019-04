¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Llevo a cabo el 2° año de Magisterio, en el Instituto de Formación Docente.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Actualmente, me desempeño en Supermercados TATA y mi tarea diaria es la de cajera.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Esfuerzo sí, porque me tengo que organizar los tiempos con el trabajo, el estudio y también dedico mi tiempo a la familia.

El sacrificio vale la pena, para tener constancia de lo que realmente gusta hacer.

Yo siempre trabajé y estudié, anteriormente hacía Facultad de Enfermería pero luego de unos años lo dejé, dándome cuenta de que no era lo mío.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Sí, me adapté. Es como todo, al principio cuesta un poco pero luego uno le toma la mano.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Siempre me estoy haciendo un tiempo de recreación, ya que con mi hija Faustina de 4 años, a los momentos en que estamos juntas lo dedicamos a jugar, salir, entre otras actividades.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Me siento afortunada por haber encontrado lo que realmente me gusta y es poder cursar la carrera que sigo, en Salto.

¿Qué planes tienes en mente?

Por ahora los planes que tengo es seguir estudiando hasta recibirme.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Si están pensando en retomar sus estudios, que lo hagan.

Porque hoy en día hay muchas facilidades para que puedan continuar, no importa la edad que tengan, lo importante es llegar a cumplir ese sueño, es solamente tener constancia y fuerza de voluntad. ¡Éxitos para todo aquel que lo haga!

Y muchas gracias a Diario EL PUEBLO por esta entrevista.