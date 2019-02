La Empresa de asesoramiento informático ABECH mudó sus instalaciones, y desde el 1° de febrero se encuentra en calle Uruguay 1018, presentando una propuesta innovadora para hacer negocios. LINK habló con Everton y Mauro de ABECH.

– Hace casi dos años charlamos de lo que es ABECH, y recuerdo que la sede física se encontraba en Amorín 160, y hoy están en Uruguay 1028, ¿qué significa para ustedes este salto?

– Es un salto a un escalón bastante grande. Hace algunos meses no creíamos estar en una oficina de este porte, pero gracias a nuestro nuevo sistema pudimos llegar a esto.

– En aquella oportunidad les preguntaba si se consideraban emprendedores, creo que esto responde a aquella pregunta…

– En el momento que nos entrevistaste la empresa era un emprendimiento, lo sigue siendo, pero ahora se suman las oficinas, que vendría a ser otro tipo de emprendimiento.

– ¿Cómo fue la idea de recuperar esta casona en pleno centro de la ciudad?

– Desde el principio de nuestra empresa siempre ayudamos a otros emprendedores. En cada proyecto que hacíamos tratábamos de involucrar a muchos profesionales y emprendedores en sí. En esta oportunidad lo que decidimos fue que a esas personas que trabajan con nosotros de forma independiente, que son muchas, que puedan trabajar en un mismo espacio físico e interactuar de forma más fácil. Eso fue lo primero. Ahí fue que decidimos tener una oficina más grande, con muchas habitaciones y hacer espacios CoWork y fortalecernos unos a otros, trabajando en comunidad y ayudando a quienes recién comienzan.

– Todavía hay oficinas vacías.

– El 50% de las oficinas ya están alquiladas.

– ¿Quiénes pueden venir a buscar un espacio para instalarse?

– Todo tipo de profesional, no tenemos ningún filtro sobre eso. Actualmente ya está con nosotros una escribana, una empresa de robótica, de educación, una empresa de vuelo que capacita a personas a volar en aviones de porte medio, también hay secretarias de una empresa de limpieza, administrativas, hay una persona que es masoterapéutica. Ahí ya encontramos profesiones variadas. La idea es la diversidad, que alguien entre y encuentre en el edificio varios servicios.

Además queremos lograr que las personas que trabajen aquí se sientan cómodas. En las instalaciones hay espacios compartidos, interactivos, dos patios internos muy bien decorados y que pueden usar tranquilamente.

– Recordemos a nuestros lectores qué es ABECH.

– Es una empresa digital en informática empresarial donde desarrollamos software. Básicamente estamos divididos en dos partes, la agencia digital se enfoca en todo lo que se trata de redes sociales, publicidades off line. Después está la parte en informática empresarial, que es la parte de desarrollo de sistemas empresariales, por el que contamos con un sistema de facturación electrónica propia para empresas chicas y grandes, y algo novedoso que hemos hecho, un sistema de control de ventas con tarjetas, sistemas contables, sistemas de administración, y además, páginas web.