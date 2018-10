¿Cuál es la profesión que cursas y dónde la realizas?

Estoy estudiando Abogacía en la Universidad de la República Regional Norte Salto.

¿Dónde y en qué se basa tu actividad laboral?

Mi actividad laboral es en la fábrica de pastas La Italiana, los días domingos y además cuando llegan los 29, días de ñoquis o de beneficios, desempeñándome como telefonista, pero en realidad trato de ayudar en todas las tareas que puedo.

Además, estuve hasta hace muy poco tiempo, dictando clases de inglés a niños del Colegio Crandon, brindándoles mi apoyo a los más pequeños.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Sí, muy difícil.

Pasamos con mi hermano un suceso muy lamentable como fue el fallecimiento de mi madre y se nos complicó toda la situación, ya que mi padre ya había fallecido antes.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Sigue siendo muy difícil.

Estamos muy solos con mi hermano, ya que incluso me tengo que tomar el rol de ama de casa y los tiempos no me dan.

Y al principio de este año, contábamos solamente con el sueldo de mi hermano para ambos. Y seguimos con muchas dificultades económicas.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

No, porque no tengo mucho tiempo para hacerlo.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Sí, porque a pesar de habernos quedado solos con mi hermano, somos muy unidos.

Y tenemos mucha gente que nos da una mano, como es el caso de la señora Belén, hermana de mi patrona en La Italiana, que siempre nos está apoyando en todo. Es muy buena.

Además contamos con mi madrina que vale oro y nos ayuda todo el tiempo. Incluso nuestros vecinos están muy pendientes de nosotros.

Pero me siento una afortunada porque además de poder estudiar, sentimos el soporte de tanta gente que nos acompaña, por el hecho de haber conocido a nuestros padres.

¿Qué planes tienes en mente?

Seguir estudiando y lograr progresar, pensando en quedarnos viviendo en esa casa donde estamos, ya que es una herencia familiar y el único techo con el que contamos.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

A los que tienen a sus padres con ellos y la oportunidad de estudiar, que no la desaprovechen.

Porque posiblemente se arrepientan y terminen trabajando en algo que no les gusta y les cuesta demasiado solamente por no aprovecharlo en su momento. El caso de nosotros, aún sin tener padres, aunque me lleve muchos años me gustaría recibirme y luego trabajar de lo que estudié. A los que no tienen nada como yo, a las carreras gratuitas hay que aprovecharlas, porque incluso hay algunas cortas u oficios en UTU que se pueden realizar y tener una salida laboral de lo que uno eligió.