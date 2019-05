Entrevista central Link

Andrea Benítez, referente del Ministerio de Industria y Minería (MIEM) para Salto; Florencia Garciazzo, que trabaja en DINAPYME (Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas), también del MIEM; y Lucía González, que representa a la Cámara de Diseño del Uruguay, presentaron anoche en la sede del Centro Comercial e Industrial de Salto el Programa Prodiseño para nuestras Pequeñas y Medianas Empresas.

– ¿Cuál es su función?

Benítez- Mi principal función en el departamento es poder acercar las herramientas, programas e instrumentos que el Ministerio de Industrias tiene disponible para la mejora de la competitividad de las empresas. Estoy viviendo en Salto y estoy disponible para evacuar dudas en cuanto a los programas y para ayudar a las empresas a hacer las postulaciones o a hacer los trámites que son de requerimiento para poder postularse a los distintos programas o instrumentos.

– ¿Qué empresas podrían postularse?

Benítez- Depende del tipo de instrumento del que se trate, en este caso, hoy nos convoca la difusión del Programa Prodiseño.

– ¿Cuáles son los detalles de este nuevo programa que hoy vienen a presentar a nuestra ciudad?

Garciazzo- Trabajo en DINAPYME, que a su vez trabaja siempre con micros, pequeñas y medianas empresas, así que ese es nuestro público del Programa Prodiseño, cuyo fin es que las empresas incorporen diseño para aumentar su rentabilidad y su competitividad en diferentes áreas de diseño, de producto, de proceso, textil, indumentaria, de gráfico packaging, de web multimedia, de emprendedurismo comercial. Es un subsidio, que puede llegar a ser de hasta el 80% si es micro empresa, 70% si es pequeña y 60% si es mediana empresa. El monto es de hasta $ 120 mil sin IVA, $ 60 mil si es web, es menor en ese caso porque hay una mayor sensibilización en cuanto a las web, y $ 150 mil en el caso que lleve a un prototipo que es el diseño del producto que va a ser seriado.

– ¿Cómo se obtienen los fondos?

Garciazzo- A través de un trámite en línea, porque ahora el Estado viene haciendo muchos trámites a través de AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento), se trata de un trámite bastante sencillo. Uno de los requisitos es tener el certificado PYME que emite DINAPYME, y luego llenar un formulario online que tiene diferentes requisitos, como tener un cronograma de trabajo, presupuesto, objetivos, justificación, indicar qué área de diseño y demás. Después, lo único que es excluyente es tener una justificación, un adjetivo claro y contundente. De hecho, no puede continuar con el trámite en línea si no tenés el certificado PYME. Sobre todo lo demás, hay diferentes criterios de priorización, luego hay que rankear el programa en el momento de la selección, porque no son eliminatorios.

– En su caso, ¿cuál es el aporte que a este programa realiza la Cámara que usted representa?

González- La Cámara de Diseño es empresarial, que está comprendida aproximadamente por 260 o 300 empresas del sector. Trabajamos con diseñadores del sector gráfico packaging, web multimedia, textil indumentario, interiorismo paisajismo y producto mobiliario. Nosotros participamos del programa. La idea es difundir el diseño como una herramienta de valor para las empresas y brindarle así competitividad, para que puedan entender el alcance que pueden llegar a tener sus productos, brindarles valor tanto para resolver cómo resolver sus productos, mejorar su visibilidad a nivel empresarial, mejorar las formas que las empresas pueden tener para incorporar un producto en el exterior. Por ejemplo, que ese producto que hacen sea exportable, generar un nuevo canal de ventas. A través de las web las empresas no solo pueden dar a conocer sus productos sino que además tienen la posibilidad de generar un canal de venta tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Quizás haga un poco de hincapié en la idea de que el empresario trabaje con el diseñador en la generación de este proyecto, que pueda encontrar cuál es la necesidad que tiene e incorporar diseño. Qué cosas puedo hacer, qué cosas no. Encontrar como el camino para que la empresa diga “esperamos que le vaya bien” y que se pueda desarrollar. Hay tres posibilidades para postular al programa y el tipo de diseñador con el que pueden trabajar. Uno es que sea licenciado en diseño, ya sea de la Universidad de la República o de las diferentes carreras a nivel privado. La otra es que ser titulado en la UTU, o sea, terciario, para lo cual además tiene que presentar cinco proyectos que haya tenido como diseñador, o ser socio de la Cámara de Diseño. Son solo esas tres opciones que no son excluyentes para nada y que no es necesario que cumpla con las tres opciones, con que lo haga con solo una de ellas, estará bien.

– En base a esas tres opciones que acaba de marcar, ¿es el privado el que debe aporta al diseñador o también puede ser que la Cámara lo aporte?

