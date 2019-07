¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Estoy cursando la carrera de Psicología en UdelaR, realizando el Ciclo Inicial Optativo.

¿Dónde y en qué se basa tu actividad laboral?

Soy Fotógrafa de cumpleaños, eventos y también en producciones para tienda y boutique.

Soy además Embajadora de la Escuela de Modelo N S Model.

En cuanto a la fotografía y aunque son actividades diferentes, están muy relacionadas. Porque puede gustarme el perfil de una persona que me parezca con rasgos interesantes para fotografiar, la invito, coordinamos y realizamos la sesión de fotos y luego puede finalizar siendo la modelo de esa tienda o boutique. En Facultad ya he realizado sesiones fotográficas a diferentes personas.

Realizo también fotografías y videos en producciones para el Hotel y Casino Salto y trabajo como Promotora allí.

Y en cuanto a la Escuela N S, soy la persona que organizo y llevo adelante el curso, asesorando. Me gusta mucho la moda y es un disfrute total con las producciones de fotografías.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

En cuanto a fotografía, yo deseaba una cámara.

Estuve mucho tiempo ahorrando, hasta que la conseguí siendo esta súper básica. De a poco comencé a sacar fotografías, en Punta Ballenas, Casa Pueblo y demás y a subirlas. Me comenzaron a escribir y a proponerme sacar en alguna reunión y así comencé. Pero por lo general, veo un lugar y me hago la idea de la modelo que quiero, la ropa para la ocasión y es como que me gusta tanto, que creo tengo ojo para eso.

Siento que no se me ha hecho difícil.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Es que me tanto, que es un esfuerzo pero con todo el disfrute. Y en cuanto al estudio, la Psicología es algo que me gusta mucho. Ya sabía de años atrás que deseaba hacerlo.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Ahora tener un tiempo es complicado.

Pero sí me gusta caminar y hacer ejercicios o en bicicleta. O salidas a hacer fotos, armando la edición y demás.

Como hacer mi rutina en mi casa, sola.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Sí, me siento una afortunada, porque yo decido hacerlo y todo lo que hago, me gusta.

¿Qué planes tienes en mente?

Terminar la Universidad.

No tengo todavía en general nada claro, pero si en algún momento me surge alguna producción que me interese, no la voy a desperdiciar y lógicamente aunque a la fotografía no la voy a dejar, pienso entregarme de lleno a la Psicología Clínica. Con mis consultorio, mis pacientes. Ojalá.

Entiendo que debe haber más a educación en cuanto a la salud mental, más acceso.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Que busquen eso que les hace bien, que encuentren ese algo en lo que son buenos y le saquen provecho.

En principio para disfrutarlo y luego para sacarle un provecho económico.

La actividad que realice, le va a hacer bien.