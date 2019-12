¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Actualmente estoy cursando la carrera de Veterinaria, ya que mi Bachiller fue de orientación Medicina y opté por la Medicina animal, la cual me encanta.

En este momento estoy estudiando en la UdelaR de Salto y muy contento que en el interior también se pueda cursarla, al menos hasta tercer año.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Haces unos meses, pude ingresar al rubro de lo que estudio en una Veterinaria, que me sirvió muchísimo de experiencia. Actualmente, estoy trabajando en una empresa como Operador telefónico para una ONG relacionada con la rehabilitación y un Hospital de animales en Montevideo.

Muy contento en lo personal, ya que se relaciona con mi carrera y me interesó mucho el tema de poder ayudar de alguna manera y comprometerme con la causa.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

La verdad que es un esfuerzo, el cual demanda horas.

Por ejemplo el estudiar de noche, de día ir a clases y luego al trabajo; es complejo al principio. Pero luego que te acostumbras ves logros.

Ni que hablar de poder también colaborar con mis padres, que me brindan la ayuda que un estudiante necesita. Y de alguna manera compensarlo, da gusto.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Si, como te decía anteriormente cuesta, pero al ir viendo logros ya sea en el estudio como en el trabajo, te inspira en continuar con ambas actividades.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Si, hago una vida normal como cualquier joven, me hago un tiempo para hacer deportes. Jugar al fútbol que me gusta mucho y también pasar tiempo con mi novia y amigos.

¿Te sientes afortunado de poder cumplir este sueño?

La verdad que sí.

Ser profesional, de verdad que es costoso. Pero hay que brindar un poco de uno y lograr las metas que nos proponemos. Así sea a largo plazo, lograr hacerlo.

¿Qué planes tienes en mente?

Por el momento, todo lo que un estudiante anhela y desea: poder recibirse y luego se verá. Ni que hablar que me encanta viajar y conocer, pero bueno, para eso ya habrá tiempo.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

¡Que lo intenten al menos!

Como dije anteriormente, es algo complejo ya que demanda horas fuera de casa y pasás de Facultad al trabajo. Pero la verdad que luego que te acostumbrás, ves algunos logros y cosas que te propones, se pueden.

Así como yo, hay miles de casos…

¡Así que hay que animarse nomás!