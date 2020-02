«Mi casa es mi lugar en el mundo»

Con Judith Diogo – Integrante de Cooperativa COVIEF 2

Para Judith, la entrega de su vivienda propia fue un sueño hecho realidad.

Dentro de todo el transitar del trabajo duro e intenso que tuvo que atravesar, logró una completa satisfacción.

Se incorporó a la Cooperativa COVIEF 2, un tiempo después que sus compañeros-vecinos y tuvo ella una duración de 24 meses en obra.

La vida no le había mostrado su mejor lado desde niña y luchó con todas sus fuerzas, para conquistar un techo para su familia.

Con tan rica historia de vida, damos paso a que sea la misma protagonista quien nos deleite contándonos: «Con mis hijos, vivíamos en un lugar donde predominaba la humedad en casa de mis abuelos en Barrio Ceibal, en un ranchito de cartón», nos dice.

Yo me crié en un ranchito de chapas de cartón, piso de tierra y las paredes de barro y chilca en Barrio Artigas. Luego se pasó al rancho de paja o lata con chapones de los tanques grandes.

A mí me crió mi abuela y ella siempre me contaba, que mi mamá me dió a luz y como no mantenía una buena relación con mi padre, cuando yo tenía unos nueve meses de vida, ella llegó a la casa de mi abuela y le dijo: «Le voy a dejar a la nena un ratito y ya vengo».

Mi abuela le dijo que sí, me sostuvo en sus brazos y ella se fue. Hoy cuento con 44 años y ella nunca volvió.

A partir de allí, me crió mi abuela, a quien aprendí a decirle mamá.

La que me cuenta, que al pasar el tiempo, y ver que ella no volvía, salió caminando conmigo en brazos para afuera y encontró un bolsito con mi ropa del lado de afuera del rancho.

Ya no pensaba volver.

¿Le afecto a usted?

No, lo tengo superado. Cuando fui adolescente, me entraron unas ganas de conocerla…

No sé si era por la pobreza en la que vivimos o era porque quería algo diferente y tal vez ella me lo podría brindar.

Fue cuando comencé el liceo, porque se estilaba la época de los 15 y yo no tenía madre. Pero la tenía a mi abuela, que suplía todas las carencias de afecto.

Hace un tiempo que me enteré que mi mamá había fallecido.

Yo amé a mi padre, porque siempre estuvo conmigo.

En el lugar donde crecí, era tanta la pobreza, tanto el hambre que se pasó, que a veces recuerdo la época de Los Corrales en Barrio Artigas cuando carneaban. Nosotros hacíamos colas para llevarnos las patas de los animales carneados, las achuras, las cabezas y era lo que cocinábamos para comer.

¿Cuándo se fué para Bº Ceibal?

Nos sacaron de allí, porque supuestamente esa zona era calle y pertenecía a la ruta 31.

Se formó Barrio Don Atilio y se fabricaban ranchitos de cartón, pintados de color aluminio y de pisos de hormigón. Donde en una pieza grande afuera, que estaba repartida en cuatro, se hizo un baño para cada vecino.

A mi no me quedó tanto en la memoria la ausencia de mi madre, como todas esas cosas que me tocó vivir. Lo tengo muy presente.

Y se lo cuento a mis hijos.

Y ellos, a muchas de las cosas que les cuento, no lo pueden creer. Como por ejemplo que no sabíamos de la existencia del gas. Nosotros hacíamos fuego adentro del rancho o atrás para cocinar. Y cuando no había nada para comer, muchas noches como había abundancia de naranjas, arrimábamos unas cuantas al lado del fuego en invierno y las comíamos calientes.

O mate cocido, que era lo que había.

Muchas veces me da pena contarles más a mis hijos, porque mi gran anhelo, es que ellos nunca tengan que pasar todo lo que yo pasé.

Como por ejemplo tantas noches de tormenta y los ranchos se agujereaban, con la piedra rompiendo el cartón.

Mamá nos ponía debajo de la mesa para protegernos y el piso era un barro total. El agua corría entre nosotros.

Eso a mí me ayudó y en mi mente estaba, no volver a pasar por aquello, ni que lo pasaran mis hijos. Pienso que avanzamos como sociedad y eso ya nadie más lo va a vivir.

De ahí fue la idea de construir nuestra casa actual.

¿Cómo surge la idea de integrar la Cooperativa en la que se encuentra?

Mi abuela, había fallecido y es tanta la humedad en la casa, con sus paredes ardidas, la ropa siempre con olor, con la misma humedad del terreno por la construcción muy precaria, que se necesita mucho dinero para arreglar y yo no tenía, entonces pensé en encontrar terreno en un lugar más seco.

¿Cuánto hace?

Seis años atrás.

