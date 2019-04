Fátima (23) y Nahuel (22) hace diez meses que comenzaron con “Dolce Chocolate”, emprendimiento gastronómico cuya materia prima por excelencia es el chocolate.

– ¿Cómo se les ocurrió la idea de este emprendimiento?

– Fue idea de los dos, pensando siempre en ver qué podíamos hacer para poder tener algún emprendimiento, y como vimos que acá en Salto no había nada relacionado al chocolate, se nos ocurrió armar este emprendimiento dedicado todo a la elaboración artesanal con chocolate.

– ¿Qué elaboran?

– En principio empezamos solo con bombones artesanales rellenos, luego le fuimos sumando tabletas de chocolate. Después se fueron anexando cosas como alfajores, y ahora que es época de los huevos de pascua también, además de paletas de chocolate, muffin, o sea, productos que también se pueden comer en otros sabores pero agregándole el chocolate como el producto principal, porque la esencia de nuestros productos es el chocolate.

– ¿Tienen alguna receta secreta? Les pregunto porque me dijeron en el diario que gustó mucho…

– No, recetas secretas no, pero lo que nos parece que a todos les gusta es el chocolate que usamos, que es de calidad y que no se vende acá, lo traemos de Montevideo.

– Hace casi un año que comenzaron con este emprendimiento, ¿cómo les ha ido?

– Muy bien, pero reconocemos que al inicio costó, pero eso fue hasta que comenzamos a promocionar nuestro trabajo, y la verdad es que hasta ahora marchamos bien. Pero es cierto que al principio cuesta, cuando decidimos arriesgarnos a emprender y no se obtienen los resultados que uno podría esperar, pero a la larga sí. Entonces, hay que pensar en aquello jóvenes que recién están pensando en tirarse para este lado del emprendedurismo, motivarlos porque es un lindo camino, y si uno le pone ganas, podrá salir adelante.

– ¿Se consideran emprendedores?

– Sí, sí, totalmente. Tenemos un espíritu emprendedor que nos motiva a seguir buscando e innovando para ver qué nuevo producto agregar, qué cosa nueva hacer que sea llamativa, algo que atraiga a la gente a consumir nuestros productos. En ese caso, Nahuel es quien siempre piensa el diseño. En esta última Feria de Diamante surgió la idea de los bombones con diseños, que son bombones pintados, que tuvo una muy buena repercusión y toda la gente que los probó quedó verdaderamente encantada.

– ¿De dónde sacan esas recetas que gusta tanto?

– Saco ideas de otros lugares del mundo, uso mucho el internet para eso, mezclando con ideas propias. O sea que no es todo lo que veo sino que es agregar nuestro toque.

– ¿La gente les puede pedir algún diseño en particular o son ustedes los que ofrecen los diseños?

– Nosotros hacemos los bombones con diferentes formas, en sí cada gusto tiene su forma. Tenemos también formas de corazón para San Valentín, y si la gente quiere algo especial, se hace, no hay problema.

– ¿Cómo hace la gente para contactarse con ustedes y poder hacerles pedidos?

– Nos manejamos a través del WhatsApp (094 183 849), Facebook (Dolce) e Instagram (@dolcebombones).