Garciazzo- Exactamente. El proyecto ya viene, el que elige al diseñador es la empresa postulante. El subsidio que da el Ministerio de Industria, es del 60 al 80%, el restante lo tiene que poner la empresa. La convocatoria empezó ayer, o sea que estamos lanzando ahora y en este momento acá en Salto y termina el 23 de junio. O sea que hay un plazo bastante amplio. Hacemos hincapié en la importancia de la consulta, para eso está nuestro mail, que es comunicacion@cdu.org.uy, en el caso de la Cámara de Diseño, que nos llegaba a Emilio y a mí, los que contestamos siempre, y es buena la consulta previa porque a veces notamos falencias, sobre todo en esto que les decía que es eliminatorio, aparte justificativa y demás, y solo por no haber hecho una consulta, y estamos para eso.

– Este programa, además de financiar proyectos, ¿también aporta asesoramiento técnico?

González- La idea es que la empresa se pueda asesorar previamente a la postulación con el diseñador, o sea, para poder acceder al fondo.

– ¿De qué sectores pueden ser las empresas que pueden postularse?

Garciazzo- Los sectores son todos aquellos que pueden sacar el certificado PYME, salvo el sector exclusivamente agro, son del sector industrial, comercial y de servicios. Hay priorizaciones que no las nombramos porque son bastantes amplias, que es en el caso de que empiezan a aplicar sobre todo si los fondos no alcanzan y se hace un rankeo. Lo industrial es lo que suele rankear mejor, antes que el resto de las actividades. Después también que sean profesionales locales, por eso destacamos que no son excluyentes porque eso también es complicado. A partir de la segunda convocatoria en 2018 incorporamos el concepto de viático para aquellos casos que no puedan encontrar profesionales locales, aquel profesional que deba trasladarse más de 100 kilómetros, se contempla el pasaje y algún gasto de alimentación para por lo menos ver un poco de los costos, además del subsidio que se le entrega.

– Aquel empresario que esté interesado y se presente, ¿tienen que tener ya un proyecto medio elaborado o pueden decir que quiere participar de esta propuesta, pero no sabe ni tiene nada, y de repente se aporta el diseñador y ahí elaboran con el empresario la idea que tenían?

Garciazzo- Justamente es lo que decía Lucía, el proyecto nos llega totalmente elaborado, pero el proyecto, y esto es también importante, lo elaboran entre los dos. El empresario previamente puede sentir la necesidad y no basta con que yo luego pida un presupuesto, sino que lo tengan que armar junto al diseñador, que después me va a venir a decir si realmente tengo… o primero necesito rever mi carta, el logo, si es tan así que necesito una web por aquello de que todos quieren tener una y capaz que no es tan necesaria y tal vez necesito otra cosa. En la parte de justificación, el profesional tiene mucho para aportar. Entonces nosotros hablamos de que la participación es de ambos en el momento de presentar el proyecto.

– Por eso pregunto, a la hora de presentar el proyecto…

Garciazzo- A nosotros, cuando llegue el 23 de junio y presenten el proyecto, es una postulación online que va paso por paso y se termina con el proyecto completo, también con el cronograma, el presupuesto, con la justificación, completo, que lo arma la empresa y el diseñador…

– ¿A partir de qué momento se comienza a subsidiar o financiar?

Garciazzo- Después hay un comité de selección, que es el Ministerio y la Cámara de Diseño que nos juntamos con todos los proyectos que se presentaron y ahí empezamos la evaluación. Según cuántos proyectos se presentaron, operará o no el ranking. Como decía, los que no estén correctamente justificados no quedarán seleccionados, y si los fondos no son suficientes, ahí comienzan a operar un ranking y todas esas cuestiones de priorización.

– ¿También trabajan con las redes sociales?

González- En realidad, no se piensa específicamente en las redes sociales, pero sí las de aplicaciones gráficas que puedas usar luego para esas redes. O sea, estamos hablando de diseño gráfico, de packaging y muchas veces necesitas las impresiones gráficas para luego utilizarlo para lo que sea. A ti te dejan todas unas explicaciones gráficas que te dicen cómo utilizar la paleta de colores en forma cómoda, que luego se ven en todas, pero no específicamente fondos para redes sociales.

– ¿Cómo es la modalidad del reintegro del dinero al empresario?

Garciazzo- Todo esto de lo que hablamos es como la previa. Una vez que quedaron seleccionados, los empresarios tienen que presentar la factura del diseñador, con un informe de lo que se hizo según el proyecto que se presentó, por etapas. Hay empresas que tienen más espaldas y pueden presentar originales, eso según el empresario, pueden entonces entregar por etapas, después que ya pagó el empresario, así que tiene ser la factura crédito con el recibo o boleta contado con informe. Si todo está okay, se reembolsa el porcentaje que corresponda, sea el 80, 70 o 60%, siempre sin el IVA.