Yo ya estaba trabajando como mucama para el lado de Termas, pero mi esposo tuvo un accidente, el que me frenó bastante en la refacción de esa casa. Era difícil la situación y había que priorizar, atendiéndolo a él. Los gastos que se generaban, me limitaban en la compra de materiales y dejé de arreglarla. Cuando él se recuperó, se fue y comencé a buscar terreno. Pero ya sabía que tenía que pensar en la cuota y en edificar y me iba a llevar mucho tiempo. Fue cuando un conocido, me ofrece la posibilidad de poder integrar la Cooperativa COVIEF 2.

Fueron muchos los miedos, pero con la novedad de que había una vacante, ingresé.

Ellos ya estaban en obra y aceptaron lo que yo podía ofrecer.

¿En qué etapa estaba la obra?

Un módulo de los tres que se realizaron, estaba con una altura importante.

Yo en realidad, intenté integrarme pero totalmente sin conocimiento previo. Me recibió el capataz de obra, enseñándome y explicándome lo que se hacía y allí le dije que no sabía hacer nada de obra. Me dijo que contaban con personas que orientaban, como profesionales de la construcción y que el trabajo lo teníamos que hacer nosotros como peones y como propietarios de las viviendas. Que allí se trabajaba por medio de ayuda mutua.

¿Cuándo comienza a trabajar?

Fue un día de semana, pero no tenía idea de lo trabajoso que era. Lo cansados que terminábamos cada jornada.

Era admirable que esa gente a la que me uní, hacía nueve años que habían fundado la Cooperativa y estaban remando para conseguir todo lo que habían logrado hasta el momento. Eran al comienzo empleados de Cibarán. Luego algunos se retiraron e ingresaron otros.

¿Cómo fue el primer día de trabajo?

Muy cansador.

Teníamos que llevar herramientas chicas y me hacen entrega de los zapatos de seguridad. Era pleno verano y habían unas muchachas trabajando debajo de un trozo de sol y sombra.

Ataban alambre y a mí me mandaron a hacerlo, para hacer la estructura de las columnas con varillas.

A medida que avanzaba la obra, más trabajo había.

Llegó el tiempo de hacer mezcla y había que alcanzar pedregullo, arena, cerámicas, acarreando y subiendo y bajando de lugares. Tirando ladrillos a los oficiales, que estaban en un segundo piso.

Y terminaba siendo un hombre trabajando.

¿Qué expectativa le generaba?

Mucha. Veíamos que iba avanzando y de a poquito, formando nuestra casa.

Pero uno iba todos los días con la ilusión y emoción de la gran expectativa que teníamos, cada uno con su problema de hogar. Guardo un recuerdo muy lindo y de emoción, cuando llegó un camión azul enorme con todos los artículos de los baños. ¡Ver aquello fue emocionante! Recordé enseguida mi baño anterior, afuera, lejos del rancho. Sin piso, ni inodoro.

¿Por otro lado estaba su actividad laboral?

Sí, inolvidable. Mis hijos, Maira, Mauro y Romina, junto con mi nieto Dante, me acompañaban en todo.

Yo cumplía mi jornada en AXION y además, continuaba con limpiezas que no podía abandonar.

¿Cómo se organizaba con el tiempo?

Trabajaba, como hoy 8 horas de corrido en la Estación, en las limpiezas y venía el resto del día a la obra. Y si me faltaban horas en la obra, las pagaba trabajando sábados y domingos, además de las sereneadas.

¿Cuánto tiempo pasó para contar con la casa?

Fueron 24 meses, que trabajé. Los demás, mucho más.

A mí el cuerpo me pasó factura. Llegó un momento, que les dije que mi organismo no resistía más. Sentía como espinas que me pinchaban por cansancio, me comenzaron a dar ánimo y logré llegar al final. Pero creí que no iba a poder. Yo tengo siempre mucha fé en Dios y me animé a llegar a pedirle ayuda al Padre Pío, haciéndole una promesa de pelarme la cabeza y creo firmemente que conté con su apoyo. Yo también le cumplí la promesa.

¿Cómo fue el día del sorteo?

Emocionante.

Mi casa tiene cuatro dormitorios. Me entregaron la llave y fuimos con mis hijos, mucha gente que me acompañó ese día y cuando llegamos a la puerta del frente no pudimos abrirla (Sonríe), porque estaba muy nerviosa y tuvimos que entrar por la del fondo.

Yo nunca había tenido un dormitorio solo para mí, mis hijos nunca tuvieron puerta en los dormitorios y mucho menos llave.

Me crié, levantándome de la cama teniendo allí nomás la cocina, el fuego en la misma pieza.

¿Cómo se siente hoy?

Tal vez para algunas personas, no es tan importante una casa. Pero para mí es todo y mi casa es un palacio.

De vivir en un rancho de tierra y cartón, sin luz, porque hacíamos una curuyita con unos frascos, que le poníamos una mecha, lo llenábamos de kerosén y esa era nuestra luz, hoy tocamos un botón y tenemos luz.

¡Para mí es un placer estar en mi casa!

La disfruto mucho.

Es mi lugar en el mundo…

