- ¿De dónde viene tu vocación por la fotografía?

– Cuando era chico ya me gustaban las fotos, estaba todo el tiempo sacando con celulares. A los 15 años me compré mi primera cámara y seguí sacando fotos. Después no le di mucho corte porque estaba en el liceo. Dejé de sacar fotos porque me puse a trabajar en una estación de servicio de mi familia y cuando pude organizar mis horarios, hice un curso con José Volpi, y desde ahí ya no paré de sacar fotos. Me seguí especializando yendo congresos de fotografía donde van fotógrafos de otros países. Ahora en octubre me voy de vuelta a un workshop de Mateo Bufano, que es uno de los estudios más importantes que hay en Uruguay.

- ¿Cómo te defines hoy?

– Soy fotógrafo social, me dedico a Fiestas de 15, de 60 y 70 años también, casamientos que es a lo que realmente apunto. Me gusta todo, pero lo que más me gusta es el casamiento porque pienso que adentro de esa pareja hay una historia y me encanta estar allí para guardar los momentos más importante de esa noche, que termina siendo una de las más importantes de sus vidas, donde hay risas y llantos, hay todo.

Me dedico solamente a la fotografía. Pero como hobby hago fotos reportajes, que es algo que me encanta. La foto reportaje es salir a la calle con la cámara y sacar fotos de lo que pasa en la calle. Cada uno está metido en lo suyo y si uno presta atención, hay cosas que interesan, entonces saco una foto y luego hago una breve entrevista…

- ¿Hablas de personajes, paisajes o momentos casi invisibles para las demás personas?

– Claro, son cosas que por ahí me llaman la atención, sucesos que suelen ocurrir diariamente y nadie se da cuenta o no le prestan atención. Parto de la base que todas las personas tienen una historia, y me encanta verla. Por ahí ves a una persona sentada en la plaza y me preguntó por qué está sola, ¿será porque le gusta estar sola? Entonces lo primero que hago es sacarle la foto, después voy, le explico lo que hago y que no tengo problema en borrar la foto si le molesta que la publique. Si no tiene problema, paso a hacerle una serie de preguntas de por qué está ahí, qué es lo que hace y cosas así.

- ¿Eso también roza con el arte?

– Si. Creo que igualmente, al menos lo intento con todas mis fotografías, que ellas tengan un poco de arte. Cuando estoy en bodas intento hacer la foto básica, que es la que se hacen con los familiares, pero luego intento que todas las fotografías sean espontáneas, que sea también tipo foto reportaje, retratando el momento, no que posen para la foto.

- Haces algo que te gusta y que además es tu trabajo.

– Al momento de trabajar, lo tomo con total seriedad, pero es algo que amo. Me gustaría aprovechar para agradecer todo el apoyo de la gente, de mi novia y amigos que están siempre alentándome a seguir para adelante, que es algo que me motiva mucho.