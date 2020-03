La forma de tu pulgar puede revelar mucho sobre tu personalidad

La quiromancia es el intento de predicción a través de la lectura de las manos. En teoría, estas lecturas revelan el perfil psicológico y fisiológico de una persona. De hecho, esta práctica está ligada a las ciencias ocultas y a la adivinación y científicamente se le considera una seudociencia.

Te traemos un test simple que puede hacer tú mismo e incluso, hacerlo con tus amigos. Consiste ve la forma y tamaño de tu pulgar ya que este puede decir mucho sobre tu personalidad.

La forma de tus manos dice mucho más de tu personalidad de lo que crees, y es que las usamos constantemente: para comunicarnos o coger cosas; nuestros pulgares oponibles son ese factor crucial que nos diferencia de la mayor parte del resto de animales y serán ellos, nuestros pulgares, los protagonistas de hoy.

Nuestras manos y dedos

Como ya lo hemos mencionado, nada nos define mejor que nuestras manos, ellas revelan mucho sobre nosotros, tanto así, que es a través de los dedos que la ciencia criminalista resuelve algunos casos y no sólo por las huellas dejadas en las escenas.

Pulgar tipo A

Si ambas falanges de tu pulgar son iguales en longitud, eres una persona equilibrada que trata de encontrar armonía y paz. Las personas que tienen el pulgar de esta forma son por lo general calmadas y buenas para hablar y enseñar.

Otros rasgos de un «Pulgar Tipo A»

Siempre tienes gente a tu alrededor , ya que la energía que transmites es muy positiva, acostumbras a dar buenos consejos, eres muy entretenidos, empáticos y buen maestro. Como pareja sueles ser fiel, leal y cariñoso.

Pulgar tipo B

Si la primera parte de tu pulgar es más larga que la segunda, entonces eres un perfeccionista, estás muy dedicado a tus ideas y nunca estás satisfecho con los detalles. Para ti todo debe estar en perfecto orden y siempre hay algo que mejorar.

Otros rasgos de un «Pulgar Tipo B»

En ocasiones te obsesionas con una idea, pero siempre encuentras la manera de tener éxito. La gente te respeta por tu honestidad y puede confiar en tu palabra.

Pulgar tipo C

Si la parte inferior de tu pulgar es más grande que la superior, eres un gran trabajador aunque probablemente ni ha sido fácil para ti alcanzar en éxito, pero superas cualquier obstáculo y siempre encuentras lo bueno en cada situación.

Otros rasgos de un

«Pulgar Tipo C»

Eres confiado e inteligente, tus ideas siempre son claras y no hay muchas cosas que te confundan.

Pulgar tipo D

Si tienes un dedo tipo D o pulgar flexible, eres más expresivo y emocional que las personas con pulgares rectos. Te adaptas fácilmente a las circunstancias cambiantes y a los nuevos entornos.

Otros rasgos de un «Pulgar Tipo D»

Eres muy creativo y artístico, el arte está hecho para ti, eres muy curioso y estas abierto a lo que le mundo puede ofrecer, encuentras formas interesantes de resolver problemas y alcanzar metas.

Pulgar tipo E

Si tu pulgar apunta hacia arriba, tienes un pulgar tipo E o pulgar recto, eso te hace una persona obstinada, a quien le gusta dominar. Eres una piedra, no te dejas doblegar y siempre se puede confiar en ti.

Otros rasgos de un pulgar tipo E

Siempre cumples con tu palabra y tomas decisiones correctas sin lastimar a nadie.

Pulgares tipo F o pulgares distintos

Algunas personas tienen los pulgares diferentes, ya sea por nacimiento o por algún golpe o accidente en la niñez, estas personas suelen ser de carácter y personalidad cambiante.

Rasgos de tu personalidad de acuerdo a la longitud y forma de tus dedos

Dedo con punta recta

Eres fuerte, independiente y reservado, no te gusta andar ventilando lo que te pasa ni mostrar demasiado tus sentimientos. Tu corazón es muy grande, eres justo y honesto.

Dedo con punta

redondeada

Eres creativo, cuando te pones una meta, no descansas hasta alcanzar tu objetivo, de igual manera cuando te entregas a alguien lo haces al 100%. Eres leal y por eso a veces te da miedo que te defrauden.

Dedo con nudillos grandes

No eres rencoroso, generalmente olvidas todo lo que te molesta, eres de mente abierta, respetas la opinión de los demás y siempre estás abierto a escuchar a otros. procuras no herir a los demás.

