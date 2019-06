¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Estoy actualmente cursando Ciclo Inicial Optativo de Ciencia y Tecnología, abreviado por CIOCT en UdelaR, Regional Norte. Es una base de la Carrera de Ingenier ía Eléctrica.

Además, estudio Ingeniería Tecnológica en Electrónica en UTU.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Me desempeño como Docente en Instituto Robotrónica.

Una empresa que contó con el aval de diferentes instituciones del medio, siendo una nueva iniciativa que trata de brindar conocimientos sobre temas de electrónica y robótica.

Encontrando en esta carrera, la ventaja de economizar, sobre todo de la mano de la automatización, que es una tendencia que llegó a nuestro entorno. Aprendiendo como mejorar tareas específicas en rendimiento, que se encuentran en un total crecimiento.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las tres actividades?

Si. Me lleva mucho tiempo.

El año pasado no me pasaba, pero el hecho de hacer dos carreras y trabajar además, es muy sacrificado.

Siento que le dedico tanto tiempo, que pierdo momentos muy lindos con familia y amigos. Pero a su vez, siento que va a valer la pena.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Al comienzo fue más adaptación. Fue costoso el tiempo que debía dedicarle a cada materia.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Si, los fines de semana y cuando no tengo prácticos, me pongo a disfrutar de una programación con Arduino. Una plataforma que me permite cosechar muchos conocimientos, permitiendo a programadores, llevar a cabo diferentes proyectos.

Me gustaría mucho estar al lado de personas queridas y no puedo. Pero trato de ver este tiempo de estudio, como un motor para poder realizarme y luego si, disfrutar con ellos tranquilamente. Recuperarlo a su lado y sentirme bien conmigo mismo. A futuro va a ser un tiempo bien aprovechado.

¿Te sientes afortunado de poder cumplir este sueño?

Si, la verdad que si. Veo por mi familia y personas de mi entorno, que antes, llevar a cabo lo que uno deseaba era muy difícil.

Yo soy un afortunado de poder estudiar y tener un trabajo como el mío.

¿Qué planes tienes en mente?

Recibirme acá en la base que estoy realizando, luego hacer una carrera llamada Maestro Técnico en Electrónica en el CERP, la que me va a dar la posibilidad de revalidar algunas materias de UTU.

Trasladarme después a Fray Bentos para hacer Ingeniería en Mecatrónica, poder ingresar como docente y por último, culminar la carrera de Ingeniería de UdelaR en Montevideo, ya que acá en Salto no está completa. ¡Y por fin poder recibirme!

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

El estudiante se va a chocar con muchas piedras cuando trata de superarse, pero al encontrar obstáculos, que no se caiga.

Que se levante una y otra vez, porque va a haber un día un camino, donde no va a encontrar ninguna piedra.

Y ahí es cuando nos sentimos orgullosos de nuestros logros. Mirando para atrás y pensando: ¿todo eso dejé yo por el camino?