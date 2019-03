Gap, una de las marcas precursoras del fashion retail ha decidido cerrar 200 sucursales alrededor del mundo y el conjunto de marcas con el que contaba, también se desmembrará.

El grupo textil de EEUU anunció que la reducción de locales equivale al 6,3% de su portfolio total y aún no dijo cuántos puestos de trabajo serán afectados como tampoco las regiones involucradas en este nuevo plan estratégico.

Por lo pronto, según informó la empresa, el objetivo será economizar 90 millones de dólares, para lograrlo se ha tomado la decisión de separar las marcas Gap, Athleta y Banana Republic, de la marca de bajo precio Old Navy, el primer conglomerado posiblemente cambie de nombre, aunque no se ha confirmado nada por parte de la firma.

La segunda marca por su parte, cotizará por si sola en Bolsa.

Pese a la triste noticia de que 200 tiendas serán cerradas, el mercado de valores le dio una grata sorpresa a la empresa, ya que la acción de Gap subió 18% en las transacciones electrónicas posteriores al cierre tras darse a conocer el anuncio.