Pero para mayor exactitud aquí hay otro análisis sobre los dedos de tus manos

Dedo anular más largo que el índice

Tienes un encanto que al resto le parece irresistible. No te da miedo tomar riesgos, eres atrevido y decisivo.

Dedo anular más corto que el índice

Tienes una gran autoestima y eso hace que seas un líder por naturaleza, pero debes cuidar con ser arrogante. En situaciones difíciles sueles ser quien resuelve las cosas, gracias a tu ingenio.

Dedo anular y dedo índice del mismo tamaño

Eres una persona confiable, sueles escuchar más que hablar. Eres, también, un gran comunicador. No te gustan los conflictos así que tratas de mantenerte lejos de ellos. Eres muy organizado, te llevas bien con casi todo el mundo y eres muy fiel con tus parejas.

Será mejor que comencemos a cuidar nuestras manos ya que como vemos reflejan mucho sobre nosotros

«Retos con confianza»

Con Ianina Magnone – Esposa de Germán Coutinho

“Germán hoy se encuentra en el punto justo: joven, con mucha experiencia”

En un mes especial por ser el de la Mujer, comenzamos una disfrutable etapa en Diario EL PUEBLO, de “Retos con confianza”.

Se trata de historias de Mujeres relacionadas de forma directa e indirecta con la política de nuestro departamento, instalada en la sociedad.

Como primera Mujer invitada, convocamos a Ianina.

Quien gustosamente accedió a dialogar, brindándonos su mirada sobre los tiempos actuales de elección departamental y la trayectoria de su esposo Germán Coutinho. Actual Senador de la República y candidato a la Intendencia de Salto por el Partido Colorado para el próximo período.

Ianina es oriunda de Montevideo, trasladándose en su niñez casi en forma permanente a diferentes puntos del país, debido a la actividad laboral de su papá. Pero llegado el momento de comenzar primaria, se sintió orgullosamente adoptada por la ciudad de Salto.

Es la segunda de seis hermanos, guardando valores increíbles inculcados en ese hogar, con una infancia hermosa e inolvidable y con una unión familiar que la ha hecho extraordinariamente feliz.

Sentadas cómodamente en el living de su hogar, así comenzamos a conocerla:

¿Cómo recuerda su niñez?

Con muchas pelotas y pocas muñecas, por el hecho de ser cuatro hermanos varones y dos mujeres.

¿Cuáles eran sus anhelos mientras crecía?

No llegué a tener que decidir que iba a estudiar, porque me casé muy jovencita y comencé enseguida a trabajar, así como lo hizo Germán luego de casados.

¿Cómo conoce a Germán?

En una fiesta, en el patio del Colegio Salesianos.

Nunca lo había visto antes.

Él era un poquito mayor que yo. Comenzamos de novios, nos casamos al tiempo y hoy llevamos 27 años de casados.

¿Cómo vivió la determinación de Germán de acercarse a la política?

Él había participado ya activamente en época de secundaria en el Liceo Ipoll, en una lista de la Federación de Estudiantes del Interior.

Entró en un impasse y se fue luego acercando nuevamente a la política, hasta que lo llamó el Esc. Eduardo Malaquina para una actividad laboral en Oficina de la Juventud de la Intendencia en el 2000, para luego continuar en el camino de la política.

Pero Germán, fue político llanamente siempre.

Porque con el tiempo se fue perfilando, creó su lista, la agrupación y todo se fue dando.

¿Cómo la hacía sentir como esposa, el hecho de verlo avanzar en la política?

Verlo avanzar fue maravilloso.

Paso a paso y de a poquito. Pero lo de Germán es vocación pura.

Y aunque yo me he dedicado más a los chiquilines, que no son pocos, así se dió todo… naturalmente.

Yo ayudando desde casa y él dedicado a lo que le gusta hacer.

Le gusta la tarea ejecutiva y luego de concretarla, la disfruta.

Así sea con pequeñeces conseguidas, porque entiendo que a veces el aporte es pequeño, pero le cambia la vida a la otra persona.

Y eso es lo más gratificante para él.

En la época en que Germán era Intendente, yo aún tenía a mis hijos pequeños y pude dividir mis tiempos como para trabajar, que lo hacía en Tienda Mafalda y atender a la familia.

Me parecía que era una preocupación menos en la que Germán tenía que pensar.

Aunque bastaba y basta levantar el tubo por cualquier dificultad que aparezca, para tener la tranquilidad de que se encuentra de inmediato aquí.

Pero pienso que para nosotros es algo natural, de la misma manera que se lleva adelante un matrimonio con hijos.

