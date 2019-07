¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Soy estudiante avanzado de la Facultad de Enfermería, desde donde hace dos años tengo el certificado de Auxiliar de Enfermería. Actualmente culminando los estudios de la Licenciatura de Enfermería, realizando el Trabajo de Investigación final en la Universidad de la República en Salto.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Soy Agente de Policía de la Jefatura de Salto, actualmente desempeñando lab ores en el Grupo de Reserva Táctica de Salto (GRT).

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Si lo fue, en el momento que tuve que realizar la formación como Policía, la llamada «tanda», tuve que abandonar mis estudios, dejándolos de lado por falta de tiempo.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Gracias al horario que realizo de 23 a 7 am, en la tarde puedo continuar mis estudios.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Los fines de semana casi siempre, o en algún momento libre.

¿Te sientes afortunado de poder cumplir este sueño?

Si, todo a base de sacrificio se puede lograr.

¿Qué planes tienes en mente?

Terminar mi carrera y en forma paralela poder seguir la carrera policial, siendo el objetivo recibirme como Oficial de Policía, en la Escuela Nacional de Policía en la capital del país. Siendo esta una oportunidad para acceder a un mayor mercado laboral del que hay en Salto, donde la actividad laboral para los estudiantes de enfermería es escasa y es poco remunerada en comparación con otras partes del territorio nacional.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Que no bajen los brazos, que todo a base de sacrificio se puede lograr, que la voluntad debe estar dirigida a los objetivos que tengan en la vida y que por más que surjan adversidades, teniendo firme convicción y fe en uno mismo, todo se podrá superar.