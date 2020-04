¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Estoy cursando Peluquería en Estética «Alma Mía», con la excelente profesional Allison Moraes.

Aprendo mucho con ella y de ella.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Mi actividad laboral está dedicada a acompañar y cuidar de una persona de la tercera edad por las mañanas, dándome ello lugar, a estudiar por la tarde.

¿Fué mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Por el hecho de ser esposa y madre, además de otras actividades, sí, se hace difícil. Pero cuando uno se propone algo, sabe que debe esforzarse por lograrlo porque todo valdrá la pena.

Todo lo que se hace con esmero, siempre tiene buenos frutos.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Logré adaptarme, porque Alison conoce del tiempo que dispongo y en casa tengo la ayuda de mis niños. Eso lo hace un poco más sencillo.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

No me queda mucho tiempo. Pero me gusta hacer ejercicios en casa.

Mi nacionalidad es colombiana y estoy muy contenta de residir en Uruguay desde hace 8 años.

Un hermoso país que hoy en día me ha dado la oportunidad de trabajar, estudiar y hacer un disfrute total con mi familia. Compuesta por mi esposo Eduardo y mis dos niños: Alejandro (6) y Ariadna (3), de los que estoy orgullosa.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

El hecho de poder realizar mi sueño de estudiar, me hace sentir feliz. Anteriormente por motivos económicos y de tiempo, no lo había podido concretar. Hoy, gracias a mi trabajo y al apoyo de mi familia puedo hacerlo. Y muy contenta porque entiendo que me va a servir para mejorar mi calidad de vida.

¿Qué planes tienes en mente?

Tengo muchos planes a futuro.

En primer lugar, poner en práctica lo que estoy estudiando, instalándome con mi salón de Peluquería, ser independiente. Y con un mejor ingreso económico, ayudaré a mi familia.

Poder viajar a mi país y visitar a mi mamá, entre otros familiares.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Estudiar y trabajar al mismo tiempo es difícil, pero no imposible.

Se necesita mucho esfuerzo, sacrificio y valor, además de tiempo. Pero debemos pensar en lo que se gana, en la recompensa que se recibe.

Y tener siempre en cuenta, la dicha que se siente al verse realizado, consiguiendo el objetivo y cumpliendo el sueño.

Y recordar que «si otros lo pueden hacer, yo también puedo».