Una nota exclusiva de: JUANJO ALBERTI,

desde Montevideo

«SHAME»: HIT TOP 10 BILLBOARD HOT 100

En la recordada música disco de fines de los setenta y comienzo de los ochenta, existieron figuras de relieve que acapararon la atención del público en general, que lo llevó a adquirir discos y a bailar la música de éstos artistas en diferentes ámbitos y lugares. La llamada música disco o simplemente disco es un género de música bailable derivada del rhythm and blues que mezcló elementos anteriores, como el soul y el funk, con toques sinfónicos plasmados en arreglos de cuerdas, como ser violines, y latinos en muchos casos, que se popularizó en las salas en épocas setenteras. En ese proceso de evolución toman parte un destacado número de artistas de ese estilo, que van aportando paulatinamente los elementos que acabarán definiendo lo que es en si la música en cuestión: Barry White, MFSB, Gloria Gaynor, The Trammps, Donna Summer, The Jackson Five, Chic, Kool & the Gang, Bee Gees, KC and the Sunshine Band, Village People, Boney M, La Bionda, Eletric Light Orchestra, y hasta la misma Evelyn «Champagne» King, a quien muchos llamaron «la princesa de la música disco». La propia Evelyn con «Shame», hit Top 10 Billboard Hot 100, se constituyó en uno de los grandes sucesos de esos momentos, y hasta hoy día la estrella de los escenarios continúa con sus shows.

ACABA DE CUMPLIR 60 AÑOS

Evelyn llegó a éste mundo el 1o. de julio de 1960 -acaba de cumplir 60 años- en el Bronx, Nueva York, y se crió en Filadelfia, Pensilvania. Tiene siete hermanos. Su padre cantaba en los intervalos de grupos bailables en Harlem’s Teatro Apollo. Su madre también tenía conocimientos musicales y había manejado la banda Quality Red. «Champagne» fue descubierta cuando era una adolescente mientras ayudaba a su mamá a limpiar las oficinas de la fonográfica Philadelphia International Records. El productor Theodore T. Life la escuchó cantar en el baño y comenzó a entrenarla. Meses más tarde, estampó su firma en el contrato que la ligaría con Life’s Galaxy Productions y con la RCA Records, que la lanzaría en breve como nueva figura de la canción de los Estados Unidos.

Su álbum debut fue «Smooth talk», en 1977, que incluía «Shame», su tema más sonado. El registro se convirtió en disco de oro por superventas. Otro simple de ese disco grande, «I don’t know if it’s right», llegó al casillero 23 en el Billboard Hot 100 y al 7 Soul, logrando su segundo disco de oro de manera continuada.

MÁS y MÁS DISCOS

En 1981, Evelyn graba «I’m in love», que es lanzado en sencillo y álbum, logrando el primer lugar en R&B y en la lista bailable de agosto de ese año; también logró su punto máximo en el sitio 40 en la lista de hits. Al año siguiente edita el álbum «Get loose», con el simple «Love come down», impactando en UK singles chart, parándose en el escalón siete durante tres semanas. Continuó con»Betcha she don’t love you», logrando el puesto 2 en la lista Soul y 49 en la lista Pop. Desde mediados hasta fines de la década de los ochenta, King proseguiría en el listado exitoso, colocando ocho discos simples en el top 20 Soul.

El 20 de septiembre de 2004, «Shame» se convirtió en uno de los primeros discos en ser incluido en el Dance Music Hall of Fame en una ceremonia celebrada en el club Spirit de Nueva York.

PLANEO UN RETIRO y UN RETORNO

Exactamente el 14 de agosto de 2007, Evelyn lanza su primer álbum de estudio luego de doce años de inactividad, «Open book». Presentó el simple «The dance», que alcanzó el casillero número 12 en la lista de reproducción de Hot Dance Club.

En 2011, King también colaboró con el productor de «deep house» Miguel Migs, en el tema «Everybody», que se incluyó en su disco-grande «Outside the skyline». El single de «Everybody» fue editado el 19 de julio de 2011. En 2015 formó una banda con las cantantes disco Martha Wash y Linda Clifford, llamada First ladies of Disco.

La agrupación lanzó su primer sencillo «Show some love» en marzo de 2015, que logró el número seis en las diferentes listas. La banda hizo su primera gira en 2017, pero ya en diciembre de ese año, Evelyn abandonó el grupo. En 1990, King había contraído nupcias con Freddie Fox, un guitarrista de jazz. Siete años más tarde, en 1997, perdió a tres familiares por diversas enfermedades. En 1987, su hija Johnniea nació con problemas varios, dejando de existir dos años después. Más allá de todo, hoy continúa realizando giras y presentaciones por todo el territorio norteamericano y también en el exterior.