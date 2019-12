¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Estudio Magisterio en Salto, en el Instituto de Formación Docente Rosa Silvestri. Este año culminé el tercer año de la carrera.

Y por otro lado, también estoy realizando un curso de Corte y Confección, que ha sido un deseo que venía postergando y ahora creo que es el momento.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Me desempeño en una empresa privada, dedicada a la venta de servicios.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las tres actividades?

Al principio cuesta, debido al cansancio que genera llevar adelante las tres actividades que exigen mucha responsabilidad, pero luego tanto el cuerpo como la mente se acostumbran.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Sí, porque a todas las actividades las realizo con gusto, entonces eso facilita poder desarrollarlas al mismo tiempo.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Durante la semana es medio complicado por la carga horaria, pero me gusta salir a caminar cuando me es posible.

Los fines de semana sí, los dedico para salir y descansar.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

La verdad que sí, muy afortunada.

Primero, porque realizo la carrera que me gusta y segundo, porque teniendo en cuenta la realidad en la que vivimos, no son todas las personas que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.

¿Qué planes tienes en mente?

Para el próximo año espero poder terminar mi carrera y recibirme. Mi meta más anhelada es poder trabajar como Maestra.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Les diría que si realmente desean cursar alguna carrera, curso o lo que sea como estudio, aunque muy de a poco lo hagan, porque vale la pena.

Considero que si trabajamos de lo que nos gusta, las cosas no se hacen tan forzadas y eso nos permite disfrutar lo que realizamos.