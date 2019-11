¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

La profesión que estoy cursando es la de Peluquería en Instituto Esbelta. Y preparándome además con estudios, para concurso en lo laboral.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Mi actividad es la de Maestra y aunque ahora estoy en licencia por maternidad, mi cargo es en Escuela Rural N° 32 de Saucedo, anteriormente he desarrollado actividad en Escuela N° 95 Clemente Estable.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Cuando uno desea con todas sus fuerzas lograr lo que se propone, creo que el esfuerzo vale la pena.

Mientras estuve cursando magisterio, hacia trabajos en la chacra y apicultura en un emprendimiento familiar, o sea que estuve los cuatro años correspondientes con mucho sacrificio y en mi afán de siempre cumplir, fui abanderada del Pabellón Nacional que es mi gran orgullo.

Aunque me gusta cumplir con todo a veces me pasa en Peluquería, que obliga da debo faltar y aunque cuento con todo el apoyo de la Profesora Beatriz Coelho que es muy comprensiva y compañera y de mi familia, me hace sentir muy incómoda no poder asistir.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Hay momentos de altibajos que se hace tan difícil, que dan ganas de abandonar todo y solo quedar con lo que nos da el sustento para vivir, pero uno encuentra siempre un motivo para continuar. En mi caso son mis hijos Marianela y Nicolás. Uno piensa en su futuro y que en un mundo profesionalizado uno debe esforzarse para brindarles todo lo que merecen.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Estar con mis hijos y en familia.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Si, me siento dichosa de poder hacerlo.

Cuento con mucho apoyo familiar y soy una agradecida a todas las personas que me han ayudado para continuar con mis proyectos.

¿Qué planes tienes en mente?

Mi gran anhelo es poder continuar ejerciendo mi profesión de Maestra, que aunque es una profesión muy criticada por la sociedad en cuanto a que nuestro salario no está de acuerdo a nuestro horario, no se toma en cuenta nuestro esfuerzo fuera de ese horario para volcarlo al tiempo junto a los niños que atendemos en la escuela.

Y en cuanto al estudio que llevo adelante, luego de recibida de Peluquera, poder instalarme con mi propio emprendimiento para lograr una mejoría económica y pasar más tiempo junto a mis niños.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Decirles, que es bueno salir de nuestra zona de confort y exigirnos un poco más, arriesgando a realizar nuevos emprendimientos.

Es el único camino que nos conduce al progreso y a realizarnos como personas. Sin exigirnos a nosotros, no se consigue nada.

En mi caso, las ganas de hacer nuevas cosas aunque un poco exigida, es porque cuento con el ejemplo de la familia. Lo veo en mi padre que siempre deseó progresar, no bajando nunca los brazos.

Mi hermano está recibiéndose de Ingeniero Agrónomo y siempre trabajó en la chacra para lograr estudiar.

Nosotros como hijos lo mamamos y hay que pensar en que se puede.