Además, me encanta ocuparme de ellos.

¿Cómo se presenta ante usted, el hecho de haber ganado la Intendencia en una oportunidad?

Obviamente la alegría por él y por toda la gente que ha hecho el esfuerzo para lograrlo.

La gente que se dedicó a acompañarlo, ha dejado mucho tiempo de su vida para hacerlo.

Pero si me preguntas si algo nos cambió a nosotros, continuamos siendo los mismos de siempre, con la alegría de lograrlo, que fue maravilloso.

¡Haberlo vivido, fue inolvidable!

Aunque el logro fue con mucho sacrificio. No fue fácil.

¿Cómo se vió como Mujer, en la condición de Primera Dama departamental?

(Sonríe). Me gustó mucho estar presente ese día, pero yo me fui a sentar con mis padres políticos, cuando alguien me sorprende tomándome del brazo y diciéndome que debía sentarme adelante, junto a Germán

Moría de la vergüenza, pero lo tuve que hacer.

¿Ha tomado contacto directo con algunas situaciones de la política, a su lado?

Germán es terriblemente inquieto y no para.

Y a mí se me hace terriblemente difícil seguirle el ritmo.Y si yo intento seguirlo, me pregunto qué pasará con los chiquilines, que todavía tengo que brindarles atención.

Alguien tiene que acompañarlos y que también se sientan apoyados.

Pero siento, que el político es Germán y el candidato, es él.

Él es el protagonista.

¿Cuenta Germán con sus opiniones si las necesita?

Si, claro. Muchas veces llevamos adelante una conversación, compartiendo un mate y puedo brindarle una opinión, pero la decisión final siempre es de él.

Intento no intervenir, porque tenemos poco tiempo para disfrutar estando juntos y la parte política, es solo de él.

Yo soy la mamá de los chicos, su esposa y prefiero no intervenir, para que trabaje tranquilo y sin presiones.

Y ahora que nuestros hijos están grandes, tenemos otro tipo de charlas, donde dialogamos todos, de todos los temas, con opiniones formadas por su forma de ser como personas adultas.

¿Cómo se conforma su familia?

Tenemos con Germán cuatro hijos: Carlos Martín (26), María del Pilar (21), María Ianina (17) y Germán Manuel (10).

¿Por qué se caracteriza Germán?

Su principal característica, es que es sumamente trabajador.

Desde mi punto de vista, la persona es política porque tiene vocación de servir.

La política es para ayudar y por el bien de los demás.

Pero Germán se entrega de tal manera a su vocación de apoyo a la gente, que no se permite un respiro.

¿Cómo ve su candidatura hoy?

Imparable, como las demás veces.

Impresionante.

Pero hoy, puedo observar que Germán se encuentra en el punto justo: joven, con mucha experiencia.

Fue primero con años en el ejecutivo, luego como Intendente y actualmente como Legislador. Con una tarea totalmente diferente, pero muy rica en experiencia.

Debe estudiar mucho, prepararse para las Comisiones donde actúa, consensuando con compañeros que no son del mismo partido, buscando el común denominador, entre otras tantas actividades para que las cosas funcionen.

Es un honor lo que ha vivido, por eso lo veo en su mejor momento.

¿Le gustaría contar con un rol social?

Nunca me lo planteé.

Me pasó cuando Germán fue Intendente, que yo trabajaba y con toda la tarea dedicada a los niños, me sentía superada.

Tanto así, que llegó un momento en que tenía que decidir por encaminar a los chicos que estaban mucho tiempo necesitándome o trabajar.

Y opté por abandonar el trabajo, dándome cuenta de que los chicos me ocupan hasta hoy, el día.

Además pienso que hay mucha gente preparada para ocupar ese rol, que yo, por ser la esposa de…

Hay tanta carencia, tanta gente sin trabajo, tanta gente con hambre o con enfermedades y entiendo que hay mucha gente capacitada para brindarles apoyo, mucho más que yo, que puedo ser solidaria sin estar ocupando un lugar.

Puedo dar una mano, siendo útil cuando alguien me necesite, pero sin sentir que trasciendo.

¿Cómo se ve siendo la esposa del próximo Intendente?

Igual que siempre.

Nada tiene por qué cambiar.

¿Por qué tiene que ser Germán el próximo Intendente?

Porque se necesita alguien como Germán.

Tiene que ser alguien con experiencia, temple y dedicación.

Con capacidad.

Y siento que Germán cuenta con ello y mucho más.

