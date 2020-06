Ana María Grassi

¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Realizo un Curso de Peluquería en Instituto Esbelta con Beatriz Coelho, por medio de INEFOP, ya que la empresa en la que prestaba servicios, quedó sin actividad.

Es algo que me gusta mucho y además tiene rápida salida laboral.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Hace aproximadamente 20 años que vendo prendas y accesorios de Martina di Trento. Comencé haciéndolo como un hobby, porque tenía negocio en ese entonces, mucho contacto con el público y lo hago hasta hoy.

Actualmente, he anexado la venta de prendas deportivas de SOL y de Romance, empresa en la que realizo actividad laboral en su local cuando es necesario, unos días a la semana.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Si, el tiempo se me hace muy escaso, porque estoy en muchas actividades a la vez y es como que apenas me da el día para realizarlo todo.

Pero debo reconocer, que me gusta mucho lo que hago.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

En realidad, fui anexando actividades con el correr del tiempo y para organizarme mejor, voy agendando para el día siguiente o para días posteriores, pero como hay ya una clientela conseguida, me adapté.

Y con el estudio me pasa, que sí, tengo un horario para concurrir.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Sí, luego de organizarme con mis dos hijos, en cualquier huequito que tenga durante el día, me encanta concurrir al gimnasio.

Es mi pasión y entreno de lunes a viernes, por más cansada que esté.

Incluso, en plena cuarentena no podía ir y me hacía mi rutina en casa, o salía a andar en bici o a caminar, pero algo hacía, porque siento esa necesidad del ejercicio y me encanta.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Me siento feliz y una privilegiada de poder hacer todo lo que hago.

Tanto en la actividad que llevo adelante, como en el estudio de Peluquería, ya que conté con esa posibilidad.

Me siento muy cómoda con Beatriz y todas las compañeras y hay mucho entusiasmo por culminar el curso además.

¿Qué planes tienes en mente?

Poder culminar el curso, e instalarme con un local.

Y en cuanto a mis ventas, es algo que me gustaría continuar, porque me apasiona mi actividad laboral.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Nunca es tarde para aprender e intentar salir siempre adelante.

El tiempo, lo hace cada uno y queriendo, todo se puede