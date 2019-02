¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Comienzo a transitar 6° año de secundaria en el Liceo N° 1 IPOLL, en horario nocturno.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Me desempeño en la empresa DIRECTV y mi tarea se basa en el área comercial, de venta en la atención al cliente. Me gusta mucho lo que hago.

Estoy muy cómodo en la empresa, por eso más que nada, la motivación de continuar estudiando, es para lograr superarme.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Si, es bien complicado porque es bastante actividad la que llevamos a cabo.

Además de mi trabajo, emprendimos con mi esposa Mirian un negocio en Salto Shopping ubicado en una de sus islas, destinado a la venta de celulares, servicio y accesorios. Aunque lo atiende en la mayoría del tiempo ella, también hay que dedicarle tiempo y atención a Benjamín, nuestro hijo de cinco años, pero felizmente c ontamos con Nicoll, nuestra hija de 18, que nos ayuda mucho, nos apoya en lo que emprendemos y cuidando a su hermano.

Al liceo concurro de 20 a 23.45, todos los días y no me queda tiempo prácticamente para otra actividad.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Fue difícil desde el comienzo.

El esfuerzo de estudiar y trabajar no es tarea fácil, pero como lo hacemos con la vista puesta en superarnos, lo hacemos convencidos del desafío y el resultado.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Sí, hasta el año pasado jugaba al fútbol en Club Ceibal, pero este año, solicité el pase para Club A. Chaná. Entre el estudio y el trabajo, no me dan los tiempos, por eso creo no poder entrenar.

Siempre hay un espacio y tiempo para pasar con la familia y compartir actividades, como disfrutar de una comida, así como con compañeros de trabajo y de COSALCO también, donde estamos instalados con un stand de DIRECTV.

¿Te sientes afortunado de poder cumplir este sueño?

Sí, claro. Muy afortunado.

Para mi terminar el liceo es sumamente importante.

El orden de los factores no altera el producto, por ese motivo lo continúo hoy al estudio. Además cuento con la consideración de la empresa donde trabajo que me brindan el tiempo que necesito para estudiar y desarrollarme. Lo mismo me pasa con el liceo, donde existen consideraciones importantes, que hay que tomarlas en cuenta.

¿Qué planes tienes en mente?

Este año, tratar de terminar el liceo, en lo laboral continuar creciendo y seguramente va a surgir algo más como para incursionar.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

A mis conocidos y amigos, siempre les sugiero que estudien.

Muchas veces se cierran puertas porque no hay estudio.

Y si están trabajando, lograr seguir estudiando, porque siempre hay posibilidad de crecer. Si bien no en ese trabajo, pero en otro lado y personalmente, sin dudas.

Uno debe agregarle un plus, porque el mundo está muy exigente y no hay que dejarse estar.