Vivimos muchas cosas difíciles, que nos hicieron aprender.

¿Le molestan

las críticas?

No. Pero hay que ser muy fuerte, para soportar algunas muchas injusticias que se llegan a oír. Con mochilas que hacen cayos de pesadas.

Había que verlo a Germán trabajar de sol a sol, poniendo todo de sí para llegar a conseguir logros.

Era verlo salir a golpear puertas, entrevistando personas.

A que lo recibieran en Montevideo, buscando inversiones, intentando hacer obras, entre otras miles actividades que lo vi hacer.

Por eso insisto en que tiene la capacidad total y Salto necesita una persona así.

Por el hecho de haber estado y aprendido. Cometiendo errores sí, pero admitiéndolos.

¿Con qué disfruta usted?

En mi casa cuando estamos los seis.

Sólo con ver a mis hijos a mí alrededor, soy feliz.

Simplemente con estar con ellos. Muchas veces charlando, con un mate de por medio, es maravilloso y no puedo pedir más.

Me hace sentir de fiesta cuando logramos que estemos todos, ya que una de mis hijas, estudia y vive en Montevideo.

¿Un mensaje a la Mujer?

La mujer de hoy, trabaja, se encarga de su casa y es muy activa.

Las mujeres son fuertes, las mujeres salen adelante, sí o sí.

No son más, pero no son menos.`

¡Son tan valiosas!

Un saludo a todas en su día…

*** Albahaca ***

Hierba aromática que pertenece a la familia de las llamadas lamináceas, que proviene de regiones del trópico de Asia como Irán o India entre otras.

Tiene detrás de sí, diferentes leyendas, mitos y aspectos culturales que la caracterizan.

Por ejemplo, algunas leyendas africanas afirman que esta hierba protege de los escorpiones y en algunas tradiciones de Europa aseguraban que la Albahaca simbolizaba a Satanás.

Hace cientos de años, en Grecia, se creía que la albahaca era símbolo de desgracia, el odio y la pobreza, pero actualmente en Italia la albahaca representa amor.

Hay muchas referencias culturales que la catalogan a la albahaca por lo que es: una hierba totalmente completa.

Beneficios

Ayuda en el tratamiento de la tos y la flema;

En el proceso de cicatrización de las heridas;

Problemas de estómago;

Falta de apetito;

Gases;

Aftas;

Dolor de garganta;

Roncar;

Amigdalitis;

Náuseas;

Verrugas;

Estreñimiento;

Cólicos;

Ansiedad;

Insomnio;

Migraña;

Picadas de insectos.

Salsa pesto con albahaca

La salsa pesto es una de las salsas más utilizadas y fáciles de elaborar en casa. Puede ser utilizada en la pasta, en las pizzas y con queso ricotta para hacer un aperitivo.

Ingredientes

·1 ramo de albahacas frescas;

·50g de almendras, nueces o piñones;

·50g de parmesano;

·2 cucharadas de aceite de oliva;

·1 taza de agua caliente;

·Sal y pimienta al gusto;

·Exprimir 1/2 limón o 1 entero, de acuerdo a su preferencia;

·1 diente de ajo triturado.

Preparación

Licuar en la licuadora todos los ingredientes y reservar en un frasco en heladera durante 4 o máximo 5 días, sino puede ser congelado en pequeñas cantidades y ser utilizado poco a poco.

Mascarilla de albahaca

Las mascarillas caseras para el rostro elaboradas con hojas de albahaca son aún más efectivas y beneficiosas para la piel cuando se combinan con las propiedades de la miel, este último un antiséptico y antioxidante natural que elimina las impurezas y retrasa el proceso de envejecimiento cutáneo.

Si aplicas una mascarilla de albahaca sobre tu rostro una vez a la semana, podrás presumir de una piel saludable, bonita, joven y luminosa.

Y es que esta planta no solo es ideal para elaborar una amplia variedad de recetas de cocina, sino también para cuidar el cutis debido a sus propiedades antisépticas y antibacterianas, las cuales se ocupan de mantener el rostro limpio y libre de impurezas.

Si deseas lucir una piel preciosa usando una mascarilla de albahaca tan solo necesitarás unas cuantas hojas de esta beneficiosa planta y un poco de miel.

Ingredientes

Hojas de albahaca

1 cucharada de miel.

Sumerge las hojas en agua caliente, luego de machacarlas, súmalo a la miel e inmediatamente aplícalo en el rostro y déjalo reposar durante 20 minutos.

Lávate el rostro con agua tibia y aplica una crema humectante.

